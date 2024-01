CCOO pide al ministro de Economía conocer la ejecución de los fondos europeos y que España no vuelva a la “austeridad”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante la rueda de prensa de este miércoles en Madrid. (CCOO).

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se reunirá este miércoles con el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una primera toma de contacto tras su designación a finales de año en sustitución de Nadia Calviño y le planteará las reivindicaciones del sindicato en materia tanto económica como laboral. Durante un encuentro previo con la prensa, Sordo ha hecho especial hincapié en dos cuestiones: la importancia de la ejecución de los fondos asociados al Plan de Recuperación y el “riesgo” que supone la vuelta a las reglas fiscales, a su juicio, para el crecimiento económico.

En concreto, CCOO pide establecer “comisiones tripartitas de seguimiento” de la ejecución de los fondos Next Generation para “fiscalizar” a qué administraciones públicas y sectores productivos se destinan los recursos y el nivel de ejecución de los mismos, tanto a nivel estatal como territorial. “De estos recursos va a depender la modernización de nuestro aparato productivo y no nos parecen de recibo los ruidos en torno a la ejecución”, ha afirmado Sordo poniendo el ejemplo de la retirada de carriles bici en algunos municipios tras el cambio de color político en las elecciones municipales de 2023.

Como en anteriores intervenciones, Sordo pedirá al nuevo ministro de Economía que la consolidación fiscal que tiene que llevar a cabo España en los próximos años con la vuelta de las reglas a nivel comunitario desde 2024 no suponga “correr más de la cuenta a la hora de reducir el déficit y la deuda”. “España no puede ir a la consolidación fiscal con políticas de austeridad, si no caeremos en el riesgo de una ralentización del crecimiento y una peor evolución del empleo”, ha advertido. En esta línea, ha asegurado que pedirá a Cuerpo “evitar volver a un escenario de restricción presupuestaria”, lo que en su opinión requiere de “reformas fiscales”.

Por otra parte, el líder de CCOO ha reiterado su preocupación por el desarrollo del diálogo social desde el inicio de la legislatura y ha anunciado que pedirá junto con UGT una reunión formal al presidente del Gobierno. CCOO exige a Pedro Sánchez negociación real en las normativas que impliquen concertación con los sindicatos y ha advertido que su organización no aceptará un modelo que consista simplemente en consultas previas a la aprobación de cada medida.

“No puede ser que la situación política lleve al Gobierno a resolver problemas devaluando el diálogo social”. En este sentido, ha citado lo ocurrido con la reforma del nivel asistencial del desempleo, para la que se hicieron aportaciones que no tuvieron respuesta, y la modificación del Estatuto de los Trabajadores para dar prevalencia a los convenios autonómicos en el País Vasco negociada con el PNV, una medida que no se planteó a los agentes sociales. Sordo avisa de que en caso de no reconducirse la situación, CCOO se verá obligado a “trabajar con los grupos políticos” para introducir las modificaciones que crean oportunas en las legislaciones.

Subida inminente del SMI

En cuanto a los asuntos pendientes, Sordo ha recalcado que CCOO no renegociará el Estatuto del Becario porque ya se firmó un pacto con Yolanda Díaz en la pasada legislatura y ha reclamado la transposición de la directiva de condiciones transparentes, retrasada desde hace meses. “Está negociada y renegociada, no hay ningún fleco más. Hay que transponerlo y ya está”, ha afirmado. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que el Gobierno espera aprobar esta medida durante el mes de enero, aunque la Comisión Europea ya envió un dictamen motivado a España en el verano de 2023 por la tardanza.

Respecto a la subida del SMI, CCOO espera que la cifra definitiva que aprobará el Gobierno se conozca este viernes tras la reunión con los agentes sociales y ha reiterado su petición de que se sitúe en el entorno del 5%, en línea con la subida de los costes salariales que registra el INE en el tercer trimestre de 2023 (últimos datos disponibles). Sordo da por sentado que la modificación de la ley de desindexación no se abordará en el corto plazo y que la CEOE no aceptará una subida del 4%, cifra a la que los sindicatos estaban dispuestos siempre que hubiera un acuerdo tripartito.