La renovación del CGPJ se enfría: el PP reconoce “escollos” y se abre a un nuevo mediador que no sea Reynders

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, y vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons (Comisión Europea)

En octubre del 2022, el PP rompió las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la intención del PSOE de reformar el delito de sedición, y este marzo del 2024 todavía no barajan la ruptura, pero alejan la posibilidad de llegar a un acuerdo. Fuentes de la Dirección Nacional del PP reconocen “escollos” a la hora de llegar a buen puerto, y lo hacen conscientes de que el mediador de las conversaciones, el comisario de Justicia, Didier Reynders, tiene una fecha límite, para la que solo quedan tres semanas.

Aseguran que el PSOE no está dando su brazo a torcer, lo que no propicia un acercamiento. “El principal escollo es que siguen diciendo que los jueces no eligen a los jueces”, reconocen fuentes cercanas a la negociación. Por ello, no avanzarán en este diálogo si los socialistas no tienen en cuenta su criterio, que es modificar el sistema de elección de los jueces de forma simultánea a la renovación del CGPJ.

El nuevo texto de la amnistía aprobado la semana pasada en la Comisión de Justicia del Congreso también es un problema para los de Feijóo. Aunque la nueva proposición de ley no dice que haya lawfare, el PP entiende que va en esa dirección, por lo que acudirán con “pocas expectativas” a la tercera negociación entre Félix Bolaños, Esteban González Pons y el mediador Didier Reynders. “El Gobierno no se ha movido nada”, lamentan las mismas fuentes.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, responsabiliza a Alberto Núñez Feijóo de la no renovación del CGPJ.

El enfriamiento de las negociaciones ya era una sensación que se trasladaba desde la semana pasada. Entonces, González Pons ya avanzó que veía muy difícil alcanzar el acuerdo, después de que el Gobierno “humillase” a los jueces con la ley de amnistía. La reacción del PSOE, acusando al negociador popular de boicotear las conversaciones, aterrizó este lunes de la mano del homólogo de Pons en el PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, encargado de los asuntos institucionales del partido. En este sentido, y debido a que los populares también apuntan a Félix Bolaños por entorpecer el pacto, parece que se suma otro escollo más a la hora de renovar el CGPJ: la relación entre los negociadores.

Se agota la ‘vía Reynders’

La mediación de Reynders, que se acordó en el mes de diciembre a petición del PP, era imprescindible para los populares hace tres meses, aunque ahora aseguran que en ningún momento pidieron que el comisario de Justicia europeo fuese el que supervisase la negociación. En este sentido, se abren a que lo pueda hacer otro perfil dentro de la Comisión Europea, aunque también puntualizan que ese no será el problema, sino la presencia de Bolaños.

Y es que a finales de este mes, Reynders se postulará como secretario general del Consejo de Europa. Esta organización, que no tiene que ver con la Unión Europea, es conocida en nuestro país por albergar la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del que hace poco se filtró un borrador sobre la ley de amnistía, que poco beneficiaba al PP. Sin embargo, fuentes parlamentarias populares aseguran que están satisfechos con esas conclusiones porque “en ningún caso” dan la razón al Gobierno. Si bien, elevaron una queja por la filtración de estas conclusiones.

El PP asegura que quiere llegar a un acuerdo cuanto antes a la vez que endurece su postura. No se moverá de su posición de que la renovación del CGPJ se haga de forma simultánea a la modificación de la ley para elegir a los jueces. Con estas tablas, está claro que el acuerdo queda lejos y más cuando una de las partes ya no asume la cuenta atrás interpuesta por el tiempo en el cargo de Reynders.