Quién es ‘Nene’, el exfutbolista y amigo de Rubiales que también será detenido cuando vuelva a España desde República Dominicana

Durante la mañana del miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo un registro en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como parte de una operación contra la corrupción vinculada a contratos irregulares firmados en los últimos años. La operación, ordenada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, en colaboración con la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Los agentes de la UCO llevaron a cabo diversos registros y detenciones en varias provincias españolas, en busca de delitos contra la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales

Entre los implicados figura el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, quien figura en la lista de detenidos. Se investiga, en particular, el acuerdo para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí, un contrato firmado bajo la gestión de Rubiales y en cooperación con el empresario y exfutbolista Gerard Piqué. Según publicó la sección jurídica de la Cadena SER, Rubiales habría sido detenido como imputado, sin embargo, la detención no se pudo efectuar debido a que este se encuentra en República Dominicana -podría quedar bajo custodia policial a su regreso-.

Además del nombre del exmandatario, también aparecen nombres como el de Tomás González Cueto, Pedro González Segura o ‘Jota’, nombres que pertenecían a la estructura de Rubiales cuando este era presidente de la RFEF. En esta lista, refleja el nombre de un íntimo amigo de Rubiales, amistad que se forjó durante el mandatario del granadino, cuando empezaron a hacer negocios juntos. Se trata de Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como ‘Nene’, y quien también estaría en República Dominicana. Ambos no habrían sido detenidos para evitar la orden de extradición, trámite que dilataría el tiempo de retorno a España. En las fotografías en exclusiva de El Partidazo de COPE aparecen juntos -son de finales de febrero, pero ambos continúan a 20 de marzo en el país-.

Del anonimato a la fama en 2022 por contratar a ‘chicas de compañía’

Nene nació en Granada el 28 de enero de 1976 y fue futbolista, aunque no debutó en la máxima categoría. Vistió la camiseta del Arenas de Armilla y el Granada 74 de Segunda B. Sin embargo, sí que fue directivo del equipo de su ciudad natal en Primera División, el Granada C.F. El exfutbolista, exdirectivo del Granada y CEO de la cadena de hoteles Urban Dream, es además de amigo personal de Rubiales.

Su figura se había mantenido en el anonimato hasta que en septiembre de 2022 el periódico El Confidencial destapó la ‘no reunión de trabajo’ que había organizado Rubiales en Salobreña. A esta fiesta, camuflada de reunión laboral, acudieron miembros de la federación, además de una decena de chicas de compañía. Al parecer, el encargado de la contratación de estas chicas había sido Nene, así lo desveló el tío del expresidente, Juan Rubiales.

“Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: ‘Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas’. Y efectivamente ‘Nene’ trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: ‘¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!’, y me encerré en una habitación” relató el tío a Anticorrupción, como denuncia a esta fiesta de Salobreña.

Según el periodista de la cadena COPE, Juan Baño, fuentes cercanas al entorno y a la investigación apuntan que “Luis está barajando negocios hoteleros” en Punta Cana. Las hipótesis se decantan por un posible blanqueo de dinero. El periodista declara que “en cualquier caso, se espera que Luis Rubiales pueda y vuelva a España. Cuando vuelva le detendrán previsiblemente, y desde luego a su compañero de gestiones”.