Agoney: “Lo que dije en la rueda de prensa del Benidorm Fest tuvo muchas consecuencias, pero lo volvería a hacer”

Agoney, en una fotografía de archivo. (Alberto Ortega/Europa Press)

“Yo no me tengo que preparar para nada. A los que hay que educar es a ellos. De hecho, aquí tenemos a un especialista en hate. No le voy a dar voz a esa gente”. Con esas rotundas palabras, Agoney arrancó una ovación en la sala de prensa del Benidorm Fest tras ser preguntado por cómo afronta el odio en redes. Aquellas declaraciones desataron una auténtica tormenta, pues señalaban directamente a un acosador acreditado como medio en el certamen de RTVE, pero ahora el canario se centra en una nueva tormenta mucho más ilusionante: su nuevo single.

Tormenta es el nombre del sencillo con el que el tinerfeño ofrece la primera muestra de lo que será su nuevo y esperado disco, un trabajo de cuatro años en el que el exconcursante de Operación Triunfo 2017 nunca se ha sentido presionado. “Quienes me conocen, saben que me tomo mis tiempos”, dice con total naturalidad en esta conversación con Infobae España en la que recuerda los episodios más importantes de su carrera y confiesa cómo se encuentra en el momento actual.

¿Qué tal estás?

Muy bien. Imagínate, después de tanto tiempo, al fin llego la Tormenta.

¿Qué va a encontrar la gente en ‘Tormenta’?

Se van a encontrar una dualidad entre la sensibilidad más emocionante con la que van a querer llorar; y de repente la electrónica que va a hacer que se levanten, salten y se eleven.

“Siento que este es mi primer disco como artista”

Esta es la carta de presentación de tu disco...

¡Al fin! Después de mucho tiempo, me presento con mi segundo disco, aunque siento que es mi primer disco como artista. Es difícil de explicar, pero siento que mi primer disco, Libertad, fue un disco hecho por necesidad. Por necesitar expresar esas cosas que llevas adentro y este disco es todo lo opuesto, es lo que llevo proyectando desde chiquito, el artista que siempre he querido ser, el tipo de música y el tipo de vídeos que siempre he querido hacer.

¿Cómo has llevado la presión externa, y a veces interna, de que pase el tiempo y tengas que sacar un disco?

Ninguna presión. La gente que me conoce sabe que me tomo mis tiempos para poder crear lo mejor posible y al final es más complicado cuando estás involucrado en la composición, en la interpretación, en la producción, en la idea del vídeo... Toodo ha estado muy bien trabajado, incluso las coreografías, porque han sido creadas para transmitir mensajes.

¿El resto del disco va a ir en la línea de ‘Tormenta’?

Va a haber más de una sorpresa. Voy a explorar caminos en los que la gente todavía no me ha visto y eso es muy guay.

¿Cómo te sientes en este punto de tu carrera?

Fíjate, esa pregunta me la haces hace tres años y hubiera dicho ‘me siento completamente seguro’, pero cuando conoces la seguridad te das cuenta de que realmente no estabas tan seguro en ese momento. Ahora he tenido la oportunidad de crear cualquier cosa, desde la balada más ‘cortavenas’ hasta música country. Y me he decantado por hacer lo que siempre había querido, este tipo de música que forma parte de mi yo de antes, de cuando era adolescente y trabajaba en discotecas. Me representa mucho.

Agoney, en el Benidorm Fest. (Joaquín Reina/Europa Press)

¿Te ha costado mucho conseguir esa libertad para hacer lo que quieras?

No, no me ha costado conseguir esa libertad. Me ha costado conseguir el equipo perfecto para crear este proyecto. Productores hay muchos, pero que consigan cómo entender esa esencia que yo buscaba es muy complicado y lo conseguí. Encontré un productor maravilloso con el que puedo trabajar este disco, una escritora que se llama Patricia Benito, Marc con sus coreografías, que además, tengo la suerte de que es mi pareja y él vive el proceso de estar en el estudio conmigo, aporta ideas y esto también lo hace más fácil a la hora de coreografiarlo.

¿Cómo es trabajar con tu pareja?

Muy bien, la verdad. Es muy fácil cuando no hay egos, somos dos personas que trabajamos sin ego.

Te habrás encontrado con muchos egos a lo largo de tu carrera...

¡Mucho! Y con el mío propio, que es el peor.

Ya hace un año que pasaste por el Benidorm Fest...

¡A mí me parece que fue hace como cuatro años!

¿Tan largo se te ha hecho este tiempo?

Es que yo ya estaba encerrado componiendo el disco, salí del estudio para ir al Benidorm Fest y me volví a encerrar hasta ahora.

¿Y cómo recuerdas la experiencia?

Muy bien, con mucho cariño y una experiencia enriquecedora, por supuesto.

Agoney, en la final del Benidorm Fest 2023. (Joaquín P. Reina/Europa Press)

¿Te ha servido para reconciliarte con los eurofans?

Como diría una amiga mía, ‘en la viña del Señor hay de todo’. Gente que me quiere, gente que no, gente a la que le caigo bien y otra a la que fatal, que piensa que he matado a alguien. Yo, sobre todo, me quedé contento con que se captara el mensaje que quería mandar con la canción. La música es lo importante, más allá de si voy a un programa y lo gano o no. Cuando pasen los años, nadie estará pensando ‘ahí quedó en cuarto, en sexto o en décimo lugar’, sino en la actuación que hice.

Lanzaste un mensaje muy significativo en la rueda de prensa sobre las críticas en redes, diciendo que no tienes que aprender a gestionarlas, sino que son los haters los que tienen que educarse.

Es que la pregunta me pareció superdesafortunada. Creo que a alguien con dos dedos de frente no se le debería ocurrir hacer esa pregunta. ¿Cómo puedes preguntar cómo te preparas para ser atacado? Está fuera de lugar.

“Queda poco del Agoney de ‘OT’, afortunadamente”

También aprovechaste para señalar a un acosador que estaba acreditado por TVE. ¿Te costó alguna consecuencia en la cadena?

Muchas, muchas. Pero siempre defiendo que los artistas tienen un micrófono y deben usarlo. Cada uno lo utiliza para donde quiera. Yo en ese momento lo hice así y lo volvería a hacer.

¿Pese a las consecuencias?

No me arrepiento. Mucha gente me dijo ‘arrepiéntete de lo que hiciste porque te pasó factura’.

¿Y crees que te pasó factura en el concurso?

No lo sé, pero creo que hice lo que tenía que hacer y pasó lo que tenía que pasar.

¿Volverías a presentarte al Benidorm Fest?

¡No!

Lo tienes clarísimo…

Es que tampoco hay que ser tan acaparador. Fue una plataforma maravillosa y faltan más programas donde los artistas puedan presentar su música. Yo creo que si eso pasara, si hubiera más plataformas donde los artistas pudieran cantar en directo, todo se definiría muy bien. Habría artistas que quieren ir a Eurovisión y se presentarían a ese festival; y otros que simplemente quieren poder utilizar un escenario donde ser ellos mismos como artistas, que utilizarían el otro.

Han pasado siete años de tu paso por ‘Operación Triunfo’. ¿Qué queda de aquel Agoney?

Queda poco, afortunadamente. Sigo siendo yo, pero mi esencia estaba muy desgastada. Estaba triste, desconcertado, desubicado... Y afortunadamente eso ya pasó para mí.