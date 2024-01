Qué es el ceviche y dónde probarlo en Madrid: el plato peruano que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Ceviche peruano, ahora Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (ShutterStock)

El ceviche (también conocido como cebiche, sebiche o seviche, todas formas válidas incluidas en el Diccionario de la lengua española) es sin duda el plato más conocido de la gastronomía peruana. La cocina del Perú es una de las más importantes en el mundo y un ejemplo de cocina fusión, debido a su larga historia multicultural. El resultado es un recetario lleno de sabores frescos, productos deliciosos y mezclas sorprendentes que el resto del mundo está comenzando a conocer y a apreciar.

El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial inscribía el pasado mes de diciembre las prácticas y significados asociados a la preparación y consumo del ceviche en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de UNESCO. Este delicioso plato peruano se convierte así en el decimosegundo elemento del país en ser parte de esta lista, el único, por el momento, referido a su cultura culinaria.

Un plato emblemático de la gastronomía peruana, el ceviche es reconocido por su frescura y explosión de sabores. Foto: Andina

El ceviche es un plato tradicional de Perú, un aperitivo preparado con trozos de pescado o marisco crudo marinado en algún tipo de ácido. Para este proceso suele utilizarse jugo de un cítrico como el limón o vinagre y, con él, se consigue “cocinar” la carne del pescado. A esta base se le incorporan otros ingredientes como pueden ser, entre otros, cilantro, aguacate, cebolla o tomate y se acompañan de nachos, tortillas o plátano frito. Las recetas con las que se cocina este fresco aperitivo varían de una región a otra, lo que, según la UNESCO, hace que se refuerce la identidad cultural regional y nacional de este país latinoamericano.

Este aperitivo tradicional se consume como plato a diario y también en reuniones sociales y celebraciones. Puede prepararse en casa o venderse en espacios tradicionales como las cevicherías, restaurantes centrados casi por completamente en este tipo de elaboraciones. La receta familiar de cada casa se va transmitiendo de generación y generación y su preparación y consumo conllevan prácticas específicas de cada etapa, desde la pesca, el cultivo de los ingredientes y las diversas formas de elaboración.

Se dice que el ceviche tiene su origen en la cultura Moche, que habitaba la costa norte del Perú en el siglo II d.C. Ellos maridaban los pescados frescos con jugo de tumbo, una fruta cítrica que no se encuentra en la actualidad en la costa peruana. Con la llegada de los españoles, el limón y la cebolla fueron introducidos y se empezó a preparar la receta que conocemos hoy en día.

El ceviche peruano, una maravillosa mezcla de ingredientes que incluye pescado crudo marinado en limón y acompañado de cebolla y camote. Foto: Andina

Restaurantes en Madrid para probar el ceviche

Aunque algunos no lo conozcan aún, el ceviche no es un plato exótico ni desconocido. Por el contrario, este plato llegó a España hace ya algunos años para convertirse en estrella de muchas cartas, no únicamente en restaurantes peruanos o de Latinoamérica. Estos son diez restaurantes que sirven ceviches y que podrían considerarse algunos de los mejores de la capital.