Ruth Lorenzo desvela por qué no participa en el Benidorm Fest como artista: “No voy a hacer algo por un empujón de fama”

Ruth Lorenzo, en 'Cover Night'. (RTVE)

Ruth Lorenzo es uno de los fichajes estrella del Benidorm Fest 2024. Pese a que sus fans soñaban con su participación en el certamen justo ahora que se cumplen diez años de su paso por Eurovisión, lo cierto es que la murciana no estará en el concurso como cantante, sino que seguirá desarrollando su faceta como presentadora, siendo la encargada de conducir las tres galas junto a Marc Calderó y Ana Prada.

A falta de unas horas para que la preselección eurovisiva de RTVE dé el pistoletazo de salida, la intérprete de Dancing in the rain atiende a Infobae España en la presentación de otro de sus proyectos: el talent de cocina Encuentros con sabor que laSexta estrenará de la mano de Mahou el próximo 19 de febrero.

En este encuentro, Ruth Lorenzo nos habla sobre este formato en el que mostrará su parte más ‘cocinillas’ y futbolera, así como de sus sensaciones previas al Benidorm Fest y el motivo por el que se ha decantado por ser presentadora y no participante del certamen.

#Ad Creemos que se nos ha ido la olla... Hemos creado un concurso de TV en el que grupos de amigos compiten por crear el plato que mejor maride con nuestras cervezas. Bienvenidos a #EncuentrosConSabor 🤫Prontito en @laSextaTV pic.twitter.com/JYtu2u9sdB — Mahou (@mahou_es) January 24, 2024

¿Qué tal ha ido la experiencia en ‘Encuentros con sabor’? Tú ya has demostrado que eres cocinillas...

Si, soy cocinillas. Me encanta cocinar. Claro, soy de Murcia, la huerta… Me encanta cocinar y me encanta tomarme una cervecita, así que cocinar con una cerveza al lado, imagínate.

Y con menos presión que en ‘MasterChef Celebrity’, ¿no?

Evidentemente. Esto es cocinar sin tanta presión, pero con el reto de intentar que los sabores vayan bien.

¿Qué te une con los concursantes de tu equipo?

El fútbol. ¿A qué no os esperabais? Yo he hecho una rabona en tacones, siempre he sido muy futbolera, desde pequeña. De hecho me encanta el fútbol sala, soy del Real Murcia, del Real Madrid y lo que no sabe la gente es que yo me junto en casa de mi hermano con todos los amigos cuando hay algún partido importante a gritarle a la tele.

Ruth Lorenzo, portavoz del jurado español en Eurovisión 2023. (RTVE)

¿Cómo te estás preparando para presentar el Benidorm Fes?

Pues realmente, la verdad es que no me he preparado. Yo creo que no estoy preparada… Va a ser en directo y es un pasito más que el reto de Cover Night. Lo que pasa es que es un formato que conozco, que me gusta, que comprendo… Espero que el público que nos ve desde casa pueda comprender toda la dinámica del programa, que es muy sencilla, que el jurado pueda ejecutar su papel de manera fácil y sin mucha presión. La parte que más me gusta a mí es acompañar a los artistas, ser un poco la coach, al final comprendo lo que están pasando porque yo salí de un talent como X Factor y luego pasé por una preselección para ir a Eurovisión.

¿Te sorprendió que pensaran en ti para presentarlo?

Totalmente, sí. Lo de presentar ha sido algo de este año y no me considero presentadora, me considero más como una anfitriona o maestra de ceremonias, es algo que he descubierto nuevo y que no me tomo con mucha carga, lo llevo con mucha ligereza y lo que me apetece es que la gente se sienta parte de esto, que sientan que están ahí con nosotros. Eso lo tienes que hacer con mucha cercanía y sabiendo que el público está viviendo lo que estás viviendo tú, porque si tú lo vives de manera fría no lo van a vivir contigo.

Ruth Lorenzo, en Eurovisión 2014. (RTVE)

Este año se cumplen 10 años de tu participación en Eurovisión y seguramente te hayan propuesto participar como artista en el Benidorm Fest. ¿Qué te llevó a decantarte por presentar?

Pues mira, cuando hago algo es porque creo ciegamente en lo que hago. Si no tengo una propuesta en la que crea ciegamente, no voy a hacer algo porque crea que me puede dar un empujón de fama o no sé… Y luego, pues me llamaron para presentar y es algo que pienso que va a ser bonito, sobre todo por acompañar a los artistas y a sus equipos.

¿Tienes ya favoritos?

Sí, tengo favoritos. Hay una canción que me chifla, me la pongo mañana, tarde y noche, para correr, me encanta, que es Zorra. No sé si es la canción para representarnos en Eurovisión, pero es un temón.