Tensión en el Gobierno de coalición por los intentos de Sánchez de “apropiarse” de las batallas de Sumar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz en el Congreso. (EFE/Mariscal)

“El PSOE ya está en campaña”, señalan fuentes de la dirección de Sumar para referirse a los últimos movimientos de Pedro Sánchez, que dejan fuera de foco al espacio de Yolanda Díaz, el socio minoritario del Gobierno. En plena campaña de las elecciones vascas del próximo 21 de abril (le seguirán las catalanas el 12 de mayo y las europeas del 4 de junio), los socialistas han destacado por dos medidas inicialmente abanderadas por la formación que lidera la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Se trata de la supresión de las golden visa por inversión inmobiliaria y el nuevo paso para impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado. En el caso de la primera iniciativa, Sumar llevaba tiempo defendiendo en el seno del Gobierno esta medida, aunque reconoce que no es suficiente para acabar con el “agujero negro” del mercado inmobiliario, tal como señaló el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón.

En lo relativo al conflicto israelí-palestino, a pesar de que el plan del secretario general del PSOE de abanderar la solución de los dos Estados en Europa y Oriente Medio no es nuevo, Sumar se jacta de que fijó esta meta antes. Yolanda Díaz ya puso este asunto como línea roja a mediados de octubre en las negociaciones para reeditar el pacto de gobierno.

Te puede interesar: El Gobierno busca ahora fórmulas para regular los pisos turísticos con la propuesta europea como guía

Por ello, desde la izquierda alternativa al PSOE tratan de sacar la cabeza y presumen de marcar el paso al PSOE. Si bien, en privado deslizan su preocupación por la posibilidad de que el protagonismo de los de Pedro Sánchez tras las últimas medidas estreche el espacio político a Sumar en pleno ciclo electoral, en el que el partido se pone a prueba por primera vez en el País Vasco y en la Unión Europea.

Pedro Sánchez ha subrayado en el Congreso que "España está preparada para reconocer el Estado Palestino".

Con estos mimbres, más allá de las declaraciones lanzadas por algunos representantes de Sumar –su portavoz adjunta, Águeda Micó, subrayó en público que Sánchez quiere “apropiarse” de medidas icónicas–, Yolanda Díaz decidió dar un golpe en la mesa aprovechando el foco de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso sobre política exterior.

Errejón afea a Sánchez que es “un error agudizar la competición dentro del bloque”

En este sentido, Errejón apeló a “cuidar y ampliar este pueblo de la coalición” después de las primeras tensiones surgidas en esta nueva etapa del Gobierno de coalición progresista, que comenzaron a aflorar cuando el PSOE decidió entrar al choque con el PP para contrarrestar su estrategia de desgaste por el caso Koldo. “Nosotros estamos convencidos de que no esperan vernos sumergidos en el lodazal del clima de la corrupción y de las peleas entre partidos”, esgrimió desde la tribuna.

Te puede interesar: Feijóo ratifica su apoyo a la solución de dos Estados para Israel y Palestina que Aznar califica de “absurda”

Pero su defensa de la coalición no se quedó ahí y abordó el asunto de lleno: “Estamos convencidos de que no espera de nosotros que nos enredemos o que perdamos el tiempo con estrategias de mira estrecha. Lo diré claramente, señor presidente. Algún estratega les debe de haber dicho que de lo que se trata es de agudizar la competición dentro del bloque, con nosotros, al menos hasta las elecciones europeas. Lo saben ustedes, lo saben los periodistas y yo creo que lo sabe todo el mundo. Esa estrategia es legítima, por supuesto, pero a nuestro juicio es un error”.

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, pasa ante la bancada del Gobierno. (EFE/Mariscal)

Asimismo, explicó que los gobiernos de coalición “no se salvan ni prosperan solos, por separado”. A su entender, esta es una estrategia que “desarma políticamente, desmoraliza y empequeñece al pueblo de la coalición” y “coquetea con la restauración de un orden en el que la oligarquía más conservadora mandaba incluso cuando ustedes estaban en el gobierno, condenándolos a ser siempre inquilinos en Estado ajeno”.

