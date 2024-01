La Superliga acelera en su consolidación: arrancará en 2025, contará hasta con 50 equipos y será gratis

Bernd Reichart, CEO de A22 Sports Management, el presidente del Real Madrid Club de Fútbol, Florentino Pérez, y el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta (EFE/ Mariscal)

Las conversaciones para la formación de la Superliga de Fútbol han tomado impulso en los primeros meses del año. Anas Lahgrari, cofundador de A22Sports, confirmó a Ouest France la intención de iniciar la competición en septiembre de 2025: “El objetivo es arrancar la nueva competición en septiembre de 2025″.

La meta de este nuevo torneo es contar con la élite del fútbol europeo, incluyendo la participación de clubes de la Premier League: “Con los mejores equipos de Europa y también con los clubes ingleses”. En este camino por lanzar la competición el año que viene adelantan que ya cuentan con 20 clubes para arrancar: “Hay una veintena de equipos para empezar. Otros 30 están en camino...”

Asimismo, ha recalcado la discrepancia existente en el ámbito deportivo, aludiendo al Bayern de Múnich como ejemplo de un club que rechaza la Superliga de Fútbol, pero participa en la Euroliga de baloncesto: “Hay clubes que reniegan de la Superliga de Fútbol, pero juegan la Euroliga de baloncesto”.

Así será el formato de la Superliga presentado por Bernd Reichart: 64 clubes, partidos gratis y una liga femenina.

“Es más justo tener una pirámide europea”

A22Sports ha decidido no revelar los nombres de los clubes adheridos al proyecto para protegerlos ante posibles represalias por parte de la UEFA, aun cuando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) prohíbe tales acciones. “No podemos dar nombres para no exponerlos ante la UEFA, y eso que la sentencia del TJUE dice claramente que no se pueden tomar represalias contra quienes abracen el nuevo proyecto”, afirmó el cofundador de A22Sports. Se espera una aclaración definitiva del Tribunal Mercantil número 17 de Madrid el próximo 14 de marzo, la cual, según indican, no deja margen a interpretaciones y no admite recurso.

En respuesta a las críticas sobre la exclusividad de la Superliga, desde la organización sostienen que el proyecto ha sido reformado para ser “abierto, justo y participativo”. Lahgrari se muestra convencido de que “una vez todo el mundo entienda que es más justo tener una pirámide europea, y no un sistema en el que el cuarto de LaLiga valga más que el campeón belga, la gente irá hacia este modelo”.

Otra peculiaridad de esta competición está en la nueva modalidad de transmisión para la Superliga. Todos los partidos se ofrecerán de manera gratuita a través de Unify, un gesto que rompe con la tendencia actual del mercado de transmisiones deportivas de pago, buscando una mayor accesibilidad para los aficionados. “¿Por qué pagar 40, 50, 60 o 170 euros al mes, como en España, para ver fútbol cuando puedes hacerlo gratis? Todos los partidos serán gratuitos y será así siempre”, manifestó Lahgrari.