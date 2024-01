Miguel Ángel Silvestre desvela los misterios de su nuevo restaurante ‘El Hormiguero’: “Hay una sala secreta, que no me dejan hablar mucho de ella”

Miguel Ángel Silvestre y Juan José Campanella (El Hormiguero)

Este miércoles ha acudido a divertirse a El Hormiguero Miguel Ángel Silvestre y Juan José Campanella para presentar la segunda temporada de Los enviados. Durante la entrevista, Silvestre ha hablado de su nuevo restaurante, el cual ha inaugurado junto a Antoine Griezmann, Alex González y Marcos Llorente. El problema es que hasta ahora poco se conoce de cómo va a ser el restaurante, todo lo que rodea a este local es todo un misterio. Sin embargo, parece ser que el acto no ha podido resistirse a desvelar algunos de los secretos de su nuevo restaurante en el programa de las hormigas.

Se trata de Rhudo, ubicado en la calle Castellana y especializado en cocina mediterránea. Estos eran los pocos datos que se conocían al respecto, pero Miguel Ángel Silvestre no ha dudado en hacer públicos más detalles. “Hay una sala secreta, que no me dejan hablar mucho de ella, pero tiene un ascensor directo desde el parking”, ha explicado. Una idea que surgió de su necesidad para buscar la privacidad, por lo que decidieron que el garaje podría tener un acceso a una zona exclusiva. Además del nuevo local, también ha hablado de la serie.

Respecto a cómo surgió la idea de crear este nuevo local, ha detallado: “Es algo muy rocambolesco, tampoco me lo esperaba. Un día cenando con Álex González, Marcos Llorente y Griezmann en el restaurante de Paco Roncero, nos pusimos a hablar del restaurante que nos gustaría que existiese y así nació Rhudo”.

‘Los enviados’

“Dos sacerdotes del Vaticano van a lugares donde supuestamente sucedió un milagro para averiguar si es verdad o no. En esta segunda temporada nos situamos en un pueblo pequeño de Galicia donde se destapa de todo”, ha explicado Campanella. A la pregunta de Pablo Motos de si creen en los milagros, este ha vuelto a tomar la palabra y expresado: “Bueno, la segunda temporada en sí ya es un milagro. Hay ciertas cosas en las que no creo y otras que pueden ser consideradas milagros y sí creo, no sé si es espíritu o una parte de la mente que no está estudiada, pero me interesa mucho”.

En cuanto al personaje de Miguel Ángel Silvestre, el propio actor ha considerado: “Es una gozada de personaje, tiene escenas muy especiales, tiene esa cosa canchera que tienen los argentinos, una forma de relativizar el drama que a mí me viene muy bien porque soy muy sentimental. Es un personaje con una crisis existencial porque no sabe si cree en Dios”.

Además, también le han preguntado sobre el deseo, un tema del que está escribiendo y ha afirmado que lo hizo “sin ninguna pretensión”. “Yo lo veo como una fuerza de la naturaleza aunque toda la vida nos han hecho ver que lo que pensamos es más importante que lo que sentimos, pero creo que en el instinto y en la naturaleza hay mucha más verdad”.