Simona Halep, sobre su suspensión por dopaje: “La verdad saldrá a la luz”

La tenista rumana Simona Halep a la salida del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) (REUTERS/Denis Balibouse)

Simona Halep lo perdió todo cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. En agosto de 2022 durante el Abierto de Estados Unidos, la tenista rumana se sometió a un test antidopaje. La Unidad de Integridad del Tenis confirmó el positivo en Roxadustat, una sustancia que estimula la producción de EPO y que se administra a pacientes con anemia. Este hecho derivó en una sanción de cuatro años de suspensión, es decir, no podrá volver a jugar hasta el 6 de octubre de 2026. Sin embargo, desde el instante en el que se anunció el positivo, Halep defiende su inocencia.

La tenista recurrió la sanción para que se reduzca el tiempo de suspensión de cuatro años por violación de las reglas antidopaje. Aseguró que el positivo fue por el consumo de un “suplemento contaminado”, pero dada a la cantidad concentrada de dicha sustancia, se consideró que de ser así “el volumen ingerido no podía haber dado lugar a la concentración de roxadustat hallada en la muestra”.

La suspensión de Halep se inició el 7 de octubre de 2022, y todos sus resultados se anularon desde el 29 de agosto de 2023, lo que la hizo caer en picado en el ranking WTA. Más de dos años después, la tenista ha comparecido en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con el objetivo de intentar reducir la sanción que se le impuso. Al salir, atendió a los medios a los que confirmó que “fue una audiencia larga”. “Lo que puedo decir es que tuve la oportunidad de defender mi inocencia. Realmente creo que la verdad saldrá a la luz y que pronto volveré a estar en la pista”, añadió la exnúmero uno.

Te puede interesar: El Girona emula al Depor del 2000: el rival no tan ‘grande’ que puede arrebatar el liderato al Real Madrid en el Bernabéu

La tenista rumana Simona Halep a la salida del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) (REUTERS/Denis Balibouse)

La resolución puede tardar hasta tres meses. Si ganase la partida, podría regresar a la competición inmediatamente. Por el contrario, si la declaran culpable finalmente, y niegan la inocencia de la jugadora, Halep quedará finalmente inhabilitada hasta octubre de 2026.

Simona Halep insiste en su inocencia

El pasado mes de septiembre, cuando la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) decidió suspender definitivamente por cuatro años a la tenista (llevaba suspendida provisionalmente desde octubre de 2022), Halep escribió en sus redes sociales un comunicado, que iniciaba con un mensaje claro: “Mi lucha continúa”. Emitió un comunicado en el que afirmaba que “un tribunal del Programa Antidopaje de Tenis anunció una decisión provisional”. “El último año ha sido el partido más duro de mi vida y lamentablemente mi lucha continúa. He dedicado mi vida al hermoso juego del tenis. Me tomo muy en serio las reglas que rigen nuestro deporte y me enorgullezco del hecho de que nunca he usado, a sabiendas o intencionalmente, ninguna sustancia prohibida. Me negué a aceptar su decisión de una prohibición de cuatro años”, comenzaba el documento.

Halep también aseguraba que se había sometido a 200 análisis de sangre y orina a lo largo de su carrera y todos ellos han sido limpios. También explicaba que durante la temporada de pista dura de 2022, por recomendación de su equipo y fisioterapeuta, decidió ajustar sus suplementos nutricionales. “Ninguno de los ingredientes enumerados incluía sustancias prohibidas, pero ahora sabemos -y el tribunal estuvo de acuerdo- que uno de ellos estaba contaminado con roxadustat. Me hicieron pruebas casi semanalmente después de mi prueba positiva inicial hasta principios de 2023, y todas resultaron negativas”, añadía.

“A pesar de esta evidencia, la ITIA presentó una acusación ABP solo después de que su grupo de expertos conoció mi identidad, lo que provocó que dos de los tres cambiaran repentinamente su opinión a favor de las acusaciones de ITIA. La ITIA se basó únicamente en las opiniones de estos expertos que solo observaron mis parámetros sanguíneos, que he mantenido durante más de 10 años en el mismo rango. Este grupo ignoró el hecho de que nunca se ha encontrado ninguna sustancia prohibida en mis muestras de sangre u orina, con la única excepción de una prueba positiva el 29 de agosto en roxadustat, que estaba presente en un nivel extremadamente bajo y que, al considerar mi prueba negativa tres días antes, solo podría haber sido causada por una exposición accidental al roxadustat”, lamentaba en el comunicado de hace unos meses.