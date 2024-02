Ilia Topuria se muestra crítico con Pedro Sánchez: “Me dolió en el corazón, pero no guardo rencor”

El luchador hispano georgiano Ilia Topuria, campeón del mundo de artes marciales mixtas en peso pluma (EFE/ Juanjo Martín)

Ilia Topuria, conocido como ‘El Matador’, se convirtió en el primer español en reinar en la UFC, tras vencer en el segundo asalto a Alexander Volkanovski. El jueves llegó a España para atender a los medios nacionales y reflexionar sobre lo ocurrido el pasado fin de semana en California. “Fue una sensación de muchísima satisfacción. Cuando llegó el momento del KO y le vi la cara, me impresionó muchísimo. Fue como ver una calavera. Me chocó muchísimo ver el estadio, la energía que se siente en ese momento”, confesó el hispanogeorgiano.

Los medios de comunicación y las cámaras lo esperaban en el Hotel Villa Magna de Madrid. “La que he liado”, dijo Topuria al presenciar el gran despliegue de medios. En sus declaraciones, reiteró, con seguridad, que el Santiago Bernabéu acogerá una cita UFC, tal y como adelantaron desde Anaheim: “Va a ser inevitable que lo hagamos, no tengo ninguna duda”. “Poder lucirse en el Santiago Bernabéu es un honor... Si tengo la posibilidad de hacerlo, el sitio que empujaría para hacerlo es ahí. Parece que los astros se han alineado”, apuntó El Matador, quien reconoció que “el equipo que mejor representa los valores de España es el Real Madrid” y que le “tira un poco más que el Valencia”. Aseguró que hará el saque de honor en el partido de este domingo ante el Sevilla, y admitió que al jugador que siempre ha admirado es a Sergio Ramos “y creo que me parezco mucho a él”. Adelantó que a Florentino, no lo conocía: “¿Florentino? Le voy a conocer el domingo por primera vez. Me hace mucha ilusión por todas las cosas que ha construido, es un fenómeno”

Ya había adelantado al rival que quería en el templo blanco, pero no dudó en volver a repetirlo: “Connor dijo que tiene muchas pelotas... que venga a España. Le veo preparado para beberse dos copas de whisky y aunque estuviera en su mejor momento sería una meriendita... Le tumbaría antes de entrar al octógono. Estaría fatal mentalmente”.

Topuria le habla al campeón, qué le dice? #UFC298 pic.twitter.com/idTYraI8hT — UFC Español (@UFCEspanol) February 18, 2024

Entre recuerdos, emociones y agradecimientos, Ilia echó de menos uno en concreto, y no dudó en lanzar un dardo a Pedro Sánchez y a las instituciones en general: “Que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, me dolió en el corazón. Pero no guardo rencor”. Además, se mostró molesto porque “cuando aterricé tuve que pasar por donde pasan todos los extranjeros y no los españoles”.

“El número 1 llegará”

Después de su victoria en Anaheim y proclamarse campeón de la UFC, se colocó quinto en el ranking por libra, la lista de los mejores de la UFC, independientemente del peso: “El número 1 llegará. La pelea que más me acercaría sería con Makhachev, pero quiero hacer una pelea más antes de pelear con él. Makhachev es el objetivo final”. “Una pelea más y vamos a tener a Makhachev”, afirmó.

Ante los medios, quiso advertir además sobre su hermano Aleksandre Topuria, quien recientemente ha fichado por la UFC y a quien le auguran un muy buen futuro: “Mi hermano va a ser el segundo campeón del mundo que vamos a tener. Va a hacer su debut aproximadamente en junio. También va a llevar una muy buena carrera y va a representar España y Georgia como se merecen”.