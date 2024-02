La reacción de Mo Katir tras su suspensión: “Me estáis destrozando y solo vais a perder a un atleta como yo”

El atleta español Mohamed Katir (REUTERS/Dylan Martinez)

“En el día de hoy Athletics Integrity Unit (AIU) [la agencia independiente que lleva a cabo los controles para World Athletics] me ha comunicado una suspensión provisional ante lo que considera una infracción de las normas derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses (whereabouts). Durante la tramitación del procedimiento disciplinario, AIU ha acordado mi suspensión provisional”, anunciaba el atleta español Mo Katir el miércoles. El motivo de la suspensión venía derivado de una ausencia de hasta en tres controles de dopaje.

Ante esto, el atleta asegura que ha sido un “fallo administrativo”, ya que, en alguno de los fallos de localización, se encontraba “disponible en lugar, fecha y horas aportadas”. “Voy a proceder a defenderme en las instancias que sean oportunas, como no puede ser de otra forma. Por ello, solicito que se respete el derecho a la presunción de mi inocencia hasta que sea tramitado y concluido el correspondiente procedimiento”, concluía el deportista en el escrito mediante el que anunció su suspensión.

Lo cierto es que esta suspensión, que puede alargarse años, no gustó nada a Katir, quien dedicó una serie de post en X (antes Twitter), en los que evidenciaba su enfado, aunque posteriormente fueron eliminados. Lamentó que desde 2021 se le tachara de un atleta dopado, justo en el momento en el que eligió España y no Marruecos, país donde nació. “Yo tengo que dar la cara como hago en la pista. Todo lo que se ha filtrado fue por mi decisión. Duele ver que desde 2021 algunas personas te llaman dopado en la cara. Duele verlo porque he preferido representar a ustedes, a España, en vez de mi lugar de nacimiento, Marruecos”, relataba.

Post de Mo Katir en los que reacciona tras su suspensión (X)

“La AIU está haciendo su trabajo”

Sin embargo, a medida que continuaba escribiendo, Katir se iba calentando cada vez más. “En 120 controles de la AIU jamás he dado positivo. Lo mío es un problema administrativo, sé que voy a salir de esto. Hay miles de atletas que no saben lo que es la app de la AMA de localización, y he tenido fallos injustos. Solo os vais a perder un gran atleta como yo”, aseguraba, recordando que nunca había dado positivo en ningún control de los que se le han realizado.

“Me estáis destrozando y solo vais a perder un atleta como yo, solo me vais a hacer irme a un país en el que jamás me han querido y tenga que correr con ellos solo porque he tenido un fallo administrativo. Voy a desaparecer, cuando veáis que jamás he engañado y que todos los fallos que me ha puesto la AIU son injustos, aquí veré quién me quiere y quien no (adiós)”, concluyó.

Aun así, Katir se mostró dispuesto a seguir compitiendo para España, y sin duda, confía en que la Agencia para la Integridad del Atletismo (AIU) hará su trabajo: “No quiero tomar decisiones por mi parte porque quiero mucho a este país y quiero seguir dando la cara por ellos. La AIU está haciendo su trabajo, es un problema administrativo, jamás he ido por el camino fácil”.