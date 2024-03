Luis Rubiales será detenido cuando vuelva a España

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales (EFE/ Sergio Pérez)

Luis Rubiales vuelve a verse las caras con la Justicia. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado durante la mañana de este miércoles la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en contratos durante los últimos cinco años, algunos vinculados con la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. Un periodo de tiempo que coincide con la etapa de Luis Rubiales como presidente de la Federación. Los agentes del instituto armado también han entrado en la casa del expresidente de la RFEF en Granada y han arrestado a siete personas. Rubiales no se encuentra entre los detenidos, ya que se encuentra en República Dominicana, pero sí figura entre las personas investigadas y podría quedar bajo custodia policial a su regreso.

La Guardia Civil contaba con la autorización pertinente para llevar a cabo el registro de la RFEF, así como de una decena de domicilios. Los investigadores preveían concluir la investigación con un total de cinco investigados, entre los que figura Ramón Caravaca, socio del despacho de González Cueto; y siete detenidos, entre los que se encuentran Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la RFEF; Pedro González Segura, director de servicios jurídicos, José Javier Giménez, jefe de Personal de la RFEF; y Ángel González Segura, directivo de una de las empresas, la constructora Gruconsa, elegida para obras en el estadio La Cartuja de Sevilla, que acoge la final de la Copa del Rey. A los arrestados podrían sumarse también dos personas más que se encuentran fuera de España (Luis Rubiales y Francisco Javier Martín Alcaide, exfutbolista apodado Nené). Ambos podrían ser puestos bajo custodia policial en cuanto pisen suelo español.

Bajo el nombre de Operación Brody, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, en Madrid, ha dirigido la investigación junto a la Fiscalía. Este mismo Juzgado fue el que abrió las indagaciones sobre el acuerdo para llevar la Supercopa a Arabia Saudí que firmaron tanto Luis Rubiales como el exfutbolista Gerard Piqué. Delia Rodrigo es la magistrada que ha autorizado ambas investigaciones, la de este miércoles después de meses emitiendo requerimientos para acceder a los documentos del departamento de Administración, Recursos Humanos y Jurídico.

Con motivo de los registros, la RFEF ha emitido un comunicado poniéndose a disposición de los Juzgados para ofrecer su colaboración: “La RFEF ha ofrecido hoy toda la colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la Justicia, tras el registro de su sede; y ha apostado por una absoluta transparencia en la institución que dirige el fútbol en España. En este sentido, considera que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación en marcha. La Federación muestra su profunda preocupación por los hechos ocurridos en el día de hoy y aboga por ofrecer toda la transparencia posible, haciendo honor a los valores que representa el fútbol y que deben defender sus dirigentes, debiendo ser un ejemplo para la sociedad”.

La Supercopa de España

Para conocer el origen de la investigación es necesario remontarse al traslado de la Supercopa fuera de España, en concreto a Arabia Saudí. Entonces, el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), Miguel Galán, presentó una querella en nombre de la Asociación de Transparencia y Democracia en el Deporte contra Rubiales y Piqué por los delitos de administración desleal y corrupción. Esta denuncia fue presentada a raíz de las informaciones sobre la negociación mantenida entre el expresidente de la Federación y el exfutbolista del Barcelona para que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudí.

El contrato que entonces se firmó era para el traslado de la competición española a Arabia por un lapso de diez años. Un acuerdo que se sellaba el 15 de septiembre de 2019, tras lo cual Rubiales felicitaba a Piqué por el acuerdo, en una conversación desvelada por El Confidencial: “Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y, por lo tanto, es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites”. Con motivo del acuerdo, el país saudí pagó 240 millones a la Federación y 24 millones a Kosmos, la empresa del exjugador del Barcelona.