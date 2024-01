Los 16 participantes del Benidorm Fest 2024 que lucharán por ir a Eurovisión: de Dellacruz a Miss Caffeina.

Ya está todo listo para conocer a la persona que representará a España en Eurovisión en este 2024. Un total de 16 participantes tratarán de alzarse como ganadores de la tercera de edición del Benidorm Fest. Este martes 30 de enero tendrá lugar la primera semifinal del certamen, donde ocho artistas se subirán esta noche al escenario del Palacio de Deportes L’Illa.

La segunda semifinal tendrá lugar el jueves 1 de febrero. Así, será el sábado 3 cuando se dispute la gran final entre los ocho finalistas. El resultado final dependerá tanto de las valoraciones del jurado profesional, como del televoto y del jurado demoscópico. En este contexto, quien consiga la calificación más alta será el represente de España en la 68ª edición de Eurovisión, que se celebrará en Malmö en el próximo mes de mayo.

Lérica

Este dúo gaditano será el primero en actuar en la primera semifinal de esta edición con el tema de Astronauta. El grupo comenzó su carrera como trío, pero fue en el año 2020 cuando Rubén Noel decidió dar un nuevo rumbo a su trayectoria profesional. Por su parte, Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo han continuado su caminando y han colaborado con grandes artistas tanto nacionales, como internacionales.

Lérica, en la alfombra naranja del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

Noan

El joven cantante nacido en el País Vasco y afincado en Asturias es uno de los grandes descubrimientos de los últimos años. Saltó a la fama por su interpretación de Nochentera, canción con la que Vicco se presentó al Benidorm Fest 2023.

El artista, que ya se quedó a las puertas de participar en este certamen el pasado año, ha colaborado con cantantes como Paula Koops, Álex Wall o Zzoilo. En este 2024 aspira a convertirse en el representante de España en Eurovisión con Te echo de -

Sofía Coll

La catalana tiene ya experiencia en concursos televisados. Ha pasado por La Voz Kids y por el programa musical de TV3 Eufòria, donde quedó en el cuarto puesto. Su trayectoria musical se inició con su single Before I Forget What´s Love y con el álbum Génesis. En el Benidorm Fest cantará la canción HERE TO STAY

Mantra

La banda, formada por Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg, está arrasando en España. Tras su participación en Tu cara me suena, donde sorprendieron a todos sus seguidores con la imitación de UPA Dance, su éxito no ha parado de crecer.

Carlos Marco saltó a la fama como miembro del grupo musical Auryn, del cual formó parte desde 2009 a 2016, Paula Pérez empezó a ser conocida gracias a sus vídeos de YouTube, donde impresionaba con su voz y una guitarra. Por su parte, Charly Weinberg logró alzarse como semifinalista del programa de La Voz Kids. Esta noche interpretarán la canción Me vas a ver.

Miss Caffeina

El grupo de rock Indie es uno de los grandes bombazos del Benidorm Fest 2024. La banda musical, formada por Alberto Jiménez en la voz, Sergio Sastre en los teclados, guitarra y sintetizador, Álvaro Navarro en el bajo eléctrico y Antonio Poza en la guitarra eléctrica, iniciaron sus pasos en el mundo de la música en 2006 y, desde entonces, no han dejado de sorprender con nuevos éxitos. De hecho, su presencia es habitual en los festivales de veranos más famosos de España. Este martes 30 de enero defenderán su candidatura en Eurovisión con la canción Bla, bla, bla

Miss Caffeina, en la presentación de artistas del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

Quique Niza

Fue a los cinco años de edad cuando Niza comenzó a formarse como artista. Su debut en el escenario llegó a cuando tenía 10 años, fue entonces cuando interpretó el papel de Kurt Von Trapp en la aclamada producción de SOM Produce, Sonrisas Y Lágrimas. Desde ese momento sus trabajos en el campo de la interpretación no ha dejado de solaparse, fue en el 2021 cuando estrenó el musical Grease, donde dio vida al personaje protagonista. En el Benidorm Fest canta Prisionero.

Angy Fernández

Su papel en Física o Química fue lo que le llevó a la fama. No obstante, su carrera va mucho más allá del personaje de Paula. Ángela María Fernández González mantiene una estrecha relación con el mundo de la música. Bajo su nombre artístico, Angy Fernández, ha consolidado su carrera musical con la publicación de dos álbumes, y su participación en programas de talento musical. Su canción para el Benidorm Fest, Sé Quién Soy, parece toda una declaración de intenciones.

