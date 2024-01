‘Football is the way’, otra alianza entre España y Arabia a través del deporte: “Rubiales, contigo empezó todo”

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales (AP Foto / Manu Fernandez)

Hace ya cinco años que España y Arabia iniciaron su alianza a través del deporte y con la Supercopa como escusa. Los aficionados perdieron la posibilidad de ver a su equipo disputar este torneo, dado que el coste del viaje hasta el país árabe y la entrada del partido son muy elevados y, por tanto, no están al alcance de todos. Mientras que, por otro lado, Luis Rubiales, entonces presidente de la Federación y artífice de este acuerdo, se embolsó la friolera de 240 millones de euros, a repartir entre RFEF, clubes e intermediarios, para los seis años siguientes. Ahora, un nuevo proyecto refuerza la alianza entre ambos países, esta vez por el fútbol femenino.

La Federación ha anunciado que se pondrán en marcha una serie de acciones enmarcadas en las políticas de Igualdad, Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Estas acciones se formularán bajo el lema Football is the way #Footbaliscoming. Una iniciativa que se pondrá en marcha la semana que viene con un curso con mujeres entrenadoras del país árabe, con Montse Tomé, entrenadora de la selección nacional, como ponente.

También se llevará a cabo un encuentro con la selección absoluta femenina de Arabia Saudí (que se creó en el año 2021) con el fin de “poner en valor y ayudar al progreso que se está realizando en este deporte, que actualmente cuenta con más de 50 clubes federados, 4 centros de formación regionales y alrededor de 1100 jugadoras federadas”, detalla la RFEF en un comunicado. Sin embargo, para llegar a este punto y nivel de relación, entre el país árabe y España, hay que retroceder cinco años.

El año 2019 marcó un antes y un después en las relaciones entre España y Arabia. A partir de ese año, los acuerdos y pactos en torno al deporte, no dejaron de sucederse. Y todo gracias al entonces presidente de la Federación, gracias a Rubiales, porque, como diría Piqué, “contigo empezó todo”. Y así fue. El ahora expresidente del organismo deportivo fue quien selló el acuerdo, inicialmente por seis temporadas, que más tarde consiguió ampliar otros cuatro años más, hasta 2029. Desde ese momento, Arabia ha intentado acapararlo todo a nivel deportivo.

Llevarse el torneo español no era suficiente, el país árabe quería convertirse en una potencia mundial del deporte. Por este motivo, decidió potenciar también su liga nacional apostando por cuatro grandes equipos financiados por parte del Estado, a los que dotaron de suficiente dinero para fichar a grandes estrellas del mundo como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Yannick Carrasco, Neymar, Firmino o Mané, entre otros.

Tras ello, fue la Fórmula 1, con un Gran Premio en la ciudad de Jeddah, para acoger una de las citas de las carreras del año. Pero no contentos con ello, quieren una escudería en la que corran los mejores pilotos y, en este aspecto, decidieron tirar de veteranía y apostar por la experiencia, es decir, apostar por Fernando Alonso. Para ello, Arabia diseñó un plan, tratar de comprar Aston Martin, aunque hasta el momento no se ha avanzado en esta operación.

Del golf al tenis

El golf ha sido otro de los deportes en los que Arabia ha puesto el ojo, pero había un problema: ¿cómo transformar la LIV Golf en un circuito de relevancia mundial? Pues de la misma manera que lo hicieron con el resto de deportes, fichando a los mejores. Así, necesitaban llevar al Cristiano Ronaldo del golf a su competición, es decir, necesitaban fichar a Jon Rahm. Y con 500 millones de euros sobre la mesa, el español no se pudo resistir a la oferta, convirtiéndose de esta manera en el deportista mejor pagado del mundo. Otro check en su lista de deportes que sumar a su país para seguir agrandando su hegemonía en el deporte.

El siguiente en su lista de deseos es el tenis. El país árabe quiere acoger uno de los torneos del circuito de la ATP, en concreto, bajaron la posibilidad de crear un Máster 1.000 que se disputaría nada más comenzar el año y que serviría de antesala al Open de Australia. Otra de las posibilidades que pusieron sobre la mesa fue comprar la licencia de alguno de los ya existentes, como el de Miami, o el Mutua Madrid Open, pero hasta el momento, no se ha llevado a cabo.

Lo cierto, es que cada vez son más los deportes que entran en el radar de Arabia, los cuales tratan de llevar a su país con un torneo y unos deportistas élite, con el fin de seguir magnificando su hegemonía en el deporte. Eso sí, siempre con la mirada puesta en los deportistas españoles, como se ha podido ver con el torneo de tenis, con el Nano, Jon Rahm y la seleccionadora femenina. Aunque esta historia tuvo su pistoletazo de salida con la Supercopa de España, gracias al expresidente de la Federación, porque “Rubiales, contigo empezó todo”.