Quién es Camilla Angelucci, la italiana ganadora de ‘MasterChef 14′: apasionada de la cocina y la ‘villana’ de la edición

Camilla Angelucci se proclama ganadora de 'MasterChef 14' (RTVE).

MasterChef 14 ya tiene nombre propio: Camilla Angelucci. La concursante italiana afincada en Ibiza consiguió alzarse con el trofeo del talent culinario tras una intensa final en la que se impuso a Annie, después de un recorrido marcado por la exigencia, los conflictos y una evolución que terminó conquistando tanto al jurado como a una parte del público.

La gran final del programa se convirtió además en un éxito de audiencia, liderando su franja de emisión con un 12,6 % de cuota de pantalla y una media de 774.000 espectadores. Más de 3,1 millones de personas conectaron en algún momento de la noche para seguir el desenlace del concurso y conocer quién se convertiría en la nueva promesa de la gastronomía.

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A sus 33 años, Camilla se llevó no solo el prestigioso trofeo del formato, sino también un premio económico de 100.000 euros, la publicación de su propio libro de recetas y la oportunidad de continuar su formación culinaria con un máster especializado. Un triunfo que supone un punto de inflexión en su vida y el inicio de una nueva etapa dedicada a convertir la cocina en su verdadera profesión.

Las concursantes de 'Masterchef 14' (RTVE).

Camilla nació en la ciudad de Terni, en la región italiana de Umbría, y desde muy joven mostró una personalidad fuerte, apasionada y decidida. Con apenas 18 años decidió abandonar su país natal para instalarse en Ibiza en busca de nuevas oportunidades.

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Su trayectoria profesional antes de entrar en el concurso estuvo llena de experiencias muy diferentes. Trabajó en restaurantes italianos como camarera, fue asistente de tierra en el aeropuerto de la isla y también ejerció como asistente personal de una princesa de Arabia Saudí, una etapa que le permitió conocer otros países y desarrollar una gran capacidad de adaptación. Además, comenzó estudios relacionados con la estética y la psicología, aunque finalmente fue la gastronomía el camino que terminó ocupando un lugar central en su vida.

Los aspirantes reaccionan a algunos de los momentos históricos y más graciosos del programa (MasterChef)

En Ibiza también encontró estabilidad personal. Está casada con Aarón Bastida y juntos han formado una familia con sus dos hijos, Thiago y Zoe, quienes se convirtieron en una de sus mayores motivaciones durante los meses que permaneció alejada de casa para cumplir su sueño dentro de los fogones de MasterChef.

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Una concursante polémica

Desde sus primeras semanas en el concurso, Camilla destacó por su fuerte carácter. Su sinceridad, su nivel de autoexigencia y algunos enfrentamientos con compañeros hicieron que parte de los espectadores la señalaran como una de las concursantes más polémicas de la edición.

Los concursantes de los dos equipos durante la prueba en Jerez de la Frontera (MasterChef)

Ella nunca ocultó su forma de ser ni intentó encajar en una imagen diferente. Su competitividad nacía de la importancia que tenía para ella esta oportunidad, después de haber dejado durante varios meses a su familia para perseguir un objetivo que llevaba años esperando.

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Con el paso de los programas, la audiencia pudo descubrir otras facetas de su personalidad: su sensibilidad, su capacidad de trabajo y la historia de esfuerzo que había detrás de su participación. Así, aquella imagen de “villana” con la que muchos la etiquetaron al inicio terminó transformándose en una historia de superación.