El atleta Mo Katir, sancionado dos años por saltarse hasta tres controles antidopaje

Mo Katir sufre su segundo revés en los últimos días. La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) ha decidido sancionar dos años al atleta español por saltarse hasta tres controles antidopaje. Así pues, la agencia independiente que efectúa los controles sigue los pasos de World Athletics, que ya le había suspendido por este motivo. El periodo del castigo abarca desde el 7 de febrero de 2024 hasta el 6 de febrero de 2026, por lo que la posibilidad de verle competir en los Juegos Olímpicos de París es prácticamente utópica.

Aunque puede recurrir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), el doble medallista mundial está, salvo giro drástico de los acontecimientos, descartado para la cita deportiva del año. La sanción esperada ha acabado produciéndose, sin que todavía haya habido recursos por parte del velocista. En estos momentos, Katir tiene su licencia suspendida. Además, la RFEA (Real Federación Española de Atletismo) ya dejó claro que no iba a ser elegible, por mucho que obtuviese la suspensión cautelar de la sanción, mientras su caso siga abierto.

“En el día de hoy, Athletics Integrity Unit me ha comunicado una suspensión provisional ante lo que considera una infracción de las normas derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses (whereabouts). Durante la tramitación del procedimiento disciplinario, AIU ha acordado mi suspensión provisional”, comunicó el propio Katir el pasado 7 de febrero.

El corredor nacido en Marruecos, trasladado a Mula (Murcia) en su infancia, añadió: “Considero que no existe una infracción derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses. En alguno de los fallos de localización, me encontraba disponible en lugar, fecha y horas aportadas por mi parte. Durante los últimos meses y años, vengo siendo sometido a un gran número de controles de dopaje fuera de competición, tanto en muestras de orina como de sangre, sin que se hubiese planteado el más mínimo problema por mi parte”.

Al hacer oficial lo ocurrido, Katir intentó defender su inocencia. “Es importante tener presente que no estamos ante un expediente de infracción de las normas de dopaje por el uso de sustancias prohibidas, ni siquiera por eludir controles de dopaje fuera de competición. Voy a proceder a defenderme en las instancias que sean oportunas, como no puede ser de otra forma. Por ello, solicito que se respete el derecho a la presunción de mi inocencia hasta que sea tramitado y concluido el correspondiente procedimiento”, sentenció en la nota que hizo pública.

La RFEA, inflexible contra el dopaje

Una vez que trascendió la suspensión de World Athletics, el organismo rector del atletismo español no tardó en tomar cartas en el asunto. Con una “posición firme y contundente en contra del dopaje en el deporte” por bandera, se evidenció que Katir, al protagonizar un proceso en marcha, está solo ante el peligro. “Es necesario recalcar que la integridad de la competición y el espíritu deportivo constituyen los pilares fundamentales de un deporte limpio y justo, y deben ser defendidos por encima de cualquier logro deportivo”, expuso la RFEA al anunciar que su licencia y elegibilidad quedan en punto muerto.

Katir ha sido uno de los atletas españoles de referencia en los últimos tiempos. En su palmarés, destacan la plata mundial en 5.000 metros que consiguió en 2023 y el bronce igualmente mundialista, pero en 1.500, que obtuvo en 2022. También fue plata en 5.000 en el Europeo de 2022 y campeón del 1.500 de los Juegos Europeos de 2023.

A pesar de que tenía la marca mínima exigible para estar en París 2024 (12:45.01, cuando el corte está en 13:05.00), Katir debe ir despidiéndose del sueño olímpico. Tampoco podrá acudir al Europeo al aire libre de junio. “En 120 controles de la AIU, jamás he dado positivo. Lo mío es un problema administrativo, sé que voy a salir de esto. Hay miles de atletas que no saben lo que es la app de la AMA de localización, y he tenido fallos injustos. Sólo os vais a perder un gran atleta como yo”, llegó a escribir, y posteriormente borrar, en las redes sociales.

En su día, ni el estadounidense Christian Coleman ni el ecuatoriano Álex Quiñónez pudieron competir en Tokio 2020 tras haber sido sancionados por idéntico motivo al que afecta a Katir en la actualidad. El panorama es poco o nada esperanzador y la conclusión es que se diluye una opción de medalla en tierras francesas.