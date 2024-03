Koldo García asegura que “no hay ninguna manta de la que tirar” en su primera entrevista: “Llamé a miles de personas”

Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 22 de febrero. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Koldo García, detenido e investigado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y pertenencia a organización criminal, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional el 22 de febrero. Un par de semanas más tarde, ha concedido una entrevista a un medio de comunicación, Okdiario, al periodista Joan Guirado. Lo hace para defenderse pero no para atacar, al menos de momento, con afirmaciones con las que pretende mostrarse como un mero servidor que ayudó a todo quien pudo durante la pandemia. Primero de todo protege a su exjefe, José Luis Ábalos, y apunta a Ferraz por su trato al exministro.

Para Ábalos, García solo tiene buenas palabras: “Se está siendo cruel con él. Es un hombre que lo ha dado todo no por él mismo, sino por España, y que ha sido un fiel servidor público. Ha dedicado su vida a la política y a ayudar a todo el mundo. Creo que es uno de los mejores políticos que tiene España. (...) Y creo que las personas que deberían de haberle ayudado en situaciones difíciles, pues bueno, no han estado a la altura”, determina. Preguntado por si se refiere a dirigentes del PSOE, si acaso quiere “tirar de la manta”, responde tajante: “No hay ninguna manta de la que tirar ni nada que se le parezca. Nadie ha hecho nada irregular, o eso pienso yo”.

Por momentos, el exministro, hoy diputado raso, balbuceaba en televisión cuando era preguntado por quién era Koldo para él, si asistente, asesor, socio... Guirado pregunta a su interlocutor cómo se identifica, a lo que contesta brevemente que “como un trabajador normal y corriente”. Otra cuestión que le plantea es si esas personas con las que ha estado tan en contacto estos años, sus contactos habituales, siguen con él o le han hecho el vacío: “Es que si tú tomas un café conmigo, al día siguiente sacan una foto y te pueden despedir. Entiendo la situación de todos aquellos que hablaban conmigo y que en estos momentos no hablan”.

Te puede interesar: Los 8 investigados que no han sido detenidos por el ‘caso Koldo’: hermanos, parejas y excompañeros de trabajo

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, se acogió a su derecho a no declarar en la Audiencia Nacional.

“No he hecho absolutamente nada”

García sostiene que “por las mascarillas” no va a ir “a la cárcel”, en línea con el discurso que mantiene en Okdiario pero que prefirió no exponer ante el juez, que cuenta con un extensísimo sumario, al que ha tenido acceso Infobae España. Koldo insiste: “No he hecho absolutamente nada. Yo en mi vida habré cometido muchísimos errores, de los cuales me arrepiento, (...), pero no he hecho absolutamente nada malo, que yo tenga conocimiento. Es decir, ahora lo tendrá que decidir la justicia. Yo me pongo en manos de la justicia para que ellos tomen la decisión que tengan que tomar. Si yo me he equivocado, tendré que asumir mis errores”.

El exasesor de Ábalos se dibuja como una persona de gran utilidad en los peores momentos de la pandemia del Covid-19, abasteciendo de mascarillas. Pregunta clave de Guirado: ¿y con quién habló (con el foco sobre Francina Armengol o el ministro Ángel Víctor Torres)? Responde de forma indeterminada: “Yo lo que he hecho es llamar a muchísimas personas para intentar facilitar un material que era necesario para España. Y llamé a miles de sitios. No me digas si llamé a uno o a otro. Es decir, llamé a miles de personas. Cualquier persona que necesitaba algo, yo intentaba ayudarle. (...) Eso es lo que hice”.

En el sumario se refleja cómo engordaron las cuentas de Koldo con las mordidas de las mascarillas. Sus ingresos en efectivo aumentaron un 155%. Tiene cuatro pisos comprados sin hipoteca, y coches, y motos. En su vivienda habitual, en el registro, los agentes hallaron 24.000 euros en metálico, criptomonedas y nueve armas de fuego. Él niega todo: “No es cierto que haya aumentado mi patrimonio con mordidas. (...) Lo justificaré, lo miraremos y todo tiene una justificación. Tienen sus préstamos hipotecarios y se verá claramente que no es así”, dice sobre sus bienes.

Que Koldo había concedido una entrevista era vox populi los últimos días, pero se desconocía quién había logrado esta relevante exclusiva. Se desconoce si habrá nuevas entregas a medida que las cosas se le compliquen (o no) al protagonista.