Angy Fernández, en la presentación de canciones del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

Nebulossa

El trío valenciano Nebulossa ofrecerá la que probablemente sea la propuesta más electrónica y ochentera de la edición. Con Mark Dasousa al mando de los sintetizadores, Carmen Díaz en la batería y María Bas como vocalista, esta banda ha sido nominada a Mejor grupo revelación en los Premios Pop Eye 2023. Su álbum debut, Poliédrica de mí, se publicó en mayo de 2021 con una gran acogida por parte de la crítica. Su canción ZORRA será la última actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2024.

Nebulossa, en la alfombra naranja del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

María Peláe

Es una de las opciones favoritas de los Eurofans. Pelaé ha publicado dos álbumes de estudio, Hipocondría y La Folclórica. Fue la tercera clasificada en la novena edición de Tu cara me suena y ha intentado representar a España en Eurovisión como compositora en dos ocasiones, primero con el tema Arde, canción que escribió junto a Alba Reig para Aitana; y después como Nadie se salva, compuesta junto a Nil Moliner y Garabatto e interpretada por Miki Núñez y Natalia Lacunza. En este 2024 se presenta como candidata a representar a España en Eurovisión con la canción Remitente, será la primera actuación de la segunda semifinal.

María Peláe, en 'Tu cara me suena'. (Atresmedia)

Dellacruz

El cantante y compositor tinerfeño se ha colado entre las listas con más reproducciones del panorama nacional. El joven inició su carrera como intérprete con el single Un millón de locuras. Previamente, había compuesto temas para artistas de la talla de Sergio Dalma, Soraya, Dvicio o Bombai. Su música fusiona el flamenco y los ritmo latinos. Su propuesta para Eurovisión es Besos en la mañana.

Dellacruz, en la presentación de artistas del Benidorm Fest. (RTVE)

Marlena

El dúo formado por Carolina Moyano y Ana Legazpi comenzó su trayectoria en 2020 con su single, Sociedad limitada. Me sabe mal, su segundo sencillo, fue el que las catapultó a la fama.

En apenas tres años de trayectoria, Marlena ya se ha labrado una prometedora carrera con una nominación a Artista Revelación 2021 en LOS40 Music Awards y a Mejor Artista Revelación Pop en los Premios Odeón. Su apuesta para Eurovisión 2024 es amor de verano.

Marlena, en los Latin Grammy 2023. (RTVE)

St. Pedro

Considerado como el nuevo apóstol de la música urbana, Pedro Hernández llega al Benidorm Fest 2024 después de cosechar éxito tras éxito. Su primera actuación musical fue en la quinta edición de La Voz, donde estuvo a punto de hacerse con la victoria.

Sin embargo, decidió evitar convertirse en ganador aposta porque Rebeca de León, la manager de artistas internacionales como Rosalía u Ozuna, le recomendó perder. Desde entonces, el canario se trasladó a Miami, Estados Unidos, para alcanzar el éxito como St. Pedro. Su propuesta para Eurovisión es Dos Extraños (Cuarteto de Cuerda).

St. Pedro, en entrevista con 'Infobae España'. (Helena Margarit Cortadellas)

Jorge González

No hay dos sin tres. Tras intentar representar a España en Eurovisión en 2009 y en 2014, Jorge González intentará conseguirlo a la tercera como concursante del Benidorm Fest, esta vez con la canción Caliente. Este joven madrileño se dio a conocer en Operación Triunfo 2006 y desde entonces no ha dejado de trabajar en el mundo de la música. También se ha dejado ver en programas como Tu cara me suena.

Jesús González (Captura de pantalla)

Yoly Saa

Su objetivo era claro: hacerse hueco en la industria musical nacional. Y nada más lejos. Yoly Saa se ha convertido en una de las grandes promesas del pop nacional.

Tras varios éxitos musicales, la joven lanzó su primer disco, A golpes de fe, en el año 2022. En la actualidad se presenta como una de las compositoras más prometedoras del panorama musical español. Su propuesta para Eurovisión 2024 es la canción No se me olvida.

Roger Padrós

Roger Padrós será la apuesta de esta edición por una canción en una de las lenguas cooficiales. Padrós participa en el Benidorm Fest con El temps, un tema en catalán. Este joven cantante, compositor y pianista debutó en octubre de 2022 con el lanzamiento de su primer álbum, La vida és millor. Además, en 2020 participó en la séptima edición de La Voz.

Roger Padros durante su paso por 'La Voz'. ANTENA 3

Almácor

Arturo Almarcha Corrella, conocido por su nombre artístico Almacor, es una de las grandes promesas musicales de España. Su música, que mezcla reggaeton y trap con letras que recuerdan mucho al pop, le ha permitido presentarse en distintas ciudades el país y, ahora, llega con fuerza al Benidorm Fest 2024 para representar a España en Eurovisión con la canción Brillos Plantino, será el último en actuar de la segunda semifinal.