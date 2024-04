La tortilla de patatas viral que sirvieron en una caseta de la Feria de Sevilla: “¿Tortilla o bolso?”

La tortilla de patatas viral servida en la Feria de Sevilla (VasiliyBudarin/Shutterstock)

Patatas, huevos y aceite. Esta es la receta tradicional de la tortilla de patatas, un plato cuya historia comienza en el siglo XVIII, cuando la patata era consumida por las clases más populares un siglo después de que llegara a España desde el continente americano. A pesar de su sencillez y de los largos años de tradición que esta receta lleva a sus espaldas, aún es una de las elaboraciones más mancilladas y maltratadas de la gastronomía española.

A pesar de que encontrar una tortilla de patatas bien hecha es sencillo -prácticamente todos los bares de España la tienen entre sus pinchos más servidos-, lo cierto es que también abundan las tortillas mal elaboradas: demasiado secas, demasiado crudas, insípidas, frías… Es precisamente una de estas ‘aberraciones’ culinarias la que ha inundado las redes en los últimos días, una tortilla de patatas que alcanzaba la viralidad por su textura y aspecto, pero también por el lugar en el que ha sido servida: una de las casetas de la Feria de Sevilla.

Te puede interesar: El jamón más caro del mundo: una delicia en peligro de extinción que forma parte del menú de la Familia Real

Cada año en estas fechas, el recinto ferial Real de la Feria se llena de casetas, públicas y privadas, en las que sevillanos y turistas entran a comer y beber, disfrutando de la que es una de las fiestas más multitudinarias de la primavera en España. Comer en la Feria de Abril, algo que se puede hacer prácticamente a cualquier hora del día o de la noche, puede ser toda una aventura, con resultados, en ocasiones, tan cuestionables como el que ha protagonizado uno de los vídeos más virales de TikTok España en los últimos días.

Sin duda, el pescaíto frito es el plato estrella de la Feria de Sevilla, aunque en las mesas de sus casetas se pueden disfrutar otros muchos platos y tapas tradicionales, siempre acompañados de una buena jarra de rebujito. En este caso, los protagonistas del vídeo viral decidieron pedir una tortilla de patatas, una elección que más tarde compartían a través de TikTok.

En la publicación, el usuario @pruebaconnosotros1 enseñaba esta tortilla mientras la agarraba con la mano, girándola y mostrando su interior, prácticamente hueco. “La comida de la feria regular”, añadía sobre el vídeo. “¿Tortilla o bolso?”, bromeaba el propio usuario en el texto que acompaña a la publicación.

Te puede interesar: Dar la vuelta al mundo de dulce en dulce: así es el mapa con los postres más famosos de cada país

Las reacciones: ¿comer o no comer en la Feria?

Como suele ocurrir en estos casos, las reacciones a este vídeo no se han hecho esperar. Y, cómo no, han sido de lo más variadas. Por un lado, algunos usuarios defendían la Feria y sus tradiciones culinarias, pidiendo no generalizar y asegurando que la calidad de la comida va en función de cada caseta. “¿Pero por qué generalizas las has probado todas? Cada caseta tiene gente distinta”, dice uno de los usuarios, mientras que otro aseguraba que esto había ocurrido ”en la caseta que te ha tocado. No todas son iguales”.

Otros usuarios, en cambio, aprovechaban la sección de comentarios para llamar la atención sobre el escaso nivel de la comida de las casetas, especialmente en relación con su precio. “Comed lo mínimo en ferias… Consejo de una trabajadora, calidad/precio es 0″, aseguraba una de las usuarias. “Por norma general en las casetas se come mal y caro. Hay alguna excepción, muy pocas, pero alguna hay que está bien”, explicaba otra.

Por supuesto, el extraño aspecto de esta tortilla también fue uno de los temas estrella. “Es como un pan de pita. La tienes que rellenar”, bromeaban algunos, mientras que otros aseguraban que tenía pinta de llevar hecha “desde las 6 de la mañana”.