Alonso reinventa la percepción de la edad en Fórmula 1: hasta Hamilton toma su método como ejemplo

Fernando Alonso y Lewis Hamilton se saludan en el podio del GP de Australia 2023 (REUTERS).

A sus 42 años, Fernando Alonso vive una segunda juventud con Aston Martin. Ha logrado ocho podios en su primer año con Aston Martin y lo que es más importante en un piloto de su edad: no perder velocidad. Puede parecer un simple tópico, pero mantener dicho intangible es más difícil de lo que parece. Históricos pilotos como Graham Hill, doble campeón del mundo, y Michael Schumacher, heptacampeón, llegaron a la edad de Fernando alejados de su punta de velocidad y sin posibilidad de pelear por podios.

Sin embargo, Alonso es un caso diferente. Al contrario que pilotos de su generación como Nico Rosberg, Sebastian Vettel o Kimmi Räikkönen entre otros, Fernando mantiene intacto su ritmo y ambición por seguir compitiendo en el gran circo. Gran culpa de ello, aunque suene contradictorio, la tiene su retirada prematura de la F1 durante dos temporadas. En ese tiempo el asturiano compitió en otras disciplinas y recargó las pilas para volver a la Fórmula 1 con la misma ilusión que lo hace un piloto de pruebas.

La edad, un número

Precisamente esa capacidad de mantenerse entre los más veloces pese a la edad, es una cualidad que Eddie Jordan, fundador del equipo Jordan que compitió en Fórmula 1 durante 14 años, considera que tiene fecha de caducidad. “Sencillamente, ya no confío en que Lewis Hamilton y Fernando Alonso, aunque son campeones bien merecidos, puedan seguir el ritmo de Verstappen debido a su edad”, reconoció en AutoBild. Otras voces autorizadas, como es la de Mark Webber, elogia la capacidad y rendimiento del asturiano. “Es muy inusual ver a un piloto de la edad de Fernando rendir a ese nivel. Alonso ha estado genial esta temporada. Ha sido un soplo de aire fresco para la F1″, argumentó para explicar los grandes resultados de Fernando tras alejarse unos años del Gran Circo.

El ejemplo del español está cambiando la percepción de los pilotos sobre la edad de retirada y lo de Hamilton es una muestra más. Con 39 años recién cumplidos tampoco no se visualiza colgando los guantes ni siquiera aunque lograra su ansiada octava corona, con la que superaría a Michael Schumacher. “Nunca he dicho que un octavo título vaya a ser el punto final”, ha revelado en la revista Formula One. “No siento necesariamente el deseo de seguir activo en la Fórmula 1 después de eso, pero como dije antes, nunca digas nunca”, añade el siete veces campeón del mundo.

Se plantea seguir el método Alonso

“No puedo imaginarme dejar de pilotar y seguir en algún lugar del box. Simplemente estaría pensando ‘podría haber seguido así un año más’. Así que probablemente sería mejor tomarme un año sabático y luego ver si quiero volver. No me sorprendería un regreso de Sebastian Vettel porque ahora se ve más a menudo ahora con los pilotos retirados. Fernando Alonso volvió, Michael Schumacher también. También lo he visto con deportistas de otros deportes y he hablado con algunos al respecto. Me dijeron que pierdes algo que has hecho toda tu vida. De repente, desaparece. Me imagino que es un agujero increíble en el que caer”, añade.

Fernando, también trata a la edad como una mera cifra. “Si yo fuese jefe de equipo ahora y tuviese que escoger a Hamilton o al más joven de la parrilla o un piloto prometedor de la F2, me quedo con Hamilton hasta que tenga 80 años o hasta que alguien me demuestre que va más rápido que él”, afirma el asturiano, que estuvo sin competir en la Fórmula 1 durante el 2019 y el 2020. En 2021, cuando volvió, recuperó sensaciones y subió al podio -en Qatar- por primera vez desde el 2014. Tras dos años en Alpine -2021 y 2022- se fue a Aston Martin cuyos resultados son de sobra conocidos. A veces dar un paso al lado, significa dar dos hacia delante.