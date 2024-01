Quién es Valeria Ardilla, la soltera de ‘La Isla de las Tentaciones 7′ que vuelve a probar suerte en el programa por segunda vez

La séptima temporada de La Isla de las Tentaciones se estrenó en Telecinco el pasado martes 9 de enero, introduciendo a cinco nuevas parejas en una prueba crucial para sus relaciones. Al igual que en las ediciones pasadas, son los solteros y solteras del reality quienes tienen que poner a prueba los límites de los concursantes.

Esta séptima entrega promete ser una de las más intensas hasta la fecha. De hecho, los tres primeros episodios parecen sólo un adelanto: cambios en la iluminación de la tentación, la separación de una pareja, el primer acto de infidelidad y el regreso de Valeria Ardilla y Manuel Napoli a la República Dominicana, son sólo algunos de los principales acontecimientos.

Estas son todas las solteras de ‘La Isla de las Tentaciones 7′.

Así es la vida de Valeria Ardilla: la combinación perfecta para el amor

La joven es de Valencia, tiene 22 años y es relaciones públicas de profesión. No obstante, su paso por la sexta edición de La isla de las tentaciones, su presencia en las redes sociales, así como sus contratos como personaje púbico, no han parado de sucederse. En la sexta edición se presentó como “la combinación perfecta para encontrar el amor”. De hecho, comenzó a conquistar a Mario Rodríguez, y este le llegó a ser infiel a su pareja con ella. Pero el romance no prosperó.

“Fui tentadora, me fui sola porque no supieron valorar a esta pedazo de tentación y he vuelto para que eso cambie”, anunció Valeria. Después de su presentación, la joven aseguró que quien más le llamaba la atención era Borja, pareja de Ana. Pero parece que en este segundo paso por La Isla de las tentaciones, Valeria se ha propuesto revolucionar la escena. Y es que a su llegada a Villa Playa, la soltera protagonizó una tensa conversación con David, pareja de María, en la que aseguró que ambos se habían besado. Por otra parte, en ocasiones anteriores, la valenciana también se ha definido como una persona familiar y ha destacado que le gusta ir de tiendas e ir al gimnasio.

El Instagram de Valeria Ardilla de ‘La Isla de las Tentaciones’

La cuenta de Instagram de Valeria Ardilla, (@vaaleriardila), en la que acumula 130.000 seguidores, se puede hacer fácilmente una radiografía de los intereses de la joven. Entre las fiestas, la ropa y la playa,Valeria también ha compartido sus entrenamientos en el gimnasio, así como su experiencia con su operación de pecho. Por otra parte, también hay que destacar que la influencer se muestra muy activa en todas sus redes sociales y también muy cercana a su público. De hecho, está comentando todos los capítulos de la séptima temporada en historias de Instagram. Y no hace diferencias entre comentarios, ya que no ha dudado en opinar sobre las reacciones de Maria Brunn, que fue su compañera en la quinta edición del programa y ahora ha vuelto a la isla como pareja y no como tentadora.