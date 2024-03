Sandra Barneda (‘Supervivientes’) frena a Ángel Cristo tras un desplante al programa

Ángel Cristo Jr. en el programa 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Se puede decir que la edición de Supervivientes no ha hecho más que arrancar, pero el nombre de su gran protagonista está más que claro: Ángel Cristo Jr. Antes incluso de comenzar la aventura el hijo de Bárbara Rey demostró tener las cosas muy claras, tanto que no ha tenido problemas en poner las cartas sobre la mesa desde el momento uno y presumir de una sinceridad tan arrolladora como sorprendente.

En estos pocos días, el madrileño ha sido quien más titulares ha acaparado, no solo por los conflictos que están surgiendo con sus compañeros, también por los cortes que ha hecho a los presentadores del concurso. Si hace unos días fue Carlos Sobera el que le llamó la atención, este domingo el toque se lo ha dado Sandra Barneda.

Fue cuando conectó con los concursantes durante el Oráculo de Poseidón, tras la prueba de recompensa en la que Ángel sintió el rechazo de sus compañeros. Muy directa le dijo que “te veo bastante desanimado y tirando la toalla en cuanto a la convivencia, ¿qué necesitarías para que la cosa fuera distinta?”. Y él, igual de directo, además de serio, le respondió que no necesita “nada”.

Ángel Cristo Jr. en el programa 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Lejos de darse por satisfecha la presentadora insistió y fue entonces cuando Cristo lo soltaba todo. “Necesito que me dejen tranquilo. Con esta gente no me voy a llevar nunca porque son malos, ellos saben mucho de tele, lo manejan todo muy bien”. Sus palabras dieron paso a una discusión y Carmen Borrego, con quien ha tenido desencuentros desde el comienzo, le dijo que “pero es que tú estás en un programa de tele, a lo mejor te piensas que estás en el circo”.

Ángel Cristo, por supuesto, no se ha callado y ha seguido avivando el fuego, lanzándole directamente la opinión que tiene de ella a bocajarro: “¿Sabes lo que pienso yo de ti? Que si tu ilusión era tirarte de un helicóptero yo te hubiera llevado al pantano de San Juan”. “¿Y quién te ha dicho que mi ilusión era tirarme de un helicóptero?”, siguió la hermana de Terelu Campos, que no se esperaba que su compañero le soltara un nuevo zasca: “Porque el resto del tiempo no haces nada. Aquí has venido a ser lastre”.

Ángel Cristo Jr. en el programa 'Supervivientes' durante su discurisón con Carmen Borrego. (Mediaset España)

“Sabes lo que pasa, que yo soy un lastre buena persona y tú eres un lastre mala persona”, respondía entonces Carmen Borrego. “Cuando vienen a por café se van con dos tazas calentitas”, seguía Ángel, que no estaba dispuesto ni a ceder ni a zanjar la discusión.

Mientras Sandra Barneda guardaba silencio, atenta a lo que sucedía en Honduras, Miri Pérez intervino en la discusión para criticar cierta actitud de Ángel, “tú te quejas de ataques y luego no te quejes cuando dices que te atacamos porque el primero que lo hace eres tú”, indicó. Pero este, ya cansado de la conversación, quiso cortarla: “De verdad, ¿cuándo acabamos? Me quiero ir a dormir”.

Fue entonces cuando la presentadora por fin alzó la voz para ponerle en su sitio y recordarle que él no toma ninguna decisión sobre lo que sucede en el espacio. “Sé que tienes todo el derecho de decir que te quieres ir a dormir. Yo estoy tratando de tratarte con cariño, espero que tú me trates igual, te irás a dormir cuando el programa lo decida”. Y siguió: “Entiendo que es una situación complicada la que estáis viviendo, yo desde aquí te animo a que puedas cambiar de opinión y trates de tratar de encontrar las personas que te hagan sentir mejor o que estés mejor en esta convivencia que es muy dura”.