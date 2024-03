Jorge Javier Vázquez no se corta al opinar sobre Raquel Sánchez Silva

Jorge Javier Vázquez en el espacio 'Cuentos Chinos' (Mediaset)

Tras el estrepitoso fracaso de Cuentos Chinos, poco se ha sabido de la vida de Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, el de Badalona ha empezado la cuenta atrás para su regreso a la televisión, pues volverá a Mediaset como presentador de Supervivientes 2024.

La noche de este jueves 7 de marzo, Telecinco dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada del concurso de telerrealidad. Como de costumbre, 17 rostros famosos se han embarcado en el reality más extremo de Mediaset y, de hecho, ya han saltado del avión y se encuentran en Cayos Cochinos junto a Laura Madrueño.

Para el presentador catalán, este nuevo proyecto televisivo le trae muchos recuerdos, tanto que en su columna semanal para la revista Lecturas ha hablado de cómo llegó el programa de supervivencia a su vida.

“Recuerdo cuando me llamó Paolo Vasile a su despacho, allá por el 2011, para comunicarme que iba a presentar Supervivientes. Él me ofreció como un maravilloso regalo, pero yo no sabía donde meterme. Sinceramente, no era un entusiasta seguidor del formato”, ha comenzado a relatar. Pese a que el conductor de televisión no tenía mucho muy claro cómo sería esta aventura, tenía plena confianza en los famosos que formarían parte de la aventura.

“Recuerdo musitar ‘A ver qué tal es el casting’”, ha desvelado, añadiendo que fue “acongojado” a la reunión y, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que tenía una visión equivocada de lo que sería el formato. “La edición fue apoteósica. Kiko Rivera y Rosa Benito entre los concursantes”, confesó Jorge Javier Vázquez en la columna.

Además, ha recordado con gran cariño el gesto que tuvo Isabel Pantoja con su hijo, quien estaba a punto de abandonar el reality. Cuando el intérprete de El Mambo regresó a España, la tonadillera acudió a plató para recibir a su hijo. La acción que tuvo la ex de Paquirri puso punto y final a una “época de fortísimos desencuentros entre la cantante y Mediaset”.

Y, en este sentido, el de Badalona ha puntualizado que la cadena privada y la madre de Isa P “están condenados a entenderse”. “Con ella no me llevo desde hace la tira, pero estoy convencido de que nos volveremos a encontrar. Tenemos una colaboración profesional pendiente. Nuestro propio reality”, ha sostenido.

Guiño a Raquel Sánchez Silva

Cuando Jorge Javier Vázquez debutó como presentador de Supervivientes, coincidió con Raquel Sánchez Silva, a quien describe como una “compañera extraordinaria que se convirtió en una querida amiga”. “La audiencia se enamoró al instante de ella”, ha confesado en Lecturas. Cuando la expareja de Mario Biondo puso fin a su aventura, su puesto fue sustituido por Lara Álvarez, que estuvo compartiendo plató con el de Badalona durante ocho años.

“Dictó cátedra desde Honduras. Todo lo que pueda escribir sobre ella se queda corto. La admiro, la quiero y le quedan por escribir muchísimas páginas en la historia de nuestra televisión”, ha manifestado sobre la copresentadora de Gran hermano: Límite 48 horas. Por último, también ha tenido unas palabras para Laura Madrueño, quien en la edición de 2023 estuvo desde el otro lado del charco. “Se entrega con entusiasmo, traspasa la batería y tiene una risa contagiosa. He tenido mucha suerte con mis tres compañeras”, ha dicho.