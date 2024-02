Las primeras palabras de Carlos Sainz sobre su adiós a Ferrari: “No es la mejor sensación para empezar la temporada”

Carlos Sainz en la presentación de su nueva línea de karts (Instagram Carlos Sainz)

Carlos Sainz es uno de los nombres propios de la Fórmula 1 a falta de menos de un mes para que arranque la temporada. El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari de cara a 2025 ha dejado al español sin volante en la escudería italiana a partir del próximo curso, obligándole a buscar un nuevo destino en el Mundial. Será Charles Leclerc quien continúe en la Scuderia cuando el heptacampeón del mundo aterrice allí. Así pues, el único vencedor de un Gran Premio de 2023 que no se llama Max Verstappen o Checo Pérez cerrará una etapa en Maranello que llevaba vigente desde 2021.

La especulación sobre dónde pasará a correr Sainz dentro de unos meses está a la orden del día. Ya se ha hablado de varios candidatos a reclutarle: Sauber, que pasará a ser Audi, la marca con la que Carlos Sainz padre acaba de ganar su cuarto Dakar, en 2026; Mercedes, para ocupar la vacante de Hamilton y acompañar a George Russell; Aston Martin, si es que Fernando Alonso no amplía su contrato cuando este expire en 2024, y McLaren, donde ya corrió en 2019 y 2020 y con Estrella Galicia, uno de los patrocinadores del madrileño, como nuevo sponsor.

Mientras se aclara su situación, Sainz ya ha tenido ocasión de poner sobre la mesa las sensaciones que tiene tras conocerse que le queda poco para dejar de correr en el equipo por excelencia del Gran Circo. Este lunes, se pasó por el circuito de Cremona para presentar su línea de karts, CS55, y habló con franqueza sobre lo ocurrido.

“No, no estoy decepcionado. Estando en Ferrari desde dentro, ya sabía varias cosas y me preparé con el equipo en vista de futuros cambios. No quiero pensar en otra cosa que en darlo todo en la temporada que me espera con Ferrari. Estoy tranquilo, sabemos que tenemos una temporada muy importante por delante. Este será mi último año en Ferrari, así que quiero hacerlo lo mejor que pueda: también estoy entrenando con los karts para dar lo mejor de mí cuando esté en la pista”, reconoció a SkySports.

“Ciertamente, no es la mejor sensación para empezar la temporada, pero en el momento en que me ponga el casco en Baréin y salga a la pista, la única sensación que sentiré será el deseo de ir cada vez más rápido, aspirando también a la victoria en el Campeonato del Mundo”, aseguró Sainz. Quiso dejar claro que no tiembla ante lo que puede depararle la F1 próximamente: “En mi carrera, siempre he dado pasos adelante, mejorando cada año más. Esta siempre ha sido y será mi filosofía, y será la misma este año. En 2024, cumpliré 30 años, pero me siento más joven y motivado que nunca”.

Todavía tiene que deshojar la margarita y ver cuál es el nuevo proyecto en el que se embarca, pero Sainz no duda de que volverá a conducir un monoplaza de primer nivel. “Soy consciente de lo que valgo como piloto y por eso, cuando miro al futuro, estoy muy tranquilo. Definitivamente, vendrán cosas buenas, pero por ahora mi objetivo es dar lo mejor de mí con Ferrari”, expuso. Incluso bromeó a la hora de darle un consejo a Hamilton una vez que se ponga el mono de Ferrari: “¡Que pruebe mi kart!”.

Transmitiendo un mensaje de calma en todo momento (”Estoy bien. De verdad, no os preocupéis por mí, porque estoy bien”), Sainz se pondrá manos a la obra con los test privados de Ferrari. Ya no queda nada para que el SF-24 ruede y pueda desquitarse donde de verdad importa: en la pista.