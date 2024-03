El nuevo negocio de Luis Rubiales en República Dominicana

El expresidente de la Real Federación de Fútbol (RFEF) de España Luis Rubiales (EFE / Sergio Pérez)

Durante la jornada del miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la sede de la Real Federación de Fútbol (RFEF) en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en contratos durante los últimos cinco años, algunos vinculados con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Los agentes del instituto armado también han entrado en la casa del expresidente de la RFEF en Granada y han detenido a un total siete personas y mantienen como investigación a cinco. Luis Rubiales no se encontraba en los detenidos, dado que actualmente está en República Dominicana, aunque será puesto a bajo custodia policial a su regreso que será el próximo día 6 de abril.

El expresidente de la Federación llevaba más de un mes en el país caribeño, pero la abogada de Rubiales ha comunicado a la jueza instructora a través de un escrito que su cliente regresará el próximo 6 de abril, aunque puede volver antes si así se lo piden. En el documento también ha destacado que se encuentra a plena disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda, en Madrid. Respecto a su posible arresto, el escrito presentado por la abogada del exlíder expone: “Desconocemos si ha sido ordenada la detención del Sr. Rubiales Béjar, pero mediante este escrito deseamos poner de manifiesto que el mismo se encuentra a plena disposición de este Juzgado en aras a esclarecer la investigación en curso”.

Pero, ¿qué hace Luis Rubiales en República Dominicana? El adjunto del director del Diario AS, Joaquín Maroto, ha detallado en declaraciones al programa El Bar de la Cadena Ser, que el expresidente de la RFEF lleva varias semanas en dicho país porque está iniciando una serie de negocios relacionados con el mundo del deporte. Deporte, que no fútbol, dado que se encuentra inhabilitado por la FIFA por un periodo de tres años para llevar a cabo toda actividad relacionada con el fútbol nacional e internacional. Una inhabilitación con motivo del beso no deseado a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas tras la final del Mundial de Australia.

En concreto, Javier Maroto ha detallado que se está adentrando en el mundo del béisbol con el fin de expandirse en ese deporte: “Está empezando una serie de nuevos negocios relacionados con el deporte. Ha entrado en el mundo del beisbol con algún socio y amigos como Francisco Javier Martín Alcaide, futbolista popularmente conocido como Nene que jugó en equipos como el Granada. Está en otros negocios relacionados con el deporte, pero no cono el fútbol, ya que la FIFA le tiene inhabilitado”.

Los largos viajes de Rubiales de República Dominicana

El adjunto del director de Diario AS también ha afirmado que Luis Rubiales tiene intención de comprarse una casa en el país caribeños, dado que pasa allí largas temporadas y de momento se encuentra residiendo en un apartamento de Pepe Hidalgo, el presidente ejecutivo de Globalia Corporación Empresarial: “Aunque pasa largas temporadas en ese país, no vive en República Dominicana. No obstante, está pensando en hacerse con un domicilio allí”.