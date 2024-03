¿Copió ‘Star Wars a ‘Dune’? Estas son las principales similitudes entre las dos sagas galácticas

"Duna: Parte Dos" explorará el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une con Chani y los Fremen en un camino de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Enfrentando una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él pueda prever. (Warner Bros)

Unos días antes de que llegase a los cines Dune: Parte Dos, cuando salieron las primeras críticas de la película, comenzó a circular una frase recurrente: “Es una película épica a la altura de El imperio contraataca”. La comparación, que fue iniciada nada menos que por Christopher Nolan, ha sido repetida más aún tras el estreno del filme, que está batiendo récords en taquilla y ya se ha situado como la película más vista en cines en lo que va de 2024. Una comparación que no es del todo una locura, pues en ambos casos se trata de segundas partes con casi más éxito que sus predecesoras. Y una comparación que a su vez ha reanudado un debate que lleva vigente casi desde el mismo estreno de la primera entrega. ¿Copió Star Wars a Dune? La respuesta, como no podía ser de otra manera, no es del todo sencilla.

Para poner en contexto, Dune llegó antes que Star Wars, aunque en el cine el orden haya sido inverso. La novela original de Frank Herbert fue publicada en 1965, mientras que las películas de George Lucas no llegarían hasta más de una década después, en 1977 con Star Wars: Una nueva esperanza. Si la primera no tuvo su adaptación cinematográfica hasta 1984 con la Dune de David Lynch, la saga de Lucas no procedía de un material previo, sino que fue enteramente creada por el director de American Graffiti, quien nunca ha llegadoa a reconocer las similitudes directas entre ambas sagas. Cuando se estrenó la primera entrega de Star Wars en 1977, Lucas se limitó a decir que “ambas tenían desiertos”, pero poco más. Ahora, con el estreno de Dune: Parte Dos, podemos ver todo lo que se parecen los dos universos galácticos.

La voz / La fuerza

Existen varias similitudes entre Dune y Star Wars, pero quizá la más evidente a primera vista sea el uso de “la fuerza”, uno de los elementos imprescindibles en el universo de George Lucas. Un poder tan concreto y con unos usos tan parecidos a los que le dan en Dune -manipular a la gente a su antojo- no puede ser casualidad. En el caso de Dune, con las Bene Gesserit y Paul Atreides -a quien le enseña su madre Jessica-, y en el de Star Wars a través de los Jedi, otra orden religiosa y muy poderosa que bien podría estar también inspirada en la del universo de Frank Herbert.

La fuerza y la voz en 'Star Wars' y 'Dune'

Emperadores y demás conspiraciones

En esta segunda entrega de Dune hemos conocido un nuevo e importante personaje como el Emperador Shaddam Corrino IV, al que interpreta Christopher Walken. Junto al Barón Harkonnen, el Emperador urde un plan para hundir la casa Atreides y fortalecer así su dominio sobre el Imperio Galáctico. Tanto Shaddam como el Barón Harkonnen son dos personajes que bien podrían inspirarse en el Emperador de Star Wars, si no fuera porque la novela de Herbert llegó antes que las películas de Lucas. Sus malas artes, las conspiraciones y emboscadas -la matanza de Arrakis bien podría tener su eco en la Orden 66 para aniquilar a los Jedi- y sobre todo su aspecto malévolo y siniestro hacen del Lord Sith Darth Sidious una clara mezcla de Shaddam y Vladimir Harkonnen.

El barón Harkonnen y el Emperador Palpatine/Darth Sidious en 'Dune' y 'Star Wars', respectivamente

Arrakis / Tatooine

Otro parecido que salta a la vista, especialmente en Dune porque es el escenario principal en toda la saga, es el de los planetas Arrakis y Tatooine. Ambos vastos desiertos, con condiciones inhóspitas y llenos de criaturas monstruosas, estos dos planetas son también el lugar de crecimiento y desarrollo personal de los dos principales protagonistas, Paul Atreides y Luke Skywalker -el padre de este, Anakin, directamente había nacido en el árido planeta-. Además, hay que tener en cuenta que en ambos planetas se encuentran dos rebeliones: la de los Fremen en el caso de Dune, y la de la Alianza Rebelde en el caso de Star Wars, que se expande a más planetas, pero encuentra en Tatooine sus mejores aliados. Y, por si fuera poco, es imposible no pensar en los gusanos de Arrakis cuando uno piensa en el foso de Sarlacc, el pozo cerca de la guarida de Jabba el Hut con el que arrancaba Star Wars: el retorno del Jedi.

Arrakis en 'Dune' y Tatooine en 'Star Wars'

El Mesías / El que trae el equilibrio a la fuerza

El arco del personaje de Paul Atreides, de héroe prometido a antihéroe y posterior villano, ha recordado a muchos al personaje de Anakin Skywalker, el personaje al que daba vida Hayden Christensen y que se terminaría convirtiendo en el icónico Darth Vader. Aunque proceden de orígenes muy diferentes -un noble de alto linaje frente a un esclavo-, lo cierto es que ambos están marcados por el destino, llamados a ser los elegidos y, con ello, a tener una serie de visiones y sueños que les afectarán en sus decisiones. Ambos poseen un poder nunca antes visto, pero es su moral y su ambición lo que los acaba corrompiendo y llevando al “lado oscuro”, aunque después de todo ese es un término que sí acuñó George Lucas.

Paul Atreides y Anakin Skywalker en 'Dune' y 'Star Wars'

Historias de familia

La historia de Dune está marcada en gran medida por las casas: los Atreides, los Harkonnen, los Corrino... El linaje y la genética determinan en gran medida el futuro de sus personajes, y tal y como descubrimos al final de Dune: Parte Dos, el verdadero origen de Paul Atreides es crucial en su lucha. En el universo de Star Wars no existen casas como tal, pero sí es cierro que el apellido Skywalker acaba erigiéndose en un poderoso linaje perpetuado y destinado a salvar la galaxia. Pero quizá la mayor coincidencia es que, tanto en el caso de Paul Atreides como el de Anakin Skywalker, ambos acaban teniendo dos mellizos destinados a salvar el universo y enmendar en gran medida sus propios errores. En el caso de Paul, Ghanima y Leto II y, en el de Anakin, Luke y Leia, quienes al principio ni siquiera saben que son hermanos. Por si la coincidencia fuera poca, en el caso de ambas parejas de hermanos su alumbramiento es mortal para la madre: Chani en el caso de Dune, y Padmé Amidala en el de Star Wars.