Feijóo marca una condición inamovible para renovar el Poder Judicial: “Nos engañaron una vez y no va a haber una segunda”

La discreción reinó tras la reunión a tres de este miércoles entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el responsable de Institucional del PP, Esteban González Pons, y el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, como mediador. Y es que el último había pedido un perfil mediático bajo, por lo que Bolaños y Pons se limitaron a anunciar que se volverían a reunir el 12 de febrero, y que las conversaciones estaban siendo amplias. Nadie especificó el contenido, aunque el PP deslizó que había espacio en esas conversaciones para incluir un nuevo sistema de elección de los jueces dentro del acuerdo.

Se trata de un apunte que este jueves el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ha querido resaltar y dejar muy claro, aseverando que si no hay acuerdo sobre un nuevo sistema de elección de los jueces, tampoco lo habrá sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al PP no le vale alcanzarlo solo sobre una de esas partes, por lo que advierte que nada estará cerrado hasta que no lo esté el conjunto de ellas. “Hemos de renovar el CGPJ, regenerar cuáles son los criterios para formar parte del Consejo, y hacer un proyecto de ley, un texto legal, para modificar el sistema de elección”, ha detallado en declaraciones desde el Parlamento Europeo, y tras reunirse con el presidente del PPE, Manfred Weber.

Debido a las manifestaciones de los agricultores y ganaderos a las puertas de la Eurocámara, el líder de la oposición se ha quedado sin la reunión del Partido Popular Europeo, motivo por el que viajó hasta Bruselas. Pero su estancia en la capital belga no será inútil, ya que no cesará en su empeño de reunirse con distintos líderes comunitarios para trasladarle su “absoluta preocupación” por la aprobación de la amnistía, como ya ha hecho con Weber. “No son buenos tiempos para la independencia judicial en España, ni para el Estado de Derecho”, ha señalado tras comentar la situación política en España con el presidente de su grupo en Europa que, según ha manifestado, conocía “muy bien” el resultado del pleno de este martes en el Congreso, donde Junts votó en contra de la proposición de ley.

El PP insiste en la simultaneidad

Según Feijóo, el comisario europeo de Justicia no puso como requisito que la renovación del CGPJ fuese antes del cambio en el sistema de elección. Argumenta que, si bien la Comisión Europea lo escribió en su informe sobre el estado de derecho, lo hizo únicamente en ese contexto. “Mientras no se cierre todo, no podemos acordar nada. Habrá renovación y habrá ley, habrá ley y habrá renovación”, ha insistido, añadiendo que, de no ser así, la negociación se quedaría “coja”.

“Nos han engañado una vez, no nos van a engañar la segunda. Si jugamos todos limpio, podemos dar una buena noticia España”, advierte en alusión a la negociación de finales de 2022, donde el PP dio portazo al PSOE por la reforma de la sedición cuando el acuerdo ya se daba por cerrado. Por ello, aseguran que necesitan un aval que comprometa al Gobierno a aprobar una nueva ley, y que no les vale solo con la palabra de Bolaños, pese a estar Reynders delante.

“Creo que la Comisión acepte presidir y coordinar un diálogo estructurado, es una señal de que se da cuenta de que algo ocurre en el país y que el Estado de Derecho no goza de buena salud”, ha sentenciado Feijóo, que se ha negado a prejuzgar cómo irá la negociación, pero ha insistido en fijar las condiciones de su partido para “facilitar” los compromisos y no “engañar a nadie”: la renovación del CGPJ tiene que ser simultánea a un nuevo texto legal con el sistema de elección. “Es un posicionamiento muy claro. No queremos engañar a nadie: el Gobierno lo sabe y los españoles tienen derecho a saberlo”, ha plasmado.