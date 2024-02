Las Pombo desvelan en ‘El Hormiguero’ su faceta menos glamurosa: “Nos están poniendo horrible”

Las hermanas Pombo, María, Lucía y Marta, en el programa 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Tras el éxito de la primera temporada de Pombo, las tres protagonistas de la docuserie, María, Marta y Lucía, han acudido al programa preferido por los famosos para promocionar la segunda entrega de la docuserie de Prime Video, que se estrena el próximo 23 de febrero. Las tres hermanas llegaron a El Hormiguero con la mejor de sus sonrisas y dispuestas a atraer al público de una forma más llamativa: desvelando detalles poco glamurosos de su pasado.

“Me siento feliz, yo en todo intento meter a mis hermanas, y que estén aquí para mí es pura felicidad”, comenzó María, la más conocida de las tres, encantada por compartir con ellas la experiencia. Y es que, si bien su vida y la de Marta son más tranquilas, Lucía tiene el hándicap de su profesión, pues como piloto depende de las rutas que le marque la compañía. Por ejemplo, este mismo lunes la joven se levantó a las 4 de la mañana: “Sí, estaba de imaginaria, es decir, disponible para la empresa y estaba seguro de que justo hoy no me iban a llamar, pero sí, me han tocado cuatro vuelos -Madrid-Badajoz, Badajoz-Madrid, Madrid-Melilla y Melilla-Madrid- antes de venir a El Hormiguero. Puedo decir que me pone más nerviosa venir aquí que volar”.

Las hermanas María, Marta y Lucía Pombo con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Juntas y felices al lado de Pablo Motos, las Pombo comenzaron a explicar lo que sucederá en la segunda temporada del programa que protagonizan, del que María adelantó que habrá “bodas, y yo me he comprado un culo falso adaptable, es como una faja. Es que no tengo y me lo pongo como unas extensiones”.

Fue entonces cuando se abrió la veda y las tres empezaron a hablar de los temas más naturales de su vida, desvelando su faceta menos glamourosa y más normal. Por ejemplo, Marta contó que se podrá ver a su padre tirándose pedos: “Estamos muy acostumbrados a que mi padre se tire pedos continuamente en casa. De hecho, mi padre hace un juego en el que le tiras de un dedo y se tira un pedo, a veces se pone como una cucaracha y usa laca para potenciar sus pedos”, contó para sorpresa de todo el mundo.

Peleas y expulsiones

Si bien su vida actual y su relación parece de lo más idílica, también revelaron que de niñas todo era diferente. “María, sin duda, es la más mimada; a ella se le permite absolutamente todo, todos estamos pendientes de ella siempre”, explicó Lucía, que añadió que “tenemos facilidad para la pelea, pero ya no nos pegamos”. De niñas era diferente y es que la piloto quiso compartir un recuerdo que parece que la traumó, cuando “María me quemó el pelo y me intentó inyectar Coca-Cola en las venas”.

Las hermanas María, Marta y Lucía Pombo con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Esta vivencia coincidiría con su etapa escolar, en la que tampoco pusieron las cosas fáciles a sus profesores. “Nos han invitado a irnos de diferentes colegios a las tres. Yo intentaba ser buena estudiante, pero era un desastre, me echaron del colegio por insultar en una notita a una profesora”, contó la propia María, cuya intención era tirar esas notas en las que se había desahogado a la papelera.

Lucía, por su parte, reveló que “un día en un examen, para el que no había estudiado nada, eché un spray lacrimógeno en la clase y no puedo entrar nadie en horas”. Marta tampoco se quedó atrás y relató que lanzó una bomba fétida en clase.

Consciente de que sus confesiones no estaban dejándolas en muy buen lugar, al final María Pombo se acabó quejando de que “nos están poniendo horribles” cuando “luego éramos buenas también, que esto parece horroroso”.