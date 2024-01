Estos son los supuestos en los que renovar el carnet de conducir no tiene ningún costo

Un agente de la Guardia Civil. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

En España, 27 millones de personas cuentan con un permiso de conducir. Sus carnés tienen un periodo de vigencia de diez años, algo que cambia al cumplir los 65. Las capacidades físicas tienden a disminuir con la edad, aspecto fundamental para la conducción, incluyendo la vista, el oído y la agilidad en los movimientos. Aun así, las personas que cumplen con los requerimientos mínimos de los Centros de Reconocimiento Médico están calificadas para conducir.

Los mayores de 65 años suponen alrededor de 4,1 millones de conductores en el país, es decir, un 15,5 % del total. Son también el 28 % de las víctimas mortales en siniestros viales, lo que evidencia la necesidad de acciones concretas para garantizar la seguridad.

Si bien la Dirección general de Tráfico asegura que uno de cada diez accidentes son provocados por personas mayores, los datos revelan que solo un 1% de conductores entre 65 y 85 años no aprueba el reconocimiento médico y el porcentaje solo asciende al 2% en aquellos mayores de 86 años. Es importante señalar que, en su mayoría, los conductores son considerados aptos, aunque con ciertas restricciones que se reflejan en el carnet mediante códigos.

Renovar el carnet de conducir en España

La validez del permiso depende de la edad, pero también del estado de salud. Por norma general, el periodo de vigencia de los permisos de motocicleta, coche y moto, AM, A1, A2, A, B, y Licencias de Conducción es de 10 años hasta los 65 años de edad y a partir de esa edad, la renovación se realiza cada 5 años. Para los permisos profesionales de camión y autobús C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1, la vigencia es de cinco años mientras su titular no cumple 65 y cada tres años, a partir de esa edad.

No obstante, si durante el reconocimiento médico el doctor comprueba que un conductor padece una enfermedad o deficiencia que pueda agravarse con el tiempo, el periodo de validez de su permiso será menor.

Pasados los periodos indicados, cada conductor deberá renovar el carnet de conducir. El coste del trámite, sin contar con el reconocimiento médico necesario para conseguir la renovación, es de 24,58 euros. Sin embargo, a partir de los 70 años de edad el trámite es completamente gratuito, aunque es posible que se cobren algunas tasas por el reconocimiento de salud por un profesional. Este suele tener un coste de entre 20 euros a 60 euros.

Para renovar un permiso de conducir de una persona mayor de 65 años deberá acudir a uno de los Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado e indicar la intención de renovar el permiso de conducir. Se garantiza la atención sin cita previa a personas de 65 años en adelante.

Aquellos que busquen ahorrarse el dinero y se atrevan a conducir con un permiso caducado pueden acabar pagando más de lo que previeron al principio: las multas por conducir con el permiso pasado de fecha alcanzan los 200 euros.