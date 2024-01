El Almería explota tras la polémica ante el Madrid: del “nos han robado” de Melero al “no es la primera vez aquí” de Garitano

Los jugadores del Almería y Real Madrid se enzarzan durante un lance del partido. (REUTERS).

Fue la tarde de las remontadas, la enésima, en el Santiago Bernabéu. Pero también la de la sala VAR, sobrecargada de trabajo este domingo. Pocas veces se ha visto una oda similar a la herramienta arbitral como sucedió en la segunda parte del Real Madrid - Almería. Y, además, en tiempo récord: tres revisiones en apenas 23 minutos contra el colista, cuya expedición se va realmente enfadada de la capital por la polémica. “Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar”, llegó a decir Pubill nada más producirse el pitido final, con un tanto salvador de Carvajal en el 99 que ni mucho menos empañó las dificultades.

Las del Madrid para hacerse con el encuentro y las del Almería para sobreponerse al videoarbitraje (3-2). Los blancos resultaron beneficiados de las revisiones del VAR que concedió un penalti a favor y un gol en primera instancia anulado, mientras que a los andaluces les anularon otro por falta en la génesis de la jugada. “Hoy nos han robado. En el fútbol español estamos a años luz y eso me jode. Lo de hoy supera todos los límites”, declaró Gonzalo Melero al término del encuentro acerca de lo ocurrido.

Del penalti de Bellingham al gol anulado a Arribas

Edgar se unió a la dureza de las quejas de sus compañeros. “Ves que el otro equipo le puede decir de todo al árbitro a un metro de él y nosotros no. Hay muchas diferencias. Entiendo que ellos son el Real Madrid y nosotros el Almería, pero… Esto es una competición que debería ser justa para todos y a veces cuesta ver que sea así. Es mano el segundo gol y no hay penalti porque me hacen falta antes. Yo me impulso y hay un empujón que no deja que me levante. Si ese contacto no es falta el siguiente de Bellingham por el que nos anulan el 1-3 tampoco debería serlo. Tenemos una impotencia grande. Todas las decisiones fueron para ellos. No vamos últimos por los árbitros, pero en partidos así te duele que pase esto”.

Las reacciones desde el banquillo y por parte de los jugadores eran de risas irónicas, de incredulidad por todo lo que estaba ocurriendo. El entrenador indálico, Gaizka Garitano, acabó expulsado por doble amarilla, ambas por protestar decisiones del colegiado. “No tengo nada que decir. Me ha expulsado justamente porque he estado protestando bastante. Habéis visto el partido y lo que ha pasado. No es la primera vez que sucede esto aquí. ¿Mi opinión? No importa porque luego nos sancionan por hablar y no vale para nada. No le he dicho nada, pero es cierto que he protestado mucho, lógicamente”, aseguró en rueda de prensa.

Nueva remontada blanca

Quién sabe si fue el cansancio producido por las prórrogas de Supercopa y Copa del Rey, la relajación por recibir a un equipo que no ha celebrado triunfo alguno en Liga, la cuesta de enero o todo al mismo tiempo. Pero lo cierto es que el Madrid estuvo desaparecido durante buena parte del partido, aunque despertó a tiempo de su letargo para remontar un partido que tuvo pegado a los espectadores a la televisión. Incluido a Hernández Hernández que habitaba una sala VAR sobrecargada de trabajo esta tarde. El protagonista de los videos del Real Madrid revisó tres jugadas que cayeron del lado blanco y permitieron solventar, de nuevo, un problema recurrente esta temporada: iniciar a remolque.

No le suelen gustar a los entrenadores los homenajes antes de los partidos. De hecho, José Mourinho los prohibió durante su etapa en La Castellana. Sostenía que los futbolistas perdían tensión en el inicio de partido. Y más de uno se acordó del portugués en el Bernabéu cuando vio a Ramazani adelantar al Almería a los 38 segundos. Nacho, que instantes antes ofrecía el título de la Supercopa al Bernabéu, perdía un balón en el primer balón que tocaba y propiciaba la primera ocasión de peligro. Robertone asistía a un Ramazani que no fallaba ante Kepa. Los de Ancelotti tuvieron que volver a remar a contracorriente un partido y ya van 13 de 31 esta temporada.