Por ende, Errejón recomendó a Sánchez no equivocarse de adversario: “La contienda no es ni entre nosotros ni tan siquiera contra estos señores de enfrente [la bancada popular]. Es contra la desigualdad y por cambiar una vida que duele tanto a tantos”. También, detalló el camino a seguir, basado en un ciclo de “transformaciones que a cada paso genere más tiempo, más autonomía y más confianza de los de abajo en sus propias fuerzas para ir por más”. “Solo esa fuerza puede oponerse a la ola reaccionaria en marcha. Hoy no basta con ganar elecciones. Hay que construir ejemplos de que una vida diferente es posible”.

Te puede interesar: El Parlamento Europeo aprueba el Pacto de Migración y Asilo

Fuentes cercanas a Yolanda Díaz subrayan el lugar, el momento y la importancia de las palabras de Errejón, y confían en que su electorado pueda identificar la autoría de las medidas sociales del Gobierno. “Asumimos que nos suele tocar abrir camino ideológico y social y tender la mano. Y que cuando ustedes cogen esa mano, avanzamos juntos, que es como nuestra gente nos quiere ver. Así es como avanza el gobierno y así es como avanza España. Pero entonces las cosas hay que hacerlas y hay que llevarlas hasta el final. Eso es cuidar el gobierno”, resumió Errejón.

Sánchez devuelve las críticas

En su respuesta, Sánchez compartió la necesidad de proteger la coalición, pero devolvió las críticas con un par de avisos. En primer lugar, instó a Sumar a “entenderse” con otros grupos parlamentarios, en alusión a Podemos (sus cuatro diputados se fueron al grupo mixto), “por necesidad” dada la debilidad parlamentaria del Ejecutivo al no tener mayoría absoluta en el Congreso. Por otro lado, aunque entiende la autocrítica en la izquierda, llamó a “reivindicar las cosas que hace este Gobierno”. “Si no lo hacemos nosotros, no lo harán otros”, añadió, poniendo en valor la estabilidad del Ejecutivo de coalición para frenar las políticas de PP y Vox en las autonomías e inspirar a la izquierda de otros países.

En esencia, en Moncloa quieren restar importancia a las quejas expresadas por los de Yolanda Díaz y las enmarcan en la normalidad de la vida de la coalición. No obstante, fuentes de Ferraz niegan cualquier intento de absorber a Sumar toda vez que ponen el foco en que la vicepresidenta segunda está “desdibujada” por su falta de “manga ancha” para abordar los conflictos internos surgidos en su espacio. En todo caso, sin dejar de lado la importancia de Sumar dentro del bloque, aspiran a cubrir al máximo los huecos en el espacio progresista de cara a rearmar el partido para el ciclo electoral.

Te puede interesar: Yolanda Díaz señala que las mutuas son “una puerta giratoria” y sugiere que se dan casos de corrupción

Además de la puja por abanderar medidas estrella del Ejecutivo, PSOE y Sumar volvieron a chocar ante la intención de Sánchez de aumentar la inversión en materia de defensa para “mejorar la capacidad de disuasión”. Estas diferencias no son nuevas, pues en la pasada legislatura, esta materia provocó fuertes tensiones en el seno del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Fuentes de la parte socialista del Ejecutivo explican que, al prorrogarse los Presupuestos de 2023, es “complejo” incrementar en estos momentos el gasto militar, pero admiten que tarde o temprano llevarán a cabo su plan para atender los compromisos en el plano europeo y de la OTAN. Asimismo, asumen el rechazo de Sumar y el resto de socios progresistas de Sánchez a esta medida, “pero saben que si lo llevamos, se tiene que aprobar”, zanjan voces cercanas al presidente del Gobierno y líder socialista.