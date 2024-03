“Un silencio equivocado”: la cronología del caso Kate Middleton desde su operación al anuncio del cáncer

Cronología de la polémica de Kate Middleton (Infobae España)

Cada persona necesita sus tiempos y de eso es consciente Kate Middleton. Tras dos meses de especulaciones, rumores y teorías conspirativas, la esposa del príncipe Guillermo comunicó que se encuentra haciendo frente a un cáncer que no ha especificado y por el que está recibiendo “quimioterapia preventiva”. Un decisivo paso al frente con el que la princesa de Gales quiso zanjar toda la polémica que rodeaba su vida desde hacía unas semanas.

“La casa de los príncipes de Gales ha dado un paso decisivo, pero es indudable que la gestión de la crisis no ha sido la oportuna”, señala Álvaro Elúa Samaniego, uno de los cuatro expertos en comunicación de crisis consultados por Infobae España. Cada uno de ellos analiza los tiempos que ha manejado Kate Middleton, desde su cirugía hasta el anuncio de su cáncer, para explicar los errores que se ha tenido en la forma de trasladar las cuestiones relacionadas con su salud.

16 de enero

La princesa de Gales fue ingresada en The London Clinic para someterse a una “cirugía abdominal” planificada, de la que no se desvelan más detalles y tras la que permaneció ingresada casi dos semanas. Fue entonces cuando Kesington Palace comunicó que no desvelarían los datos médicos de Kate Middleton por deseos expresos de esta.

Sin saberlo, aquella decisión marcaría el inicio de un secretismo que se tornaría en contra en torno a la figura de Kate. Montserrat Arias, CEO de Bemypartner, Experta en comunicación de crisis y formación de portavoces, explica que “antes los reyes no reconocían estas debilidades”. Sin embargo, con el paso del tiempo “se empezó a hacer adecuadamente, aunque las comunicaciones no han sido del todo fluidas y el foco se ha trasladado a la gestión de la enfermedad”.

En este sentido, Ana Laura Estevéz, subdirectora de Bemypartner y experta en comunicación de crisis, explica que los equipos de comunicación de los príncipes de Gales deberían haber tenido elaborado un “plan de comunicación de crisis para que, en el momento en el que esta llega, exista un colchón que reduzca su impacto público”.

29 de enero

La nuera de Carlos III recibe el alta hospitalaria y es trasladada a su domicilio en Windsor para seguir con su recuperación. Entonces, se decía que la princesa retomaría sus funciones públicas como royal en Semana Santa, sin entrar en más detalles. Teniendo en cuenta la falta de explicación en los comunicados emitidos por parte de Kesington Palace, Montserrat Arias indica que existen dos tipos de silencios. Por un lado, el silencio estratégico, aquel “que únicamente hará crecer una crisis”, y el de “falta de control” que, en el caso de Kate Middleton se refiere al hecho de que no haya una argumentación por parte de la princesa de Gales. “Es un silencio equivocado. A veces puedes comunicar simplemente diciendo el porqué de tu silencio para que el público puede llegar a entenderte”, manifiesta.

4 de marzo

Tras casi un mes sin saber absolutamente nada de la cuñada del príncipe Harry, el periódico estadounidense TMZ publicó la primera fotografía de Kate Middleton tras su operación. En ella, se veía a la princesa en un vehículo conducido por su madre, Carole, en los alrededores del castillo Windsor. Con gafas de sol y rostro serio, la futura reina consorte fue capturada por las cámaras mientras salía de la residencia.

“El silencio solo transmite debilidad y genera especulación”, reitera Marina Velasco Turiño, consultora de relaciones públicas y social media en iMades y experta en comunicación de crisis, dando a entender que el mayor error ha sido mantener un halo de misterio en torno a la salud de Middleton. En este sentido, Ferran Lalueza, investigador especializado en social media y experto en comunicación de crisis, añade que “el secretismo nunca es una buena estrategia, particularmente en el caso de la realeza. Al fin y al cabo, se trata de figuras cuya proyección pública constituye un ingrediente intrínsecamente ligado a la función de representatividad institucional que ejercen”.

10 de marzo

Con motivo del Día de la Madre en Reino Unido, el palacio de Kesington compartió una imagen familiar en sus redes sociales. La gran protagonista era Kate Middleton junto a sus retoños y constituía su primera foto oficial casi dos meses después de su cirugía abdominal. En la instantánea se podía ver a la princesa de Gales sentada en una silla de jardín, vestida con jeans, un jersey y un abrigo oscuro, rodeada de sus tres hijos, Jorge, Charlotte y Louis. Sin embargo, ciertas incongruencias en la imagen provocaron un gran revuelo en redes sociales, donde se empezaron a crear conjeturas, especulaciones y teorías que parecían dar respuesta al hermetismo en torno a la princesa.

