Adel Mechaal, el azote de Mo Katir a quien anularon una sanción casi idéntica y que se queda sin rivalidad con él

Mechaal y Katir en una imagen de archivo (Piotr Hawalej/Getty Images)

¿Qué sería del deporte sin sus grandes rivalidades? Las hay a patadas, en circunstancias más amistosas o más hostiles: Leo Messi y Cristiano Ronaldo en el fútbol, Rafa Nadal y Roger Federer en el tenis, Magic Johnson y Larry Bird en el baloncesto, Muhammad Ali y Joe Frazier en el boxeo, Alain Prost y Ayrton Senna en la Fórmula 1… La que mantienen Mo Katir y Adel Mechaal en el atletismo pertenece a la categoría de la animadversión manifiesta. Vox populi a lo largo de las últimas temporadas, que a los dos corredores les costaría irse juntos incluso a la vuelta de la esquina ha quedado más evidenciado que nunca tras la sanción de dos años para el primero de ellos.

¿Quién dice que ambos no podrían haber sido amigos? Los dos nacieron en Marruecos, acabaron emigrando a España, se dedicaron al mismo deporte, han representado a nuestro país y compartido tanto lugar de entrenamiento como pista. Y, sin embargo, no parece que haya forma de encauzar la tensión. Una vez que la Unidad de Integridad del Atletismo castigó a Katir por saltarse hasta tres controles antidopaje, Mechaal no se mordió la lengua. Todo lo contrario: hizo acopio de toda la crudeza de la que pudo para censurar el comportamiento de su compatriota y rival.

“Como ya dije en Valencia, la AIU trabaja bien, como se ha demostrado y pese a que la gente decía que no, que no y que no. Es cierto que Katir, durante los últimos años, se ha ganado el cariño de la gente a base de éxitos, pero quizás esos éxitos han sido fruto de cosas no positivas, digámoslo así”, dejó caer Mechaal este sábado, en declaraciones para Calledoss con motivo del Campeonato de España en pista cubierta que se está celebrando en Ourense.

Mechaal, a la izquierda, en su podio europeo de 2023 (REUTERS/Murad Sezer)

La acusación no quedó ahí, sino que ahondó en ella: “Al final, se ha hecho justicia en ese sentido. Cuando sucedió en mi caso, tenía muy claro que era inocente y fui hasta el final del proceso. A él le han ofrecido un acuerdo y lo ha aceptado. Como ayer publiqué en mis redes sociales, la sentencia de la AIU deja muy claro que el propio atleta ha admitido que ha infringido unas normas de dopaje. Él mismo lo ha admitido, no hace falta que lo diga yo”. He aquí otra similitud en esta relación, que ha salido a la palestra precisamente por la polémica que dejará a Katir sin competir hasta febrero de 2026.

Un caso tan semejante como para compartir abogado

“Mi caso fue con la AEPSAD (Agencia Española Antidopaje), en la actualidad llamada CELAD, que trabajan horriblemente. Ojalá cambien y se cambie esa perspectiva, porque nos quita credibilidad a todo el deporte español de puertas para fuera. Tener una agencia nacional que trabaje tan mal es malo para el atletismo español”, comentó Mechaal hace unos días, al conocer la suspensión a Katir por parte de World Athletics. “Negativa no ha sido la noticia, siempre es positiva”, opinó también.

Fue en diciembre de 2016 cuando la todavía conocida como Federación Internacional de Atletismo (IAAF) decidió suspender temporalmente a Mechaal por la misma razón por la que Katir queda fuera de juego ahora: no estar localizable, tres veces, para pasar controles antidoping. El expediente se le abrió directamente desde España y vía AEPSAD, que le impuso una sanción de un año y tres meses, desde enero de 2017, por esas supuestas infracciones.

Mechaal defendió su inocencia y acabó ganando. En julio de 2017, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le dio la razón, estimando su recurso de apelación. Por lo tanto, el castigo que se le había infligido quedó anulado. Quien se encargó de su defensa resulta ser el mismo abogado con el que Katir, en un primer momento, iba a contar para recurrir: Borja Osés. Este, hace unos años, consiguió dos cautelares gracias a las que su cliente pudo estar, con un permiso especial del Comité Olímpico Español, en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Además, Osés terminaría demostrando que el sistema que administra y gestiona la labor antidopaje, por el que Katir ha caído en desgracia, no operó correctamente en lo que respecta a Mechaal. Algo muy parecido, o directamente igual, habría tenido que hacer si el subcampeón mundial en 5.000 metros no hubiese tirado la toalla y entonado, finalmente, el mea culpa. Al optar por cumplir, queda en suspenso una rivalidad que vivió su episodio más tenso en 2023.

En el Mundial de Budapest, ni Katir ni Mechaal pudieron clasificarse para la final del 1.500. Una decepción a la que el segundo encontró una justificación rotunda. “Si Katir o yo no estamos en la final, ha sido por tener que parar la preparación para el Campeonato de España y por la rivalidad que tenemos entre nosotros”, aseguró a Corredor. Meses más tarde, acaba de perderle de vista, y durante un periodo considerable.

Mohamed Katir celebra su medalla de plata mundialista en los 5.000 metros (EFE/Javier Etxezarreta)

Desde 2016, se habían visto las caras en unas cuantas ocasiones y distancias (3.000, 1.500, cross y 5.000). En diez ocasiones, Mechaal quedó mejor. En cinco, lo hizo Katir. “El mayor enemigo está en casa”, llegó a apuntar en 2022 el de Palamós, ocho años mayor, sobre el de Mula. En cuanto a medallas internacionales, Mechaal repite victoria: nueve (todas europeas) frente a cinco (dos mundiales). Así queda la lucha más encarnizada que se ha visto en el medio fondo nacional desde José Manuel Abascal y José Luis González en los 80. Veremos si temporal o definitivamente.