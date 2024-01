Esta es la razón por la que no se pueden publicar algunos audios del VAR del partido entre el Real Madrid y el Almería

Un arbitro mira por el monitor del VAR (REUTERS / Leonhard Simon)

El partido entre el Real Madrid y el Almería el pasado domingo en el Santiago Bernabéu no estuvo exento de polémica. Los blancos supieron reaccionar a tiempo y tiraron de orgullo para darle la vuelta al partido gracias a una de sus características remontadas. Así, tras ir perdiendo por 0-2, los de Ancelotti se hicieron el encuentro en la segunda parte para finalizar los 90 minutos con un 3-2. Sin embargo, muchos achacan esta victoria a las intervenciones del VAR, que hizo acto de presencia hasta en tres ocasiones. El problema es que tras el encuentro se publicaron unos audios del videoarbitraje del partido que ha levantado muchas críticas.

Lo cierto es que el encuentro entre ambos equipos ha dado mucho que hablar y más después de que se publicaran los audios sobre una posible agresión de Vinicius a Pozo. “Posible falta en ataque, quiero verla, un poquito más para atrás. Buf, quiero verla en el corto, eh”, decía Hernández Hernández en el primero de los audios publicados. “Para mí nada, forcejeo de los dos, se queja de la cara”, le contestaba Hernández Maeso. “Sí, cuando se lo va a quitar, con el brazo, al bracear le golpea, se lo va a quitar de en medio y le golpea en la cara, ¿vale? Vámonos al vivo”, le decían desde la sala VOR en lo relativo a la acción de Vinicius sobre Pozo.

Aunque no ha sido el único que ha salido a la luz. La posible agresión a Ceballos es la otra que ha llevado a la filtración de audios. “No he visto nada, se ha levantado ya”, afirma Hernández Maeso. “Continúa, continúa, continúa… El 21 se para delante de Ceballos para impedir que avance, no hay codo, no hay brazo, no hay nada”, le comenta Hernández Hernández.

“Está todo chequeado entonces”, responde el colegiado desde el terreno de juego. Esto ha llevado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a tomar medidas y han presentado una denuncia ante la Guardia Civil por la publicación de esta información. Algo que han calificado de “extremadamente grave” y por el que tratará de “depurar responsabilidades”. Pero, ¿qué es lo que se puede publicar de los audios VAR?

Los audios del VAR

Hace un mes aproximadamente, la RFEF y LaLiga llegaron a un acuerdo para hacer públicas las imágenes y los audios de las conversaciones entre el árbitro que se encuentra en el campo y los que están en la sala VAR. En concreto, acordaron publicar únicamente los audios de las jugadas que se revisen en el monitor de campo. El objetivo era “dotar al arbitraje en el fútbol profesional y a las propias competiciones de una mayor transparencia”. Entonces, ¿qué pasa con los audios que se publicaron en el partido entre el Real Madrid y el Almería?

Lo cierto es que las dos jugadas antes mencionadas, las que tienen como protagonistas a Vinicius y a Pozo, por un lado; y a Ceballos, por otro; no fueron revisadas en el monitor de campo. Es decir, estos audios no deberían haber visto la luz. A diferencia de las tres jugadas que fueron revisadas durante el encuentro. Primero fue un penalti a favor para los blancos tras considerarse que hubo manos del Almería dentro del área. Tras ello, después de que Arribas marcara el tercero para los andaluces, un tanto que nunca llegó a subir al marcado por un golpe de Lopy a Bellingham en la cara. Y el último, un gol de Vinicius que había sido anulado por mano, aunque tras revisarse consideraron que había empujado el balón al fondo de la red con el hombro.