¿Cómo puede afectar a Fernando Alonso el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari?

Fernando Alonso en el GP de Las Vegas (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports) USA TODAY Sports via Reuters Con

Hacía mucho que no se veía un terremoto de magnitudes similares en la Fórmula 1. Este jueves, todo saltó por los aires cuando se filtró y posteriormente confirmó que Lewis Hamilton, el piloto con más Mundiales de la historia junto a Michael Schumacher (siete), correrá en Ferrari a partir de 2025. El final de su etapa en Mercedes para enrolarse en la Scuderia supondrá que Carlos Sainz tendrá que hacer las maletas y dejar de conducir el icónico monoplaza rojo. Será Charles Leclerc, renovado recientemente, quien continuará a las órdenes italianas cuando se produzca el desembarco del inglés.

Con Red Bull mostrándose insuperable en las últimas temporadas, el movimiento de Hamilton parece destinado a volver a soñar con un campeonato que no gana desde 2020. Llegará a la escudería más mítica del Gran Circo para celebrar los 40, dispuesto a protagonizar una nueva intentona por el título. Es esa hambre de gloria la que le lleva a abandonar el equipo de su vida, al que pertenece desde 2013 y en el que ha ganado todos sus trofeos menos uno (el de 2008 con McLaren). Ha quedado claro que el baile definitivo con las flechas plateadas será este 2024.

Te puede interesar: Mercedes confirma el fichaje de Hamilton por Ferrari y la F1 se pronuncia

Este cambio de cromos histórico va a tener una incidencia reseñable, qué duda cabe, para la delegación española en la F1. Por supuesto, todos los focos se centran en un Sainz que, a día de hoy, no tiene asiento que ocupar el año que viene. Sus dos victorias en el deporte rey del automovilismo llegaron en Ferrari, incluida la única que no correspondió a Max Verstappen o Checo Pérez en 2023. Sin embargo, los del Cavallino Rampante han preferido quedarse con Leclerc, como venía barruntándose de un tiempo a esta parte.

Fernando Alonso y Carlos Sainz (EFE/EPA/CHANDAN KHANNA/POOL) EFE

Mientras se deshoja la margarita del futuro del madrileño (suenan Sauber, que pasará a ser Audi en 2026, Mercedes y Aston Martin como posibles destinos), no hay que minusvalorar una incógnita añadida a la ecuación: ¿en qué posición deja a Fernando Alonso todo lo que ha ocurrido?

Te puede interesar: Alonso ataca a su exjefe de McLaren y se sincera sobre su guerra con Hamilton

Alonso y Mercedes, ¿condenados a entenderse?

El bicampeón del mundo español termina contrato con Aston Martin en 2024. No ha parado de proclamar a los cuatro vientos que es muy feliz con los de Silverstone y que la pasada campaña ha sido la mejor de su vida en cuanto a pilotaje junto a 2012. Unos tiempos en los que militaba, precisamente, en Ferrari. Quién sabe si la llegada allí de Hamilton, su némesis archiconocida, no llevará a Alonso a cambiar de parecer, cerrar el periplo actual al término del curso y sustituir al británico en Mercedes. Ocurra finalmente o no, ese escenario ya se baraja en el mundillo.

Un antiguo compañero del asturiano, Jenson Button, lo tiene claro. Más si cabe, dada la magnífica relación que mantienen Alonso y George Russell, cuyo vínculo en Mercedes expirará en 2025, tanto dentro como fuera de la pista. “George tiene que pensar en un nuevo compañero de equipo otra vez. Será alguno de sus rivales de karting, como Alexander Albon, o será Fernando Alonso. Un tipo que nunca se va, siempre sigue luchando por los mejores asientos en los mejores equipos. Tendría que decir Alonso (como relevo para Hamilton en Mercedes), estoy enamorado de mi antiguo compañero de equipo, me encantaría ver a Fernando ahí”, ha asegurado a Sky el campeón del mundo en 2009.

Te puede interesar: Las opciones de futuro de Carlos Sainz en la F1 si abandona Ferrari

“(Alonso) tiene 42 años, pero el hambre sigue ahí y si el hambre está ahí, la forma física está ahí, pilota un kart cada día… Sería una dupla divertida. Aprenderían mucho el uno del otro y trabajarían bien juntos”, sentencia Button. En su Gran Bretaña natal están calentando especialmente la posibilidad de que Magic recale en Mercedes: tal y como ha apuntado la BBC, Alonso y Carlos Sainz serían las únicas estrellas de la parrilla disponibles para quedarse con la vacante que dejará Hamilton.

Hamilton y Alonso en Las Vegas (REUTERS/Mike Blake) REUTERS

El runrún en torno a Alonso y Mercedes existe igualmente en España. La voz autorizada por excelencia de la F1 en nuestro país, Antonio Lobato, ha sido tan o más rotundo que Button. “Fernando Alonso estará obligado a hablar con Mercedes. Dependerá mucho de cómo funcione el Aston Martin este año. Aunque ahora antepone a Aston Martin, si ve que el proyecto le puede dar un título a corto plazo, no es descartable”, opinaba el periodista en El Partidazo de COPE.

Sainz también podría acabar en Mercedes, e incluso en Aston Martin. Si estos últimos pierden a Alonso y necesitan un líder, la opción del todavía integrante de Ferrari encajaría como un guante. Pase lo que pase, es evidente que se ha abierto la veda para un juego de las sillas más que interesante en la F1. Palabra de Lobato: “A partir de hoy, a Lawrence Stroll le va a costar más dinero renovar a Fernando”.