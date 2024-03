Cuencos tibetanos en la Feria Esotérica de Madrid en una imagen de archivo. (Europa Press)

En febrero, el Ministerio de Sanidad informaba a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de que espera la “publicación próxima” de 16 informes de evaluación de la evidencia científica de determinadas técnicas y procedimientos con pretendida finalidad sanitaria dentro del Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, aunque no han podido concretar fecha para su publicación, ya que se encuentran aún en proceso de revisión.

Este anuncio se enmarca en un proyecto del Gobierno que tiene como objetivo realizar un chequeo sobre las prácticas que aseguran una mejorar la salud de los pacientes, pero que en realidad no cuentan con ningún fundamento científico que las avale.

En noviembre de 2018 el Gobierno, con la entonces ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el exministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, puso en marcha el Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias, par proteger la salud salud física y mental, y el bienestar de sus usuarios ya que se desconocen los efectos reales de muchas de estas prácticas.

Hasta la fecha se han publicado 13 informes de evaluación, que se suman a las 73 terapias calificadas desde un inicio como pseudoterapias al no contar con evidencia científica de ningún tipo de las 139 terapias inicialmente cuestionadas. A esto se suman los 16 que, según informa el Ministerio de Sanidad a OCU, están listos pero pendientes de publicación.

Las 73 pseudoterapias que señala Sanidad

Las 73 pseudoterapias que no cuentan con evidencia científica son: análisis somatoemocional, análisis transaccional, ángeles de Atlantis, armónicos,arolo tifar, ataraxia, aura soma, biocibernética, breema, cirugía energética, coaching transformacional, constelaciones sistemáticas, cristales de cuarzo, cromopuntura,cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos, diafreoterapia, diapasones, digitopuntura, esencias marinas, espinología, fascioterapia, feng shui, flores del alba, frutoterapia, gemoterapia, geobiología, geocromoterapia, geoterapia, grafoterapia, hidroterapia del colon, hipnosis ericksoniana, homeosynthesis, iridología, lama-fera, masaje babandi, masaje californiano, masaje en la energía de los chacras, masaje metamórfico, masaje tibetano, medicina antroposófica, medicina de los mapuches, medicina ortomolecular, metaloterapia, método de orientación corporal Kidoc, método Grinberg, numerología, oligoterapia, orinoterapia, oxigenación biocatalítica, piedras calientes, pirámide vastu, plasma marino. posturología, pranoterapia, psicohomeopatía, psychic healing, quinton, radioestesia, rebirthing, sincronización core, sofronización, sotai, tantra, técnica fosfénica, técnica metamórfica, técnica nimmo de masaje, terapia bioenergética, terapia biomagnética, terapia de renovación de memoria celular (cmrt), terapia floral de California, terapia floral orquídeas y terapia regresiva.

9 informes más publicados en 2022

Los últimos nueve informes, publicados en agosto de 2022, desarrollados por la Red Española de Agencias de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (RedETS), analizaron la eficacia y seguridad de la acupuntura, el Pilates, el yoga, la terapia floral, la reflexología, la musicoterapia, la terapia tumoral, la meditación y el masaje estructural profundo.

El Pilates cuenta con evidencia, pero limitada, sobre la mejora de la salud de pacientes con dolor lumbar cuando se combina Pilates con las sesiones habituales de fisioterapia. Sin embargo, no existe evidencia de que el método Pilates sea más efectivo que sesiones de fisioterapia u otras metodologías de ejercicio físico. No obstante, aclaran que no provoca efectos adversos para las personas con dolor lumbar o cervical inespecífico, ni para los adolescentes con escoliosis idiopática o con antecedentes de dolor de espalda.

En el caso del yoga, las limitaciones en la calidad de las revisiones sistemáticas analizadas y la escasez de estudios en muchas de las condiciones clínicas evaluadas y su alto riesgo de sesgo, no permiten ofrecer conclusiones fiables. No se ha podido obtener ninguna conclusión sobre la eficacia del yoga en la mejora del deterioro muscular, del dolor abdominal recurrente infantil, de la epilepsia, de la EPOC, de la esquizofrenia, de la incontinencia urinaria en mujeres o de la sintomatología asociada al cáncer hematológico como estrés, fatiga, ansiedad o depresión. La evidencia sobre la seguridad de las intervenciones del yoga sugiere que el yoga no está asociado a eventos adversos graves, pero se pueden producir eventos adversos leves relacionados con problemas musculoesqueléticos

La terapia floral de Bach que se utiliza para rebajar la ansiedad, la condición más evaluada, los resultados nulos en la mayoría de los casos cuestionan los mecanismos de acción teóricos propuestos para la terapia floral, que indican que el efecto de las esencias se produce fundamentalmente sobre el equilibrio psicoafectivo de la persona

37 técnicas por analizar

En total, aún quedarían por evaluar 37 técnicas que, según respuesta del Ministerio, se realizarán entre el 2024 y el 2025. Desde la OCU señalan que es “insuficiente y errático el ritmo de evaluación y publicación llevado hasta el momento”.