“En la actualidad, en cambio, las redes sociales dinamitan cualquier intento de ocultación y espolean a los medios tradicionales a reclamar también a estas figuras una transparencia mucho mayor de forma permanente”, explica Lalueza, quien agrega que el hecho de difundir una fotografía manipulada desde una fuente oficial evidencia una “gestión comunicativa pésima”.

Elúa Samaniego pone el foco en lo difícil que es comunicar un diagnóstico de cáncer a tus hijos u otros miembros familiares: “Solo las familias que han recibido una noticia así saben lo difícil que es gestionar la información en su propia casa, algo que es más difícil aún cuando hay menores en el hogar. El video comunicado de la princesa ha sido impecable y ha solventado gran parte de las dudas y rumores que había pululando”.

11 de marzo

Ante el huracán mediático desatado, la esposa del heredero pide “disculpas” por la “confusión” generada después de retocar la foto familiar. Además, ese mismo día, tras las disculpas de Kate, el príncipe Guillermo y su esposa son fotografiados saliendo juntos en coche de su residencia en Windsor.

Álvaro Elúa Samaniego afirma que “los príncipes de Gales tienen una esfera íntima, pero no poseen vida privada. Su salud es una cuestión de estado. La jefatura y la línea de sucesión de la corona tienen prioridad”. Monserrat Arias recalca que la decisión de la monarquía británica “infravalora la capacidad de las personas por comprender y empatizar cuando se les habla desde la transparencia, el lado humano y la humildad. La monarquía del nuestro siglo puede ser más abierta, dentro de la distancia de esta institución”, añadiendo que ya no es posible “vender una imagen inexpugnable y estática”.

18 de marzo

El tabloide The Sun publica un vídeo con sus primeras supuestas imágenes tras la operación abdominal. De acuerdo con las fuentes empleadas por el periódico, la princesa de Gales disfrutó de un fin de semana junto a su esposo, Guillermo, por primera vez tras su cirugía. Los testigos del periódico aseguraron que ella se encontraba “feliz, relajado y saludable”.

“Una intervención quirúrgica, por más delicada o comprometida que pueda resultar, no debería provocar daño reputacional alguno. Gestionarla a fuerza de secretismo y de engaño, en cambio, ha convertido el asunto en una de las crisis más demoledoras de los últimos tiempos para la monarquía británica”, señala Lalueza.

20 de marzo

El director de la clínica donde Middleton fue operada asegura que se ha abierto una investigación contra tres miembros del personal del hospital, quienes intentaron hackear el expediente médico de la princesa con el fin de conocer su historial clínico. Para Lalueza, “las actuales casas reales europeas son instituciones particularmente longevas y, con toda probabilidad, la monarquía británica sobrevivirá al KateGate. El problema es que el peaje reputacional será altísimo porque, en este caso, no se podrá aplicar la habitual estrategia de cortafuegos dado que el escándalo impacta precisamente en la rama de los Windsor que, hasta ahora, tenía una imagen más incólume y que, además, simboliza el futuro inmediato de la institución”.

22 de marzo

El huracán que se había desatado en los últimos dos meses provocó que Kate Middleton tomase la decisión de realizar un vídeo en el que explicaba la situación que estaba atravesando. La esposa del príncipe Guillermo desveló que en las pruebas posteriores a su operación los médicos le diagnosticaron “un cáncer” y que se está sometiendo a un tratamiento de “quimioterapia preventiva”.

Los expertos consultados por Infobae España coinciden que, a partir de ahora, las claves para superar esta crisis de comunicación son la “transparencia y la sinceridad”. Sin embargo, no será un trabajo fácil, según indica Ana Laura Estevéz, “la crisis de reputación que está experimentando la casa real británica tendrá repercusiones a largo plazo”. Es por ello que destaca la necesidad de que su equipo de comunicación se centre en reforzar su credibilidad y en adaptar sus estrategias “al mundo actual y su vertiente digital”. De esta manera, “es importante que los gabinetes de comunicación trabajen conjuntamente con los medios de comunicación para gestionar la imagen y comunicaciones públicas de manera efectiva por medio de una estrategia de comunicación proactiva que toca mucho más que la publicación de comunicados y fotografías oficiales”.

“Para ello no es necesario dar un gran número de detalles, sino explicar, por ejemplo, los motivos para no informar más. Podría ser que la misma princesa de Gales no desee dar más información. Pues en este caso hemos de informar de la necesidad de no dar más detalles desde un punto de vista humano y personal”, indica Montserrat Arias. Unas palabras que remata Álvaro Elúa Samaniego afirmando que “en una crisis, si no eres tú quien habla, otros no autorizados hablarán por ti”.