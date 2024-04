Cuáles son los beneficios para la salud del alimento más sano del mundo que muy poca gente come en España

Este es el alimento más sano del mundo y poco consumido en España, según la ciencia

Un reciente estudio liderado por la doctora Jennifer Di Noia para el Centro de Enfermedades Crónicas Preventivas (CDC) de Estados Unidos sitúa a una fruta muy poco consumida y conocida en España en la cima de las verduras más nutritivas, superando a otras como la col china, la acelga y la remolacha verde. La investigación, que analizó un total de 47 frutas y verduras, resalta la superioridad nutritiva del berro de agua gracias a su alta concentración de nutrientes esenciales para la salud.

La evaluación realizada por Di Noia tenía como objetivo identificar aquellos alimentos que aportan una mayor cantidad de nutrientes indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Entre las principales conclusiones, se destaca que el berro no solo es una fuente excepcional de vitamina A, folatos y vitamina C, sino que también podría jugar un papel importante en la prevención de ciertos tipos de cáncer gracias a su contenido de un inhibidor de la carcinogénesis.

La investigación hace hincapié en la creciente conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable para el mantenimiento de la salud y prevención de enfermedades, y considera que es esencial reconocer y promover el consumo de alimentos altamente nutritivos como el berro.

Un alimento muy poco conocido en España

Según informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el berro es una planta acuática de la familia de las crucíferas, conocida científicamente como Nasturtium officinale, que no solo destaca por su sabor picante y ligeramente dulce, similar al de la mostaza, sino también por sus cualidades nutricionales como fuente de fibra, folatos, vitamina C, vitamina A, calcio y hierro.

Originaria de Europa y muy valorada desde la antigüedad, esta hortaliza crece de forma espontánea en aguas estancadas o con ligera corriente, siendo cultivada comercialmente en pequeñas balsas para su disponibilidad a lo largo de todo el año.

Asimismo, es apreciado por su aporte significativo en vitamina A y C, cubriendo hasta el 38% de las ingestas diarias recomendadas de vitamina C para adultos con actividad física moderada. Además, contiene gluconasturtiína, un precursor de fenetil isotiocianato, un compuesto conocido por sus propiedades en la prevención del cáncer. Su cultivo se ha extendido desde el siglo XVII, especialmente en Francia, pasando de ser considerada una mala hierba a un ingrediente prestigioso en la alta cocina mundial.

Más allá de su uso culinario, el berro ha sido empleado en la medicina popular como un diurético y estimulante, y para el alivio de condiciones como la bronquitis y ciertas afecciones cutáneas. Su composición rica en minerales y vitaminas lo convierte en un aliado potencial para la salud, brindando beneficios que van desde la fortificación del sistema inmune hasta la potencial prevención de ciertas formas de cáncer. La estacionalidad no limita su consumo, ya que se puede encontrar en mercados durante todo el año debido a su método de cultivo en balsas acuáticas.

La planta debe su nombre científico a la reacción picante que provoca en la nariz, evidenciando así su potente perfil de sabor. A pesar de su sabor intensamente picante en etapas de crecimiento avanzado, es altamente valorado en su estado joven y tierno por chefs y entusiastas de la cocina gourmet por todo el mundo. El berro, con sus hojas de color verde y flores blancas en racimos, no solo añade un toque distintivo a una variedad de platos, sino que también enriquece la dieta con importantes nutrientes y compuestos bioactivos.

El potencial terapéutico del berro

El estudio A Narrative Review on Therapeutic Potentials of Watercress in Human Disorders publicado en 2021 demostró el potencial terapéutico de esta planta. En este sentido, en la medicina tradicional, se reconoce al berro como un remedio eficaz contra la hipercolesterolemia, hiperglucemia, hipertensión, artritis, bronquitis, diuresis, odontalgia y escorbuto. Además, actúa como antiestrogénico y puede utilizarse como suplemento nutricional.

Se ha concluido que estos efectos terapéuticos se deben a los metabolitos primarios como isotiocianatos, glucosinolatos, polifenoles (flavonoides, ácidos fenólicos y proantocianidinas), vitaminas (B1, B2, B3, B6, E y C), terpenos (incluyendo carotenoides) y bioelementos presentes en esta planta. Asimismo, la reducción de los triglicéridos (TG), colesterol total (TC) y glucosa tras la administración de berro podría estar relacionada con la disminución de la absorción de TG y TC, una mayor excreción de TG a través de las heces, una mayor excreción de ácidos biliares, reducción de la biosíntesis de colesterol, un aumento en el número de receptores de LDL, la estimulación de los islotes de Langerhans y la mejora de la secreción de insulina.

Además, las hojas de berro contienen altos niveles de polifenoles, carotenoides, glucosinolatos y clorofila. Se ha demostrado que los carotenoides poseen actividades antitumorales. El berro tiene actividad antitumoral al interferir con varias vías incluyendo el estrés oxidativo, la apoptosis, la progresión del ciclo celular y la señalización de MAPK.