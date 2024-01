La osada revelación de un expiloto de Fórmula 1 sobre Alonso y Ferrari: “No habría sido difícil batirle”

Imagen de archivo de Robert Kubica y Fernando Alonso (REUTERS).

“No recuerdo algo así desde 2012″. Fernando Alonso no podía ocultar su felicidad y satisfacción personal tras despojarse del casco en Abu Dabi, después de nueve meses repletos de momentos mágicos en los que consiguió lo más difícil, que no era la 33, sino convencer a todo el mundo de que era posible. No sólo la tan ansiada victoria, sino ser competitivo a los 42 años. Arriesgó cuando decidió abandonar Alpine, cuarta escudería la temporada pasada, para recalar en Aston Martin, séptima. El cambio era comprometido e incluso tildado de errático, pero el tiempo dio la razón al asturiano.

Ha vuelto a sentirse fuerte con un monoplaza que le ha permitido bañarse en champán hasta en ocho ocasiones y certificar la mejor temporada en la historia de la escudería en general y su mejor actuación desde 2012 en particular, cuando portaba el color rojo de Ferrari. Con la escudería italiana no logró el tan ansiado cetro mundialista, pero dejó actuaciones para el recuerdo, siendo su victoria en Valencia 2012 la más destacada de su carrera deportiva. Aquel año, pese a no contar con el mejor monoplaza, mantuvo hasta la última carrera sus opciones ser campeón del mundo. Hasta que el GP de Brasil acabó con él en el podio y con Sebastian Vettel como tricampeón del mundo.

Su accidente truncó el futuro

Más de una década después, Robert Kubica, expiloto de Fórmula 1 que tenía un precontrato con Ferrari para 2012, ha revelado sus sensaciones respecto a aquella temporada en una entrevista para La Gazzetta dello Sport. “¿Alonso y yo en Ferrari? Siempre he respetado a Fernando y todavía lo respeto mucho”, introduce el polaco, quien considera que podría haber superado fácilmente al piloto asturiano. “Vencer a Fernando con el mismo coche no habría sido difícil, de todos modos habría disfrutado el desafío”, sostiene el ya expiloto de Fórmula 1, con una rotunda afirmación sobre un Fernando Alonso que precisamente en 2012 deslumbró a propios y a extraños.

El pilotaje del polaco llamó la atención de los equipos dominadores de la Fórmula 1 y fue Ferrari quien consiguió llegar a un acuerdo con el piloto polaco que entraría en vigor en la temporada 2012, un precontrato que nunca llegó a materializarse. Su accidente en el “Rallye Ronde di Andora” le provocó severas lesiones que cortaron su carrera como piloto durante años. “Potencialmente, habríamos sido una pareja de alto riesgo, pero creo que en realidad habríamos hecho grandes cosas juntos. El escenario para el futuro debería haber sido este, cuando tuve el accidente, porque en 2012 debí ir a Ferrari donde estaba Fernando”, establece el expiloto de Sauber, Renault y Williams. “Luego no sucedió, porque la vida me sirvió otro escenario. Pero hoy estoy feliz por esta nueva aventura en Le Mans con el coche rojo, como cuando fiché por Ferrari entonces”.

Alonso, centrado en 2024

Tanto Fernando como Aston Martin piensan en mejorar de cara a la temporada que está a punto de llegar.”Tenemos una base muy sólida. El año que viene debería ser más fácil en términos de preparación y podremos centrarnos más en los detalles”, asegura Alonso. “Sabemos lo que queremos hacer en 2024 y la dirección que debemos tomar con el coche del próximo año”, avisa la escudería británica, que en redes sociales se pronuncia a través de uno de los zanahorios -ingenieros más representativos de Aston Martin-. ”Su compromiso con el trabajo del equipo sigue siendo increíble. Es genial que lo esté haciendo tan pronto… La temporada 2023 fue muy competitiva para nosotros, debemos mantener esa concentración hasta que lleguemos al primer gran premio del año”.

Mike Krack, jefe de rendimiento de la escudería británica, se sumó a la ola de ‘hyperfocus’ y señaló los puntos claves para poder luchar por los primeros puestos de la parrilla. “Focus es nuestra clara visión y ambición de construir un equipo de carreras ganador. Requiere no dejar piedra sin mover en la búsqueda del rendimiento, en la búsqueda del progreso. Se trata de que todos en el equipo se unan, unidos, cada uno desempeñando su papel, centrados sólo en lo que importa. Se trata de tener el valor de seguir nuestro propio camino y encontrar una forma mejor, de pensar de forma diferente e innovar, de seguir trabajando duro, de seguir mejorando”, explica.