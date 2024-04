Feijóo, sobre los ataques del PSOE a Ayuso por los problemas de su pareja con Hacienda: “Esto a un hombre no se le hace...”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto de la Junta Directiva Autonómica del PP de Catalunya. (David Zorrakino. Europa Press)

Para Alberto Nuñez Feijóo los ataques del PSOE a Isabel Díaz Ayuso por los problemas de su pareja con Hacienda -Alberto González Amador -defraudó 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla- es una cuestión de falta de feminismo. El líder del PP, al ser preguntado en una entrevista en El Mundo publicada este lunes por este escándalo que perjudica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido que Ayuso “no tiene ningún problema con Hacienda” y no ha querido responder al hecho de que la dirigente madrileña negara los líos de su pareja y justo después de que fuera imputado.

“¿El feminismo del PSOE se ha caído de golpe en el asunto de Ayuso o resulta que Ayuso es responsable de lo que pudo haber hecho su pareja antes de ser su pareja?”, se ha preguntado. No obstante, este lunes, eldiario.es ha revelado que los pagos del grupo sanitario Quirón a Alberto González Amador se multiplicaron por cuatro tras iniciarse su relación con la presidenta madrileña.

“A lo mejor -ha continuado- esto a un hombre no se le hace... Y cuando yo le pido al presidente del Gobierno explicaciones ante el posible conflicto de intereses que vive -ha dicho en referencia a los vínculos de su mujer, Begoña Gómez, con el CEO de Air Europa- lo que me pide él es que yo destituya a la presidenta de una comunidad autónoma por lo que ha hecho su pareja”. “Es de un cinismo, digamos, sospechoso”, ha remarcado.

Feijóo justifica que ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez sobre las reuniones mantenidas por su mujer porque, en su opinión, existe un supuesto conflicto de intereses. “La señora Ayuso no ha sido acusada de nada porque no ha cometido ninguna irregularidad. En el caso del conflicto de intereses del presidente del Gobierno, se sigue negando a dar explicaciones”, ha sentenciado. Sin embargo, la Oficina de Conflictos de Intereses archivó una denuncia del PP al respecto. Sobre este asunto, Feijóo ha criticado que “no se ha investigado el caso” y que ante esa resolución no motivada, su partido interpondrá un recurso de alzada si la propia Administración pública sigue sin motivar su resolución.

Respecto a la polémica en torno a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, más conocido como MAR, Feijóo no ha querido opinar. La forma del PP madrileño de desviar la atención de una Ayuso en apuros ha sido convertir a Rodríguez en el protagonista. Para ello, señaló públicamente a periodistas por haber publicado informaciones sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus conversaciones privadas salieron a la luz, en las que se incluían amenazas. Feijóo no ha querido valorar este asunto, ya que, según ha recalcado, se trata de “discusiones de periodistas” en las que no va a entrar porque “no le corresponde”.

Sobre el 12-M, Feijóo asegura que no busca incendiar Cataluña

Sobre Cataluña, cuya llamada a las urnas es el próximo 12 de mayo, Feijóo ha dicho que su objetivo “no es incendiar” sino “dar estabilidad”. “El Gobierno saltará por los aires si los independentistas no gobiernan en Cataluña”, ha afirmado. Además, ha lanzado un mensaje a su familia política europea de que no contarán con su apoyo para presidir la Comisión y el Parlamento si miran para otro lado cuando “la cuarta economía del mundo esté en peligro”.

En cuanto a la Ley de Amnistía, Feijoó asegura que ha desenmascarado claramente la debilidad del Gobierno de Sánchez. “El nivel de humillación al que ha sometido el señor Puigdemont al presidente del Gobierno no tiene antecedentes”, ha afirmado el popular sobre el líder separatista catalán huido a Bélgica hace años. “Puigdemont ha conseguido más de lo que tenía previsto: que los delitos de alta traición y los de terrorismo se metan en ese texto que, estoy convencido, incumple la constitución y los tratados de la UE”, ha concluido el líder del PP.