Psicólogos contra Esquerra Republicana: quieren regularizar a sanitarios que no cuentan con la formación necesaria

Hace años que el debate sobre la salud mental llegó al Congreso de los Diputados. Es un tema que esta en la calle, que preocupa cada vez más a los españoles y que ha suscitado medidas que, aunque escasas, suponen un avance. La semana pasada, la Comisión de Sanidad del Congreso aprobó una Proposición no de Ley (PNL) para mejorar la situación de los sanitarios dedicados a la salud mental. Sin embargo, desde la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-ANPIR) denuncian que algunas de las medidas que pone sobre la mesa la proposición no resultan positivas para el sistema público de salud, denostan la situación de los psicólogos y no incluye novedades.

La PNL, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano (formado por Esquerra Republicaba) y en trámite gracias a los 34 votos a favor y tres abstenciones de Vox, y tras una enmienda del Grupo Socialista, el Grupo Popular y Sumar, cuenta con el desarrollo de una especialidad específica de Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia, una reivindicación de los psicólogos clínicos. Sin embargo, esta medida no presenta una novedad y viene de la mano de otra serie de propuestas que el presidente de la SEPC-ANPIR, Javier Prado, ha criticado en una entrevista con Infobae, asegurando que la PNL de Esquerra Republicana es “tramposa y perversa”.

Más plazas PIR y la ansiada especialidad para la infancia y adolescencia

Prado explica que hay dos aspectos positivos dentro de la PNL. Por un lado, se anuncia el objetivo de duplicar el número de plazas PIR (Psicólogo Interno Residente, equivalente al MIR en medicina). Se trata de “una necesidad de del Sistema Nacional de Salud en materia de salud mental”, admite, sin embargo, no es una novedad, “hace unos meses que nos hemos reunido con el Secretario de Estado de Sanidad en febrero y hemos planteado colaborar”, de manera que “no aporta novedad” porque “es una cosa sobre la que ya se está trabajando”.

Por otro lado, la norma también incluye la necesidad de que se desarrolle la especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y de la Adolescencia, “largamente deseada, también y trabajada y peleada por nuestra sociedad científica y incluso por otras entidades del ámbito de la psiquiatría que también la contemplan como favorable”, pero que de nuevo, ya está en marcha: “Hace un mes cuando nos reunimos con el Ministerio, ya nos trasladaron que estaba sobre la mesa de del grupo de trabajo de la Comisión de Recursos Humanos de la Dirección General de Ordenación Profesional, que se dedica específicamente a desarrollar las especialidades”.

Psicólogos en la sanidad pública sin la formación requerida

La principal queja sobre la Proposición no de Ley de Esquerra que hace Prado está relacionada con la regularización de psicólogos que no debería haber accedido a puestos en la sanidad pública por no contar con la formación necesaria. El presidente de la SEPC-ANPIR explica que en Cataluña, unas 300 personas fueron contratadas “irregularmente” ya que no habían pasado por el proceso que atraviesan los PIR y ahora “pretenden por la vía política, regularizar su situación irregular”.

Se trata de una serie de psicólogos sin especialidad en Atención Primaria en Cataluña, que se incluyeron en una nueva categoría denominada ”referentes de bienestar emocional y comunitario”. Para Prado eso es una forma de tratar de pasar por debajo la legalidad: “Vamos a inventarnos una categoría de una figura que hace promoción de la salud y tal, pero en el fondo es lo que estamos haciendo es contratar psicólogos. Es decir, no le llamamos psicólogos para sortear la ley, pero en la práctica son como psicólogos en la especialidad, bien por motivos puramente electorales, efectistas, cosméticos, de decir, en este boom de la salud mental que están haciendo algo, que son vanguardia este tipo de cuestiones”.