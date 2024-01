Este es el plazo que tiene el Gobierno para volver a reformar el subsidio por desempleo

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El Congreso de los Diputados ha votado este miércoles los tres primeros grandes decretos de la legislatura. La sesión, que ha durado casi 18 horas, ha terminado con la convalidación del decreto ómnibus y el último paquete de medidas anticrisis —las subvenciones al transporte público, la rebaja del IVA de los alimentos y la revalorización de las pensiones, entre otros puntos—. La abstención de Junts ha sido crucial para salvar los muebles y desbloquear las propuestas. La reforma del subsidio por desempleo, sin embargo, no ha salido adelante por el rechazo de Podemos, que ha votado en contra con el bloque de las derechas —PP, Vox y UPN—.

Los morados han rechazado la propuesta del Ministerio de Trabajo, capitaneado por Yolanda Díaz, después de no haber podido alcanzar “ningún tipo de acuerdo” con el Ejecutivo. La reforma del subsidio por desempleo ha contado con el voto favorable del resto de socios de investidura, excepto Junts, que ha optado por la abstención. Esta era una de las medidas que necesitaban el visto bueno de la Cámara Baja para tramitar la solicitud del cuarto pago de los Fondos Europeos, dotado con 10.000 millones de euros. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el Gobierno hablará con Bruselas para que el desembolso “pueda demorarse un poco” tras la no convalidación del decreto en el Congreso.

La titular de Hacienda dice no comprender el rechazo de Podemos al decreto del subsidio por desempleo. “Me da pena, porque he convivido en el marco del Gobierno con esta formación política y no lo entiendo. Creo que hay cuestiones que están por encima de los intereses partidistas y de los debates internos de cada espacio”, ha añadido. Montero espera poder “reestructurar” el texto y aprobarlo en el Congreso de los Diputados “lo antes posible”. ¿Cuándo termina el plazo para sacar adelante la reforma?

Yolanda Díaz ha pedido en el pleno del Congreso el 'sí' de los distintos grupos para sacar adelante la reforma del subsidio por desempleo.

La reforma del paro entraría en vigor el próximo mes de junio

Yolanda Díaz ha anunciado este jueves que llevará la reforma del subsidio por desempleo a la mesa de diálogo social para conseguir el sí de la mayoría del Congreso y recibir el último desembolso de los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). “Convocaremos con carácter inmediato a los agentes sociales para trabajar con tiempo una reforma que es muy positiva para nuestro país”, ha señalado la vicepresidenta segunda. La medida planteaba rebajar progresivamente las bases de cotización para acceder a la jubilación de los trabajadores de más de 52 años, un punto con el que discrepaban los morados.

“El PP, Vox y Podemos han recortado los derechos de las personas en situación de desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía”, ha añadido la líder de Sumar. La entrada en vigor de la reforma del subsidio estaba fijada para el próximo 1 de junio, de modo que la no convalidación del decreto no afecta de forma inmediata a los beneficiarios de la prestación. Yolanda Díaz tiene cinco meses para sacar adelante la reforma, aunque los 10.000 millones de euros pendientes de los Fondos Europeos exigen la máxima “urgencia” posible.