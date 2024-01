Alcaraz provoca lo nunca visto para Zverev: primera victoria contra un top5 en un Grand Slam

Alexander Zverev y Carlos Alcaraz tras su partido de este miércoles (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Nadie parecía contar demasiado con él, pero Alexander Zverev se ha empeñado en presentar candidatura para hacerse con este Abierto de Australia. Cuando tanto se hablaba del desgaste que podía arrastrar (ya llegaba con 14 horas de juego a sus espaldas a cuartos de final), el alemán ha cuajado su mejor partido del torneo. Nada menos que contra un Carlos Alcaraz que llegaba mucho más fresco que él al choque, pero que ha terminado hincando la rodilla tras tardar hasta dos horas en jugar a su nivel habitual y plantar cara. Ni siquiera las dudas que pudiera tener en el tercer y en el cuarto set nublaron el juicio de Sascha: se sobrepuso a la reacción del español y se plantó en semifinales en Melbourne (6-1, 6-3, 6-7 [2], 6-4).

Al acceder a la penúltima ronda del primer Grand Slam del curso, el tenista de Hamburgo está ante una de las mayores oportunidades de su vida para levantar un major. El número seis del mundo acarició esta posibilidad más que nunca en el US Open de 2020, del que fue subcampeón. Acaba de igualar su resultado más sobresaliente en el grande australiano, ya que también fue semifinalista en 2020. En Roland Garros, su techo es el mismo (2021, 2022, 2023). En Wimbledon, lo más lejos que ha llegado ha sido la cuarta ronda (2017, 2021).

Este viernes, Daniil Medvedev será el nuevo obstáculo que tendrá que superar el germano, rey y señor de los partidos largos en esta edición de Australia. La victoria alcanzada contra Alcaraz es más que significativa, ya que supone un hito nunca antes visto en la carrera de Zverev: por primera vez, ha sido capaz de doblegar a una de las cinco raquetas más selectas del planeta en uno de los cuatro torneos de referencia.

Zverev celebra su victoria contra Alcaraz (REUTERS/Issei Kato)

Alcaraz también fue el primer top10 al que ganó en un grande

Hasta la fecha, ganar a un top5 en un Grand Slam era una asignatura pendiente a la que Zverev no conseguía hacer frente. Ya eran demasiados años sin conseguirlo y la pica en Flandes la ha puesto este miércoles, con el segundo cabeza de serie del tenis mundial de por medio. La lista de fracasos empezaba a ser sangrante y tocaba ponerle fin.

En 2016, Andy Murray acabó con Zverev en primera ronda de Australia (6-1, 6-2, 6-3). En 2019, lo hizo Novak Djokovic en cuartos de final de Roland Garros (7-5, 6-2, 6-2). En 2020, Dominic Thiem le batió por partida doble: semifinales de Australia (3-6, 6-4, 7-6 [3], 7-6 [4]) y la final del US Open (2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 [6]). En 2021, tampoco pudo acabar con su particular maldición: le ganaron Djokovic en cuartos de final de Australia (6-7 [6], 6-2, 6-4, 7-6 [6]), Stefanos Tsitsipas en semifinales de Roland Garros (6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3) y Djokovic, de nuevo, en semifinales del US Open (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2).

Zverev sólo lamentó esta problemática en una ocasión en 2022, cuando Rafa Nadal avanzó, debido a la retirada por lesión de Sascha, en semifinales de Roland Garros (7-6, 6-6). En 2023, Casper Ruud, en semifinales de Roland Garros (6-3, 6-4, 6-0), y precisamente Alcaraz, en cuartos de final del US Open (6-3, 6-2, 6-4), siguieron ahondando en la herida. Una que se ha cerrado, por fin, en la Rod Laver Arena.

Zverev aplaude a Alcaraz tras derrotarle en Australia (REUTERS/Edgar Su)

Se da la circunstancia de que Alcaraz, que pierde 5-3 en el cara a cara con Sascha, fue, además, el primer top10 al que Zverev logró derrotar en un Grand Slam. Sucedió en cuartos de final de Roland Garros 2022, con un marcador de 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7). Otro enfrentamiento en el que, como en el presente, la remontada de Carlitos fue insuficiente.