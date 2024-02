Ayuso premia el “talento” con una subida salarial a determinados funcionarios: pagará unos 8.000 euros más solo a los niveles 26-30

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid (Carlos Luján - Europa Press)

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido premiar el talento de algunos de los funcionarios que trabajan en la Administración regional, los de los niveles más altos, del 26 al 30. ¿Cómo? Con una mejora retributiva que se ha empezado a aplicar desde el 1 de enero de este año y que según cálculos del sindicato CSIT Unión Profesional se traducirá en una subida media de sus nóminas de 8.000 euros al año. “No criticamos esta subida, criticamos que no se suba a todos los empleados públicos por igual. Usan un fundamento transversal, el del reconocimiento del talento, solo con unos pocos, con una medida parcial”, señala Juan Luis Sierra, portavoz de CSIT.

Actualmente, la administración tiene 30 niveles, aunque en la Comunidad de Madrid van del 14 al 30. Lo que ha decidido el Ejecutivo autonómico es premiar a los de más alto nivel, lo que ocupan puestos del 26 al 30, por ejemplo un jefe de servicio o un subdirector general, cargos que generalmente son de libre designación, es decir, elegidos a dedo por sus superiores y que ya tienen salarios más altos. La mejora retributiva se ha aplicado solo a determinados funcionarios del sector de Administración y Servicios, quedando fuera a los sanitarios, a los docentes y a los empleados de la Justicia. “Estamos hablando que se han visto beneficiados unos 4.000 funcionarios”, explica Sierra.

Te puede interesar: Miguel Abellán, el torero que gana 75.000 euros como alto cargo y que no perdona ni un céntimo en dietas: pasa hasta 3,5 € de un parking

Desde CSIT critican el “sectarismo retributivo que practica la Comunidad de Madrid con esta medida, al aplicar una subida salarial con la excusa de ‘reconocimiento del talento’ solo a determinados empleados públicos. Este incremento, que de forma unilateral ha implantado Madrid para 2024, no tiene ninguna medida homóloga aplicable al resto de empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración autonómica y que también deberían ver remunerado ese reconocimiento de su talento. ¿Por qué unos sí y otros no?”, se preguntan desde el sindicato. “El talento existe en todos los niveles. Están dejando fuera al músculo de la Administración, a los que están por debajo del nivel 26, unos 37.000 funcionarios”.

Desde CSIT insisten en que esos 4.000 empleados públicos que se van a beneficiar “tienen todo el derecho del mundo a que se recompense su esfuerzo, dedicación y responsabilidad, tanto derecho como el resto de trabajadores de la misma administración madrileña cuyo trabajo no va a tener ningún tipo de reconocimiento por parte de este Gobierno regional”. Esta política retributiva, señala el sindicato, “provoca inequidad e injusticia distributiva”.

Protesta de los trabajadores de la Comunidad de Madrid exigiendo la remuneración del talento a todo el personal

Desde la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo justifican esta medida “para reconocer y retener el talento de los empleados públicos madrileños equiparando sus retribuciones a las del resto de administraciones públicas donde los sueldos de los niveles del 26 al 30 son más altos”, El objetivo es evitar la fuga de los funcionarios de estos niveles a otras Administraciones. “Es verdad que hay un trasvase de los niveles 26 al 30, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid”, explica Sierra. La Comunidad ha visto la solución mejorando su retribución. Los sindicatos CSIT, UGT y CCOO, que este viernes se reunieron con la Comunidad para tratar este asunto, creen que el Gobierno regional “olvidan que retener el talento y hacer atractivo el empleo son principios fundamentales y generales, y que, por tanto, deberían tener una aplicación también general y no parcial”.

Otras subidas

Desde Economía, Empleo y Hacienda destacan que también se han aprobado en los últimos años subidas para el personal de la Administración de Justicia (14,4 millones), para el personal docente (72,3 millones) y para el sanitario de atención primaria (72,6 millones). “Además, en las dos últimas legislaturas, el Gobierno regional ha aprobado el mayor esfuerzo presupuestario dirigido a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos que ocupan niveles de puestos de trabajo inferiores al 26″, señala un portavoz regional.

Te puede interesar: Las imágenes nunca vistas del retiro secreto que ahora usa Ayuso: la ‘Casita’ de 1.217 m² que cuesta mantener 85.000 € al año

CSIT, CCOO y UGT planean movilizaciones si la Comunidad no rectifica. “Es un tema de ignorancia. El talento no solo es formación y cualificación; talento es inteligencia, aptitud y actitud, es capacidad para el mejor desempeño de un puesto de trabajo para el que la persona ha demostrado que es competente, y, eso, nada tiene que ver con la titulación específica o con un alto nivel de complemento de destino. Todo el mundo está dotado de un talento innato, que cada uno aplica en su nivel de responsabilidad, por ello exigimos que también se reconozca y se retribuya a todo empleado público, y no solo a ciertos niveles de complemento de destino”. La medida aprobada conllevará un gasto para las arcas públicas de unos 32 millones de euros.