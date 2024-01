Alcaraz bate a Sonego y se cuela en la tercera ronda del Open de Australia

El tenista español, Carlos Alcaraz (REUTERS/Eloisa Lopez)

Carlos Alcaraz se enfrentaba hoy a un tenista que ya había saboreado la victoria frente a él. Fue en el Masters de París de 2021, cuando el italaino Lorenzo Sonego se adjudicó el partido. En la rueda de prensa, el español ya había avisado: “No me gusta tener el cara a cara negativo con nadie. Eso me motiva a intentar empatar”. Y tanto que Alcaraz buscaba la V de vendetta. Lo demostró a lo largo de las tres horas y 25 minutos que duró el encuentro, el que le otorgó el pase a tercera ronda a un Alcara ligeramente superior, porque el italiano plantó cara hasta el último minuto (6-4, 6-7 [7], 6-3 y 7-6 [3]). El próximo sábado se enfrentará al chino de 18 años Shang Juncheng, que ha superado al indio Sumit Nagal. Podría ser la victoria 201 para Alcaraz (hoy la 200): “No lo sabía. Estoy muy contento. Solo llevo dos temporadas y media en el circuito y llegar a esa cifra es increíble. Ahora trataré de llegar a los 300. Esto no para”, dijo al término del partido.

Comenzaba el partido más tarde de lo previsto tras el partido de Iga Swiatek y Danielle Collins, que se marchó al tercer set en un encuentro tenso hasta el final, aunque se decantó para la polaca. Al mismo tiempo que se esperaba el turno para Carlitos, Alexander Zverev, por una parte, y Casper Ruud, por la otra, sufrían para conseguir el pase a tercera ronda. Finalmente, tras vencer a Klein y a Purcell, respectivamente, el alemán y el noruego respiraban tranquilos. Entonces, era el turno para el español.

Sonego abría el marcador con un ace en un juego que consiguió salvar, no sin previo sufrimiento, con un Alcaraz fuerte al resto (forzó el 40-40). Carlos tomaba ejemplo y en un juego que se anotó sin problema, con dos saques directos. De nuevo al resto, el español estaba fuerte. Volvía a poner el deuce, pero volvía a perdonar. Se quedaba su saque sin problema con un juego en blanco, y esta vez sí. Aprovechó el break. Una rotura que afianzaba con su saque y que lo encaminaba a quedarse el primer set por 6-4.

Pese a que a Sonego se le había escapado el set, había mostrado un alto nivel. Lo demostró en el segundo set, en el que mantuvo el alto rendimiento. Comenzó con intercambio de juegos, alguno que otro en blanco para el español, pero sin contar con demasiada ventaja ninguno de los dos. El italiano tuvo el set al resto, pero ahí estaba el número dos, demostrando su solvencia para forzar el desempate en el tie-break, en el que, esta vez sí, fue superior el italiano. Sonego llegó a ponerse cuatro por arriba (5-1), y aunque Alcaraz consiguió recortar distancias, se lo quedó con una evidente superioridad (7-3).

En el tercero, parecía que Alcaraz había aprendido la lección respecto al primero, y la primera oportunidad que se le presentaba de romper el saque del italiano, no la dejaba escapar. Con su peculiar dejada terminaba de sentenciarlo. Se anotaba su servicio, y, no contento con eso, lo reafirmaba en el siguiente (3-0). Sonego quería recomponerse con un juego en blanco, pero Alcaraz seguía protegiendo su ventaja. El italiano había encontrado el gusto a no dejar ni sumar puntos a Carlos, que se anotaba otro en blanco, aunque no le daba mucho resultado, porque, tras el siguiente servicio del español, Sonego tenía la oportunidad al resto de anotarse el set. Una oportunidad desaprovechada que no dejaba escapar con su servicio. Al grito eufórico de “¡Vamos!”, el exnúmero uno y ganador de dos Grand Slam se ponía por delante (6-3).

Se adentraban en el que podía ser el último set del partido, y así fue. Mantenía la inercia positiva el italiano, lo que provocó el grito de rabia del español al conseguir romper el saque. Rotura que no supo aguantar con su servicio. Sus equivocaciones le costaron la devolución del break, no de manera sencilla para Sonego, que tuvo hasta cuatro bolas de rotura hasta que consiguió efectuarla. Después, se repetía la situación del segundo set. Intercambio de juegos, demostraciones en pista del alto nivel de ambos tenistas, que desembocaban en un tie-break para desempatar. Suponía el partido para el español o mantenerse con vida para el italiano. Resultó lo primero. Y si, de similitudes con el segundo se hablaba, se volvía a repetir en el tie, pero esta vez, a favor de Alcaraz. Con 6-3 favorable al español, Carlitos se colocaba con cuatro bolas de partido, pero no necesitó más que dos de ellas.

Con este resultado, Alcaraz se clasifica para la tercera ronda del Open de Australia, siendo la única esperanza española, junto a Paula Badosa, tras la eliminación de Alejandro Davidovich. En el próximo encuentro, el número dos del mundo intentará resarcirse de su última experiencia en 2022, donde no superó el partido ante Matteo Berrettini, y tratará de estar por primera vez en los octavos australianos.