La receta de tarta de queso de chocolate blanco del pastelero Oriol Balaguer

Oriol Balaguer —Mejor Chef Pastelero 2018— es un mago que transforma el dulce en arte. Durante siete años, el pastelero catalán formó parte del staff de elBulli, junto a Ferran Adrià y su gran amigo Albert Adrià, una experiencia que le llevó a comenzar, en 2002, una carrera en el mundo de la alta repostería. Éxito tras éxito, Oriol llega hasta el día de hoy con una trayectoria impecable, que demuestra a diario en el obrador de la icónica La Duquesita y también en las pastelerías bajo su nombre, en Madrid y Barcelona.

Su nuevo libro, ‘Oh la la Chocolat’ (Planeta Gastro), está dedicado íntegramente a una de sus grandes pasiones: el chocolate. El cacao es sin duda un elemento fundamental en las creaciones de Balaguer, uno de sus ingredientes estrella y protagonista en elaboraciones como las monas de Pascua, las trufas, los bombones o incluso los panes. A través de una selección de recetas, el pastelero explora en su nuevo libro todas las maneras distintas de preparación, para disfrutar del chocolate en todos sus formatos.

El nuevo libro de Oriol Balaguer, un homenaje al chocolate en todas sus formas (Planeta Gastro)

“Siempre me lo paso bien cuando estoy sumergido en este mundo tan maravilloso que es la gastronomía y, si se trata del apasionante mundo del cacao y del chocolate, todavía más, pues me transporta a la infancia, viendo a mi padre trabajar el chocolate disfrutando como un niño. Esto es lo que me ha pasado también a mí mismo, y me sigue pasando, desde que me dedico a este universo de la pastelería y la chocolatería”, asegura el repostero.

Entre las muchas recetas que se pueden encontrar en su libro, se encuentra la de tarta de queso de chocolate blanco, un postre delicioso y muy fácil de hacer que hará disfrutar a cualquiera que lo pruebe. La tarta de queso es uno de los pasteles más queridos y replicados, y, con esta versión dulce, podremos darle un nuevo giro con el sabor del chocolate blanco como protagonista.

Receta de tarta de queso de chocolate blanco de Oriol Balaguer

Tiempo de elaboración: 45 minutos

Raciones: 2 tartas de 16 cm de diámetro y 4 cm de alto

Ingredientes:

200 g de queso tipo crema

200 g de mascarpone

170 g de queso Coulommiers

70 g de yogur griego

200 g de huevo

180 g de azúcar

1/2 vaina de vainilla

70 g de nata líquida

110 g de chocolate blanco

Elaboración: