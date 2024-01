Marc Gasol se retira: “Ahora es el momento de devolver todo lo que me han enseñado”

Marc Gasol en uno de sus últimos partidos en el baloncesto (acb Photo / D. Marzo)

Tras tomarse un tiempo para meditar si volvía o no a las canchas, Marc Gasol ya ha decidido: se retira con 38 años recién cumplidos, tras una ausencia de cinco meses del baloncesto que acaba de convertirse en definitiva. Uno de los referentes indiscutibles de la canasta española a nivel histórico ha anunciado este miércoles que cuelga la camiseta, en su Barcelona natal y después de haber aparcado su faceta como jugador en el Basquet Girona que preside.

“Ahora es el momento de devolver todo lo que me han enseñado”, sentenciaba un vídeo en el que se repasaba su carrera y con el que Marc ha querido agradecer dos décadas inolvidables. “Me tocaba hacerlo. Si seguía jugando, podía tener alguna consecuencia grave. Era el momento. No me toca esto ya. Es el momento de dar un paso al lado y transmitir todo lo que me ha enseñado a mí el baloncesto y lo que me ha dado”, ha asegurado Gasol. “Tengo ganas de ser un mejor padre, un mejor marido, un mejor amigo. El basket te hace aislarte muchas veces y no estar presente como debes”, añadía.

Gasol tenía claro que no empezaría la presente temporada, en la que finalmente no competirá. Las urgencias clasificatorias en la ACB de su club, que acaba de fichar a Fotis Katsikaris como nuevo entrenador, no han hecho cambiar de opinión al pívot catalán. Tras regresar a España en septiembre de 2021, para ayudar en la pista al equipo que preside, se ha ido sin grandes alharacas. Queda claro que su partido concluyente tuvo lugar el 24 de mayo de 2023, en una derrota en casa contra el Baskonia.

Entonces, su entorno estuvo presente en las gradas de Fontajau, sin que se supiese que aquello se trataba de una despedida. Pero lo fue, en un último baile que llevó a Marc primero a la LEB Oro, después a un ascenso a la élite con el Girona por el que tanto apostó y, en definitiva, a una máxima categoría nacional que no pisaba desde 2008. Hizo las Américas convertido en un absoluto santo y seña en la ciudad, volvió cual hijo pródigo y se va habiendo logrado triunfar también a la hora del adiós. Se cierra así una de las trayectorias más notorias de un baloncestista español, haciendo honor a un apellido sin el cual no se podría entender este deporte en nuestro país.

Marc Gasol lanza en un partido con el Girona (acb Photo - D. Marzo)

Histórico en la NBA y con la selección española

En sus primeros años con la pelota naranja de por medio, Marc cargó con el sambenito de ser el hermano de Pau. Sus pinitos iniciales en Estados Unidos los hizo precisamente cuando el mayor de la saga jugaba en Memphis. Allí acabaría llegando igualmente el hijo mediano, que brilló a nivel high school (instituto) en la ciudad estadounidense antes de intentar hacer carrera en el FC Barcelona. No brilló como azulgrana y pasaba más bien desapercibido, incluso acusado de tener problemas de peso, hasta un verano de 2006 que supuso un antes y un después para él.

Pepu Hernández recurrió a Marc para reforzar a la selección española, con varias bajas interiores, y este no le defraudó. Pasó de estar algo defenestrado a ser campeón del mundo, y con incidencia: aún se recuerda su batalla bajo los aros con el bestial Schortsanitis en la primera final mundialista de La Familia. A partir de ese momento, Gasol despegó para no volver a mirar atrás. A nivel de clubes, fichó por Girona, se convirtió en el MVP de la ACB en dos temporadas y partió, en 2009, rumbo a una NBA en la que pasaría 13 exitosos años. Con España, se ganó un puesto de honor entre los integrantes de la generación dorada.

Marc Gasol con el Girona (Fundación CB Granada | Fermín Rodríguez)

Marcó una época aún más notable que la de Pau en los Grizzlies, ya que Marc llegó a ser Mejor Defensor, miembro del Mejor Quinteto de la NBA y tres veces All-Star (salto inicial incluido con su hermano en 2015) durante su estancia en Tennessee. En febrero de 2019, fue traspasado a los Toronto Raptors, donde se llevaría el anillo sinónimo de campeonato a los pocos meses de llegar. Pasó una temporada en los míticos Los Angeles Lakers, que en su día le seleccionaron en el Draft, antes de poner fin a una experiencia estadounidense inmejorable: 14 puntos, 7,4 rebotes y 3,4 asistencias de promedio en 891 choques.

Poco más, 15 cursos, duró su etapa como internacional. La hoja de servicios que cerró tras los Juegos Olímpicos de Tokio es sinónimo de leyenda: campeón del mundo en 2006 y 2019, subcampeón olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012, campeón de Europa en 2009 y 2011, plata continental en 2007 y bronce de nuevo europeo en 2013 y 2017. 191 partidos le contemplan, dejando tras de sí un legado que hace tiempo que brilla con autonomía propia. A la hora de la verdad, ‘el hermano de’ fue, simplemente y por méritos propios, Marc Gasol. Una de esas estrellas irrepetibles que nos llevaron a otro nivel en términos baloncestísticos.