La estirada descomunal de Alcaraz contra Zverev en Australia

Alcaraz reacciona durante el choque contra Zverev (REUTERS/Issei Kato)

Carlos Alcaraz se ha agarrado al Abierto de Australia 2024 con uñas y dientes, pero su aventura en el torneo ha acabado este miércoles. A pesar de que el número dos del mundo llegaba a los cuartos de final del primer Grand Slam del curso con muy buenas sensaciones, Alexander Zverev ha podido con él en cuatro sets: 6-1, 6-3, 6-7 (2), 6-4. Poco ha importado que el alemán, sexto clasificado de la ATP, fuese el jugador con mayor desgaste antes de arrancar la antepenúltima ronda (14 horas en pista): el español, quien menos tiempo había necesitado para meterse entre los ocho mejores del torneo, se ha encontrado con su partido más exigente de lo que va de competición y, aun llegando a reaccionar, no ha conseguido superarlo.

En muchos momentos, Alcaraz no ha podido encontrar la manera de sobreponerse a la letalidad de Zverev al saque (69% de puntos ganados). De hecho, ha empezado a rompérselo cuando ha protagonizado una reacción heroica en el tercer set, forzando una cuarta manga. Sascha se ha mostrado muy efectivo al resto, aprovechando casi todas las oportunidades de break que se le han presentado durante el duelo (el 70%).

Carlitos nunca ha logrado remontar cuando se ha visto dos sets abajo en un grande. Tampoco ha sido el caso en la Rod Laver Arena. Con numerosos errores no forzados (45), Alcaraz no ha sido el de las jornadas anteriores en Melbourne hasta bien entrado el choque. A pesar de que llegar más fresco podía ser una ventaja, ha sufrido muchísimo hasta que ha empezado a entonarse. Y, aun así, no ha prevalecido.

Alcaraz celebra un punto contra Zverev (REUTERS/Issei Kato)

En el segundo set, cuando las cosas iban realmente torcidas para Alcaraz, ha llegado uno de los puntos más espectaculares que se ha apuntado en el encuentro. Aunque todavía le faltaba un rato para empezar a dar con la tecla (finalmente, sin premio), el de El Palmar puede sacarse de la chistera una acción de mérito en cualquier momento.

Alcaraz llega a una bola imposible de Zverev

Con 2-2 en el marcador del segundo parcial y servicio, Alcaraz y Zverev protagonizaron un intercambio frenético: bola que pegaba Carlitos, bola que respondía Sascha. Por muy peliaguda que fuese. El punto empezó a jugarse en el fondo de pista, con una retahíla de derechazos que parecía no tener fin. Daba igual lo mucho que tuviesen que correr los dos de un lado a otro, ya que la respuesta siempre llegaba. Para que alguno de los dos se adelantase en el juego, la red iba a dictar sentencia.

En cuanto los dos tuvieron que jugar más cerca de la cinta, se vio venir que el desenlace estaba al caer. Zverev intentó que la fortuna le sonriera a él, con un paralelo que parecía inabordable para Alcaraz. Pero nada más lejos de la realidad: Carlos se estiró de una forma increíble para llegar a la pelota y colocarla en un lugar ya inaccesible para el germano.

Zverev durante el partido contra Alcaraz (REUTERS/Issei Kato)

Alexander Zverev es el rival al que más veces se ha enfrentado Carlos Alcaraz en la ATP. La de hoy ha sido la octava ocasión en la que se enfrentan, con un cara a cara que favorece a Zverev por 5-3: van dos victorias consecutivas contra Carlitos, que ha mirado de tú a tú a Zverez demasiado tarde como para darle la vuelta al resultado.