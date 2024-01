Alcaraz, ante su Grand Slam más difícil: las malas experiencias del español en el Open de Australia

El tenista español, Carlos Alcaraz

Cojan agenda y bolígrafo y anoten en sus agendas. El martes 16 de enero de 2024, sobre las 11:00 hora peninsular, Carlos Alcaraz reaparecerá en la pista de Melbourne con un objetivo claro: conseguir su tercer Grand Slam. Esta edición es la tercera para Alcaraz, pero no en igualdad de condiciones. Este año aterriza con más experiencia y rodaje en su trayectoria profesional, habiendo conseguido dos títulos grandes (US Open y Wimbledon) y habiendo reflejado durante 36 semanas en lo más alto del ranking ATP (ahora es el número dos).

Su rival, Richard Gasquet, un veterano en el circuito, fue el mismo que le vio conseguir su primer título ATP hace tres años en Umag (Croacia). Entonces, Alcaraz todavía no se había presentado al mundo, era un chico de 17 años que, aunque mostraba indicios de lo que podía llegar a conseguir, aún no había llegado el éxito. Pero desde ese 25 de julio, la carrera de Carlitos tomó otra dirección. La que se esperaba desde la primera vez que mostró sus dotes en la élite del tenis.

Solo tiene 20 años, pero su experiencia y estilo de juego indica que será un gran sucesor de Rafa Nadal. De momento, este año ha tomado su relevo, pues ante la ausencia de balear, es Alcaraz el que postula como candidato favorito a ganar el torneo y como máxima expectativa española. Si bien es cierto, en su última participación no consiguió superar la tercera ronda, lo que, a primera vista, no sería un problema actual para el murciano, que busca recuperar el puesto más alto del ranking.

Australia 2021, no supera la segunda ronda

El 13 de enero de 2021, con 17 años, ocho meses y ocho días, Alcaraz consigue la clasificación para el cuadro final del Abierto de Australia. Se convertía en el primer jugador masculino nacido en 2003 en clasificarse para el cuadro final del Grand Slam, y el tercer español más joven, por detrás de Arantxa Sánchez Vicario (debutó con 15 años en Roland Garros) y de Rafa Nadal (lo hizo con 17 años y 20 días en Wimbledon).

A diferencia de este año, Carlitos, lejos de ser cabeza de serie, tuvo que superar los clasificatorios. Venció a Filip Horansky, a Evgeny Karlovskiy y a Hugo Dellien. En primera ronda acabó con Botic van de Zandschulp. No pudo en segunda ronda con Mikael Ymer. El de El Palmar quería escribir historia y convertirse en el segundo jugador, después de Rafa, que pasaba dos rondas de un grande siendo menor de edad; pero el sueco arrebató ese sueño. Después de un partido de tres horas y ocho minutos, el más largo hasta ese momento que había disputado el español, y después de haber conseguido ganar el primer set, Carlitos cayó por 2-6, 6-4, 6-4 y 7-6 (5), finalizado así su experiencia y debut australiano.

Momento de la derrota de Carlos Alcaraz en segunda ronda en su segunda participación en el Open de Australia (Eurosport)

Australia 2022, cabeza de serie

Este año, Alcaraz se presentaba a Australia con diferencias notables. Había habido una mejora física, había disputado partidos con grandes rivales, además de haberse embolsado su primer título ATP. Ya no llegaba para disputar las fases previas, sino que era cabeza de serie por primera vez en un Grand Slam. De hecho, el mismo día de su debut en la pista australiana, Carlos alcanzaba su mejor puesto en el ranking, escalando hasta la posición 31.

Venció a Alejandro Tabilo por 6-2, 6-2, 6-3. En segunda ronda venció al serbio Dušan Lajović por 6-2, 6-1, 7-5, alcanzando su mejor resultado en su carrera en el Abierto de Australia. Con esta victoria, había superado su marca personal del año anterior. Estaba en tercera ronda por primera vez en su carrera, pero no pudo superarla. Matteo Berrettini, Top-7 mundial, acabó con el sueño del español en un partido maratoniano que duró cuatro horas y diez minutos, después de remontar dos sets y forzar el super tie-break (6-2, 7-6(3), 4-6, 2-6, 7-6(5)).

Fue gracias a su llegada a la tercera ronda de Australia que Alcaraz siguió escalando posiciones y se colocó en el puesto 29. Y, fue, este mismo año, en el que el español consiguió coronar en Estados Unidos, consiguiendo su primer Grand Slam en su carrera deportiva tras vencer a Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3. Esto le permitió finalizar la temporada como número uno, y supuso el despegue más certero de su carrera deportiva.

Australia 2023, ausente por lesión

Cuando parecía que Alcaraz estaba desatado, que quería mejorar esa marca personal establecida hacía un año cuando alcanzó la tercera ronda, no pudo finalmente disputar el primer grande de la temporada. El entrenamiento de alta intensidad al que se había sometido ante el tenista Darwin Blanch provocó su lesión. El estadounidense de 15 años le realizó una contradejada a Alcaraz, que al intentar llegar a la pelota y no perder el punto, extendió las piernas y, la parte inferior derecha de la extremidad de su cuerpo fue dañada. A pesar de que intentó continuar su entrenamiento, no pudo finalizar el encuentro.

“Cuando estaba en mi mejor momento en la pretemporada, me lesioné por un movimiento fortuito y antinatural en el entrenamiento. Esta vez es el músculo semimembranoso de mi pierna derecha. Trabajé muy duro para llegar a mi mejor nivel en Australia, pero desafortunadamente no podré jugar el Care A2+ Kooyong o el Abierto de Australia. Es duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante”, escribía en sus redes sociales.

Después, la temporada estuvo marcada por éxitos para Alcaraz, que consiguió anotarse el segundo Grand Slam de su carrera en Wimbledon tras vencer a Novak Djokovic en la final. La recta final de la temporada estuvo marcada de altibajos, especialmente en la gira asiática y París, quizá, por la presión de recuperar el número uno antes de que acabe la temporada, lo que finalmente no consiguió. Ahora, Alcaraz ya mira a 2024, un nuevo año, una nueva temporada y sobre todo, nuevos éxitos.