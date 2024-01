El PP y el PSOE tienen dos meses para negociar la renovación del CGPJ antes de que se vaya el comisario europeo Reynders

European Justice Commissioner Didier Reynders addresses the European Parliament plenary session in Strasbourg (REUTERS/Yves Herman)

La Comisión Europea ha puesto una fecha límite para mediar la negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): son dos meses los que tendrían el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para alcanzar un acuerdo que renueve el Gobierno de los jueces, que lleva cinco años con el mandato caducado. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha citado a Félix Bolaños y a Esteban González Pons el próximo 31 de enero para comenzar a negociar la renovación de este órgano: la última vez que se produjo esta renovación fue en 2013.

La cuestión es que, más allá de que la Comisión Europea haya citado a ambos partidos para tratar la renovación del CGPJ y también la reforma de la ley para cambiar el sistema de elección de los jueces, Europa da otro dato de vital relevancia para esta negociación: el mediador de la misma llevará a cabo esa función durante un plazo máximo de dos meses. Y es que Reynders ha presentado su candidatura a presidir el Consejo de Europa y tendrá que dejar, al menos temporalmente, su cargo actual para emprender dicha campaña.

Todo encaja perfectamente en tiempo y forma: la Comisión Europea ha puesto de límite dos meses para participar en la negociación, el mismo tiempo que le queda a Reynders antes de participar en la campaña para la Presidencia del Consejo de Europa. El Partido Popular se ha mostrado muy a favor, y en diversas ocasiones, de que Reynders sea el que medie en esta negociación con el Gobierno. Su intención, en un primer momento, era modificar la ley del sistema de elección de los jueces y, a continuación o simultáneamente, renovar el Consejo General del Poder Judicial.

La Comisión Europea también se ha referido a este asunto, mostrándose a favor de que esta ley se cambie lo más pronto posible, aunque priorizando la renovación del Gobierno de los jueces españoles. Reynders también se ha referido al otro gran asunto caliente en materia judicial en España, y no solo judicial: la ley de amnistía, afirmando que observa “muy atento” los cambios que en esta se produzcan en materia de terrorismo. No obstante, ha matizado que no va a reaccionar a “cada etapa” de la tramitación parlamentaria, sino que esperará a tener un texto definitivo para evaluar si sobrepasa o no los límites del Derecho comunitario.

El Gobierno y el PP parten del acuerdo

Sánchez y Feijóo habían pactado a finales de 2023 que la Comisión Europea supervisase el diálogo para la renovación y reforma del CGPJ a propuesta de los populares, y durante este mes de enero Bruselas ha reflexionado sobre la petición hasta llegar a la conclusión de que debían mediar en dicha negociación. Tanto el PP como el PSOE han celebrado el resultado final, y han confirmado que asistirán a esta cita.

Por parte de los socialistas, Félix Bolaños, ha sentenciado que esta tiene que ser la negociación definitiva que acabe con la renovación del Consejo, de hecho, ha dicho que espera no agotar los dos meses de plazo que ha puesto Bruselas. Con todo, el Gobierno no ha dejado las críticas a su adversario, advirtiendo que el PP siempre ha puesto palos en las ruedas, aunque celebrando que ahora abandone la “rebeldía”.

Por parte de los populares, Alberto Núñez Feijóo ha hecho más hincapié en la modificación de la ley para reformar la elección de los jueces. El objetivo de los populares desde hace ya tiempo es cambiar este sistema para que los jueces “elijan a los jueces”, por lo que, más allá de la renovación del CGPJ, que espera que llegue a buen término, pretende que este plazo también sirva para apurar la modificación legislativa.