¿Carlos Sainz, de vuelta a McLaren? El guiño que calienta un posible regreso en 2025

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari a partir de 2025 ha puesto patas arriba la Fórmula 1 en los últimos días. No se recuerda un cambio de filas de tanto calado como este en la última década, con un efecto dominó que puede acabar afectando a varios pilotos de cara a la próxima temporada. Está claro que la llegada del heptacampeón del mundo a la Scuderia tendrá consecuencias drásticas para Carlos Sainz: se ha quedado sin sitio en las filas de los de Maranello una vez que el 2024, en términos del Gran Circo, sea historia.

Los italianos han optado por la continuidad de Charles Leclerc, recién renovado. Por lo tanto, será el monegasco quien acompañará a Hamilton cuando este último aterrice en Ferrari y el español el que tendrá que hacer las maletas próximamente. Lo cierto es que parece que se avecinan cambios en la parrilla dentro de unos meses. No sólo en lo que respecta a Sainz, que evidentemente debe moverse. Atención a la lista de integrantes del Mundial que termina contrato: Checo Pérez, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Alex Albon, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg.

Si hay un equipo al que se mira con lupa tras darse el bombazo con Hamilton, ese es Mercedes. Los de las flechas plateadas van a necesitar un nuevo número uno que supla al británico y tenga como escudero a George Russell. Alonso podría ser ese líder en el caso de que no quiera ir más lejos con Aston Martin y de que Toto Wolff y compañía opten por otro veterano como jefe de filas. Sin embargo, todavía no puede descartarse que Sainz sea su elección.

Carlos Sainz en el Gran Premio de Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli) REUTERS

Eso sí, quien podría tener más papeletas para hacerse con los servicios del único ganador de un Gran Premio en 2023 que no perteneció a Red Bull es Sauber. Sería así porque pasará a contar con la estructura de Audi en 2026. ¿Y quién acaba de ganar su cuarto Dakar con la multinacional alemana? Carlos Sainz padre. Con Aston Martin como otra posibilidad encima de la mesa para su hijo (si Alonso no sigue más allá de esta campaña), hay una opción más que vale la pena no pasar por alto: McLaren.

Por qué el regreso de Carlos Sainz a McLaren podría cuadrar

Los monoplazas color papaya pasan por un buen momento en la F1. Llegaron a ser los más rápidos tras los inalcanzables Red Bull en la segunda mitad de 2023, con Lando Norris y Oscar Piastri cuajando una gran actuación. Sainz ya sabe lo que es pilotar para McLaren, puesto que lo hizo en 2019 y 2020. En ambos casos, terminó sexto en la tabla, superando con holgura precisamente a Norris cuando le tuvo como compañero (undécimo y noveno del mundo, respectivamente).

En Woking siempre se llevaron bien con Sainz, empezando por el CEO de McLaren, Zak Brown. Además, se ha dado una circunstancia cuanto menos curiosa: uno de los patrocinadores personales del dos veces ganador de un Gran Premio, Estrella Galicia, se ha ido de Ferrari para pasar a trabajar con McLaren. Si Sainz regresase, las facilidades en términos de esponsorización serían mucho mayores para él.

Más allá de cuestiones de despachos, en Gran Bretaña se dice que Norris (que, por cierto, también mantiene una relación fantástica con Sainz) podría romper su vinculación con McLaren si Mercedes le tienta lo suficiente. Por mucho que haya renovado de forma multianual antes de que arranque este campeonato, dar el salto al presente segundo mejor constructor de la F1, si se presenta la oportunidad, quizá le interese.

Lando Norris y Carlos Sainz (REUTERS/Mike Segar) REUTERS

Así pues, si Norris se va y a Sainz se le ofrece un proyecto competitivo, no hay que descartar que emprenda una segunda etapa en McLaren. La primera fue la más satisfactoria que conoció antes de ponerse al volante de un Ferrari, así que este pétalo hay que añadirlo a la margarita a deshojar de su futuro.