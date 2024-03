PNV y EH Bildu, sin la baza de los Presupuestos para vender logros en la campaña de las vascas: “Es normal que estén tristes”

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reciben a la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, durante su ronda de contactos para la investidura. (Eduardo Parra/Europa Press)

“Es normal que estén tristes porque pensaban que les coincidiría las elecciones con los Presupuestos”, decía una voz socialista con peso en el Ejecutivo al término de la última sesión de control al Gobierno, una sesión en la que los tres representantes que interpelaron a Pedro Sánchez afearon la prórroga de los Presupuestos. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, fue una de ellas, advirtiendo al presidente del Gobierno del “perjuicio” de renunciar a unas nuevas cuentas públicas para la ciudadanía vasca.

El Ejecutivo decidió de maneta inmediata mantener prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 tras el adelanto electoral en Cataluña para evitar ser rehén de una nueva disputa entre ERC y Junts por capitalizar el voto independentista. Este cambio de planes impide que PNV y EH Bildu, aliados indiscutibles del Gobierno en el Congreso, puedan exhibir todo su potencial en Madrid de cara a las elecciones vascas, previstas para el 21 de abril. Todo ello en un inicio de legislatura marcado por la cuestión territorial catalana, desplazando del foco a la mayoría de socios del PSOE, a pesar de que su voto es imprescindible para cualquier medida.

En el Ejecutivo son conscientes de ello y entienden su malestar, especialmente en las filas de la izquierda abertzale, que quería “rentabilizar el apoyo al gobierno a los Presupuestos, pero esto es la política”, apuntan en Moncloa. Lo cierto es que el grupo capitaneado por Mertxe Azipurua en la Cámara Baja fio el sí a la investidura de Pedro Sánchez a la negociación sobre los Presupuestos de 2024.

En el lado de los jelzales, aunque el Gobierno se jacta de “haber cumplido con transferencias” previstas para el primer trimestre del año, como el acuerdo con el Gobierno Vasco para traspasar las políticas de integración de inmigrantes, el PNV también ha lamentado la prórroga de los Presupuestos de 2023. “No creemos que perjudique directamente a ninguna formación, ya que es previsible que el PNV lograra también alguna contrapartida en los PGE”, sostienen fuentes parlamentarias de EH Bildu.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, confirmó este lunes en una entrevista en TVE que su partido había acercado ya “bastante posiciones” de cara a unas nuevas cuentas públicas. “Había proyectos interesantes para Euskadi y, en general, para toda la ciudadanía del Estado”, añadió. Asimismo, destacó que algunas de las cuestiones comprometidas en el acuerdo de investidura tienen un “encaje lógico” en los Presupuestos, mientras que las otras se podrán “buscar a través de otros instrumentos”.

El portavoz del EAJ-PNV, Aitor Esteban, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso. (Eduardo Parra/Europa Press)

No obstante, ambas formaciones entienden la decisión del Gobierno porque “la pugna catalana iba a ser: ‘Si tú cinco, yo cinco prima y yo equis más’”. “Iba a ser complicado negociar esos presupuestos”, concluyó Esteban. De la misma manera, EH Bildu considera que la prórroga de los Presupuestos “no es una situación agradable para nosotros, pero tampoco es un drama político”.

De esta manera, EH Bildu quiere que lo que no se logre mediante presupuestos, se haga a través de “otras vías”, como leyes o decretos, “sin tener que esperar a 2025″, pero esto se antoja complicado dado el ciclo electoral que asoma a la vuelta de la esquina con las elecciones en el País Vasco (21 de abril), Cataluña (12 de mayo) y el Parlamento Europeo (9 de junio).

La izquierda abertzale no quiere que los “avances” alcanzados durante la negociación de los Presupuestos “caigan en saco roto”. “Por eso intentaremos que puedan hacerse realidad mediante otras vías y fórmulas para no tener que esperar más y poder disfrutar de estas mejoras cuanto antes”, rematan fuentes de EH Bildu en Madrid. Y es que, más allá de perder la oportunidad que brinda una negociación de este calibre, la formación liderada por Arnaldo Otegi no sabe “si alguien habrá ganado algo” con esta decisión, “pero desde luego quien pierde es la ciudadanía”.

En cualquier caso, EH Bildu no se desvía de su hoja de ruta en Madrid y no se plantea cambiar su relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Mucho menos cuando podría estar a las puertas de una victoria histórica en los comicios del próximo mes de abril. Según la última encuesta de 40dB. para El País y la Cadena SER, EH Bildu y PNV están empatados tanto en intención de voto como en proyección de escaños (28 diputados cada uno).